Mês dos pais tem evento gastronômico no Shopping Praia da Costa

Para comemorar o mês dos pais, o Shopping Praia da Costa realizará entre quinta-feira (9) e domingo (12) o Praia Gourmet edição Harmonizações. O evento reunirá chefs renomados, como o chef e jurado do MasterChef Brasil Erick Jacquin, além de chefs locais convidados para comandar aulas-show. A programação inclui ainda aulas especiais para a criançada.

O renomado chef Erick Jacquin ensina uma de suas especialidades gastronômicas nesta edição do Praia Gourmet Crédito: Divulgação

Com o sucesso dos programas de televisão, a gastronomia tem se tornado um tema de interesse para cada vez mais pessoas, que procuram ampliar os horizontes quando o assunto é experiência gastronômica. O assunto estará presente, mais uma vez, no Shopping Praia da Costa, com a edição Harmonizações do Praia Gourmet em comemoração ao Dia dos Pais.

Harmonização é uma forma de combinar comida e bebida para realçar o sabor dos alimentos e tornar a experiência mais rica. Nesta edição do evento, as bebidas se unirão à culinária para mostrar como é possível extrair um sabor ainda melhor ao combinar os dois itens com harmonia. Serão seis aulas-show abertas ao público na Pracinha do Praia, no piso L1. Chefs, sommeliers e especialistas da área de bebidas vão ensinar truques de harmonização de bebidas amadas por todos, como vinho e café.

Aulas

A aula de abertura será nesta quinta-feira (9), às 20h, com Henrique César Hellmeister, do Ricks Burger, que apresentará um prato que fará parte do cardápio de seu novo restaurante, o Prime Rib no Sous Vide, do Ricks BBQ. Na sexta-feira (10), a partir das 20h, quem comanda a aula-show é o chef capixaba conhecido por apresentar programas de gastronomia locais e por estar à frente do Eller Restaurante, Alessandro Eller, com a receita de T.Bone Steak Grelhado no Azeite de Carvão e Ervas Tostadas com Abóbora Defumada e Gorgonzola. A harmonização com os dois pratos ficará por conta de Fabrício Coimbra, do Clube do Vinho.

No sábado (11), é a vez de um dos mais famosos chefs da atualidade, o franco-brasileiro, jurado do MasterChef Brasil, Erick Jacquin. Ele ensinará a preparar o prato Petit Tartar de Salmão e Camarão com Aspargos e Endívias, uma de suas especialidades. A aula de Jacquin será das 16h às 18h e a parte de harmonização, comandada por Fabrício Coimbra, começará logo após, às 19h.

Os amantes de bebidas não podem perder a programação de domingo (12). Às 17 horas, Fabrício Coimbra ministrará um workshop sobre Como escolher e servir o seu vinho. E em seguida, Henrique Tristão, da Real Café Reserva, dará uma aula-show de métodos de preparo do café.

Os interessados em participar das aulas-show devem fazer as inscrições no local, uma hora antes do início da programação do dia.

Mini Chefs

Como já virou tradição nas edições do Praia Gourmet, a criançada terá uma programação especial. Os pequenos poderão colocar a mão na massa e serem chefs por um dia em aulas de gastronomia exclusivas para eles sob o comando dos alunos da UVV.

A programação especial para crianças acontecerá no sábado (11), das 14h às 16 horas, e nodomingo (12), das 15h às 18h, na Praça de Alimentação, no piso L2 do Shopping Praia da Costa.

Serviço: Praia Gourmet

Local: Pracinha do Praia, no piso L1 do Shopping Praia da Costa, em Vila Velha

Data: de quinta-feira (09) a domingo (12)

Horário: Quinta-feira e sexta-feira a partir de 20h, sábado a partir de 14h e domingo a partir de 15h.

Entrada gratuita | Inscrição no local

Programação:

09/08  Quinta-feira

20h: Aula com Henrique, do Rick´s Burger, que ensina o preparo do Prime Rib no Sous Vide

Harmonização: aprendendo a beber: mitos do mundo do vinho com Fabricio Coimbra

10/08 -Sexta-feira

20h: Aula com Alessandro Eller, que ensina o preparo do T.Bone Steak - Grelhado no Azeite de Carvão e Ervas Tostadas com Abóbora Defumada e Gorgonzola

Harmonização: os tipos de vinho e as principais regiões produtoras

11/08 - Sábado

14h: Aula Kids com alunos da UVV

16h: Aula com Erick Jacquin, que ensina o preparo do Petit Tartar de Salmão e Camarão com Aspargos e Endívias

19h: Princípios da Harmonização com Fabrício Coimbra, do Clube do Vinho

12/08 -Domingo

15h às 18h: Aula Kids com alunos da UVV

17h: Workshop: Como escolher e servir o seu vinho com Fabrício Coimbra