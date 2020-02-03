Mercado de portas abertas para a profissão de designer

O designer gráfico pode desenvolver logotipos, anúncios, planejar a identidade visual de uma marca, entre outros Crédito: Freepik

Criar, planejar, inovar e consolidar marcas e tendências num mundo cada vez mais visual e tecnológico. O mercado de trabalho para a área de design está em franco crescimento e de portas abertas para profissionais criativos e qualificados.

As possibilidades de trabalho são amplas, como criação de interfaces para sites, games e smartphones, remodelagem de ambientes e concepção e produção voltadas para o ramo da moda.

Se o desejo for trabalhar na área gráfica, o profissional poderá desenvolver logotipos, anúncios, planejar a identidade visual de uma marca, entre outros.

Quer saber mais sobre o tema? Assista ao Papo Design, com Cesinha:

Também há chance de emprego na área industrial, na qual o designer poderá implementar soluções criativas em móveis, máquinas e embalagens, por exemplo, atuando na criação e produção de objetos e produtos com foco nas necessidades do consumidor final.

De acordo com o designer e empreendedor André Taveira, a profissão é uma das que atualmente mais necessita de mão de obra qualificada em startups e na indústria de forma geral.

Dados da Associação Brasileira de Startups (ABStartups) apontam que Vitória ocupa a nona colocação no ranking de densidade do setor, ou seja, na relação número de startup x população, estando à frente de Belo Horizonte, São Paulo e Porto Alegre. Existem mais de 110 empresas deste tipo no Espírito Santo, número que vem aumentando.

"Falta bastante mão de obra e quando as empresas não encontram aqui, acabam indo buscar fora. É um mercado em expansão e acredito que o bom profissional vai se encaixar nele, sem dúvida" André Taveira - Designer e empreendedor

Uma das opções é trabalhar a concepção e produção voltadas para o ramo da moda Crédito: Freepik

Habilidades criativas

Para André Taveira, mesmo num mundo cada vez mais automatizado e tecnológico, habilidades criativas não são substituídas pela máquina. O homem ainda tem um papel muito importante na hora de criar, conceber algo novo. Essa é a função do designer, completa.

Antenada com as mudanças do mercado de trabalho, a FAESA ampliou sua oferta de cursos na área de design. A instituição, que já oferece formação em Design de Interiores e em Design de Moda, vai ofertar a partir deste ano os cursos de Design de Produto e Design Gráfico (ambos nas opções matutino e noturno), com aposta na prática desde a formação.

A grade curricular contempla três eixos fundamentais: processos criativos, ferramentas para inovar e projetos sustentáveis, que têm como objetivo formar um profissional generalista, ou seja, um designer pleno com habilidades específicas de cada segmento.

"Visamos muito a empregabilidade na formação do aluno FAESA. Não adianta formar um profissional teórico: ele precisa ser prático. Assim, a gente traz esse viés para o curso" Danieli Carletti - Coordenadora da Unidade de Design da FAESA

Os cursos têm duração de três anos e meio, sendo que nos três primeiros semestres os alunos possuem uma grade curricular comum, onde compartilham conhecimentos que serão úteis ao longo da carreira, independentemente da opção escolhida.

"Pesquisas nos mostraram que o mercado está absorvendo um profissional versátil, que não entenda apenas da sua área, mas que tenha conhecimento de outros segmentos. É nessa formação que investimos para atender ao mercado" Danieli Carletti - Coordenadora da Unidade de Design da FAESA

Os cursos de design são da área de Humanas e não exigem do aluno conhecimentos prévios de desenho, matemática ou informática.

Saiba mais

Cursos de Design FAESA

Opções: Design Gráfico, Design de Produto, Design de Moda e Design de Interiores

Duração: 3,5 anos

Modalidade: presencial

Formação: bacharelado

Horário das aulas:

 Matutino: 7h às 12h

 Noturno: 18h45 às 22h

Endereço: Campus Vitória - Avenida Vitória, 2.220, Monte Belo FAESA Campus Vitória - Avenida Vitória, 2.220, Monte Belo

Telefone: (27) 2122-4182 e Whatsapp: (27) 99847.5965