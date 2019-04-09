NEGÓCIOS

Mercado de franquias segue em alta para empreendedores

Empresas franqueadas são uma ótima oportunidade para quem quer investir no próprio negócio

Publicado em 9 de abril de 2019 às 13:53 - Atualizado há 6 anos

Não existe fórmula secreta para atingir o sucesso na carreira. Para quem deseja se destacar como empreendedor, vale considerar se o próprio perfil une proatividade, liderança, motivação e a facilidade de relacionamento interpessoal. Essas características são imprescindíveis inclusive para quem aposta em franquias, modalidade de negócio que está em ascensão no país.

Dados da Associação Brasileira de Franchising (ABF) revelam que houve um crescimento de 5,2% no total de franquias, em 2018, com um saldo de 7.570 novas operações, totalizando 153.704 unidades ativas no Brasil. Atualmente, existem cerca de três mil redes franqueadoras no país, que geraram no último ano um faturamento de R$ 174,8 bilhões, ou seja, um avanço de 7,1% em relação ao ano anterior.

A Parada Ibiraçu, tradicional casa de pastéis e ponto de parada, às margens da BR 101, no Norte do Espírito Santo, decidiu apostar no formato de franchising para crescer e expandir o negócio para outras cidades e até fora do Estado.

Desde a inauguração, em 1986, o pastel e o caldo de cana tornaram-se os produtos mais pedidos pelos clientes. “Percebemos que havia uma excelente oportunidade para um negócio diferenciado, onde os motoristas pudessem parar e recarregar as energias, fazendo um lanche de qualidade”, conta Thiago Pignaton, diretor comercial da empresa.

Desde a inauguração, em 1986, o pastel e o caldo de cana tornaram-se os produtos mais pedidos pelos clientes. Crédito: Divulgação/Parada Ibiraçu

Além das duas lojas e oito pontos franqueados, a Parada Ibiraçu se prepara agora para abrir mais uma unidade, desta vez no Shopping Vitória, prevista para ser lançada em abril. “Também pretendemos abrir outras três ao longo deste ano no Espírito Santo”, indica Pignaton.

Mas a rede não quer parar por aí. Além de estar presente na Grande Vitória, no Norte do Estado e até na Bahia, a perspectiva é focar na instalação de novas unidades em shoppings, ao longo da BR-101 Sul e, também, na BR-262, na região de montanhas do estado.

O sucesso da Parada Ibiraçu vai além das delícias preparadas na cozinha e que conquistaram os paladares dos capixabas. Investimento na qualidade do atendimento também é um dos focos da empresa. “Prezamos pela qualidade dos nossos serviços. Para isso, apostamos frequentemente nos treinamentos dos funcionários. O nosso enfoque é voltado especialmente para as temáticas de gestão, logística e atendimento. Além disso, na prática, os empregados também aprendem a manusear corretamente os alimentos, com zelo higiênico”, acrescenta Thiago.

De acordo com a ABF, cerca de 1,3 milhão de empregos diretos foram gerados pelo sistema de franquias em 2018 no Brasil, um crescimento de 8,8% em relação a 2017. Dados da International Trade Administration, de 2016, mostram ainda que o Brasil ocupa o 4º lugar entre os países com a maior quantidade de marcas de franquias e o 6º com mais unidades franqueadas.

ONDE ENCONTRAR:

Parada Ibiraçu (Ibiraçu)

Rodovia BR 101, km 215 Centro - Ibiraçu, ES

Parada Ibiraçu/Sfalsin –

Rua Pe. José Bonifácio, 857, São Cristóvão - Ibiraçu, ES

Parada Ibiraçu (Fundão)

Rua Américo Bitencourt, 300, Centro - Fundão, ES

Parada Ibiraçu (Aracruz)

Av. Venâncio Flores, 1.400, Centro - Aracruz, ES

Parada Ibiraçu (Vitória)

Av. Mal. Campos, 370, Consolação - Vitória, ES

Parada Ibiraçu (Itamaraju)

Rodovia BR 101, km 808 - Itamaraju, BA

Parada Ibiraçu Box (Serra)

Av. Lourival Nunes, 1.444, Jardim Limoeiro - Serra, ES

Parada Ibiraçu (Colatina)

Rua Alexandre Calmon, 217, Centro - Colatina, ES

Parada Ibiraçu (Shopping Norte Sul)

Av. José Maria Vivacqua Santos, 400, Jardim Camburi - Vitória, ES

Parada Ibiraçu (Shopping Vila Velha)

Rua Luciano das Neves, 2.480, loja 2.070, Centro - Vila Velha, ES

Shopping Vitória (em breve)

Av. Américo Buaiz, 200 - Vitória, ES

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta