MedSênior oferece telemedicina com qualidade aos usuários

Com 10 anos de história, a MedSênior desenvolve um projeto inovador na assistência às pessoas da terceira idade no Espírito Santo, em Minas Gerais, no Paraná, no Rio Grande do Sul e em Brasília. Ao destacar-se no segmento de saúde com credibilidade, a empresa é apreciada na 11ª edição do prêmio Marcas de Valor, da Rede Gazeta. O programa revela, desde 2010, as marcas com os melhores índices de avaliação do público local.
Com o aumento do envelhecimento da população brasileira, a MedSênior contribui para que os beneficiários tenham saúde, autonomia e bem-estar nessa fase da vida. Tentando lidar da melhor forma com o público durante a pandemia do novo coronavírus, a empresa apostou intensamente na tecnologia. Fomos quase os precursores a atentar a essa questão no Brasil, implementando a telemedicina e o teleatendimento aos nossos usuários, conta Maely Coelho, presidente da Medsênior.
De acordo com o executivo, a pandemia foi o principal desafio enfrentado ao longo deste ano. Estamos lidando com uma situação desconhecida, que ninguém estava preparado, e impacta de formas variadas. Sabemos que essa doença atinge principalmente os idosos. E, a partir dos 70 anos, dificilmente as pessoas têm menos de cinco cormobidades básicas. Aos poucos, estamos vencendo tudo isso, garante Coelho.
Mesmo com as adversidades presentes neste cenário, os obstáculos desencadearam diversos aprendizados para as equipes da operadora de saúde. Para facilitar o atendimento no dia a dia, colocamos o telefone 0800 para os nossos beneficiários. Afinal, muitas pessoas do grupo de risco ficaram em pânico, principalmente no início da disseminação da Covid-19 no país, acrescenta Maely Coelho.
PERSPECTIVAS
Para que a MedSênior continue reconhecida como uma marca de valor, a empresa planeja algumas ações de expansão, assegura o presidente da empresa. Em plena pandemia, por exemplo, abrimos unidades em Porto Alegre (RS) e em Brasília, que foram inauguradas e já estão em andamento. Para o ano que vem, o estudo de ampliação para Salvador (BA) e Florianópolis (SC) está bastante avançado. Inclusive, fizemos boa parte do credenciamento da capital baiana.
A operadora de saúde se prepara ainda para inaugurar em breve duas novas unidades na Grande Vitória: uma em Cariacica e outra em Vila Velha. No município de Vila Velha irá funcionar um Pronto-Socorro Avançado 24 horas, um Pronto-Socorro Oftalmológico e um Centro de Diagnóstico. Já em Cariacica, os usuários contarão com um Centro de Diagnóstico e poderão realizar exames oftalmológicos e consultas eletivas nas especialidades de oftalmologia, clínica geral e geriatria.
PREVENÇÃO
Focada na medicina preventiva, a empresa aposta na implantação de programas que fazem um acompanhamento periódico da saúde do paciente. O atendimento é personalizado e multidisciplinar, que não contempla somente a assistência ambulatorial e hospitalar. Dentro do Programa de Medicina Preventiva, por exemplo, estão as Oficinas de Saúde, que têm objetivos terapêuticos e buscam minimizar agravos de doenças comuns do envelhecimento ou retardar o seu aparecimento.
Em 2020, a MedSênior inaugurou o primeiro hospital geriátrico privado do Brasil, que fica na avenida Leitão da Silva, em Vitória. A abertura do hospital foi um marco na promoção à saúde de excelência para a terceira idade. Moderno, possui 105 leitos, três centros cirúrgicos e pronto-socorro clínico e ortopédico 24 horas com capacidade para realizar 8 mil consultas médicas por mês.
A rede é formada ainda por Pronto Atendimento, Centros de Prevenção e Especialidades, Centro de Independência e Autonomia, Centro de Reabilitação Cardiovascular, Centros de Oftalmologia, Centro de Oncologia e Centro de Terapia da Dor. A MedSênior tem a aprovação da maioria dos clientes. O último levantamento realizado, devidamente validado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), aponta um percentual de satisfação de 92% entre os beneficiários.