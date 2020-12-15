MedSênior oferece telemedicina com qualidade aos usuários

Neste ano, a MedSênior inaugurou o primeiro hospital geriátrico privado do Brasil Crédito: MedSênior/Divulgação

Com 10 anos de história, a MedSênior desenvolve um projeto inovador na assistência às pessoas da terceira idade no Espírito Santo, em Minas Gerais, no Paraná, no Rio Grande do Sul e em Brasília. Ao destacar-se no segmento de saúde com credibilidade, a empresa é apreciada na 11ª edição do prêmio Marcas de Valor, da Rede Gazeta. O programa revela, desde 2010, as marcas com os melhores índices de avaliação do público local.

Com o aumento do envelhecimento da população brasileira, a MedSênior contribui para que os beneficiários tenham saúde, autonomia e bem-estar nessa fase da vida. Tentando lidar da melhor forma com o público durante a pandemia do novo coronavírus, a empresa apostou intensamente na tecnologia. Fomos quase os precursores a atentar a essa questão no Brasil, implementando a telemedicina e o teleatendimento aos nossos usuários, conta Maely Coelho, presidente da Medsênior.

De acordo com o executivo, a pandemia foi o principal desafio enfrentado ao longo deste ano. Estamos lidando com uma situação desconhecida, que ninguém estava preparado, e impacta de formas variadas. Sabemos que essa doença atinge principalmente os idosos. E, a partir dos 70 anos, dificilmente as pessoas têm menos de cinco cormobidades básicas. Aos poucos, estamos vencendo tudo isso, garante Coelho.

Mesmo com as adversidades presentes neste cenário, os obstáculos desencadearam diversos aprendizados para as equipes da operadora de saúde. Para facilitar o atendimento no dia a dia, colocamos o telefone 0800 para os nossos beneficiários. Afinal, muitas pessoas do grupo de risco ficaram em pânico, principalmente no início da disseminação da Covid-19 no país, acrescenta Maely Coelho.

PERSPECTIVAS

Para que a MedSênior continue reconhecida como uma marca de valor, a empresa planeja algumas ações de expansão, assegura o presidente da empresa. Em plena pandemia, por exemplo, abrimos unidades em Porto Alegre (RS) e em Brasília, que foram inauguradas e já estão em andamento. Para o ano que vem, o estudo de ampliação para Salvador (BA) e Florianópolis (SC) está bastante avançado. Inclusive, fizemos boa parte do credenciamento da capital baiana.

Maely Coelho fala do perfil inovador da MedSênior, com foco na assistência às pessoas da terceira idade Crédito: Caca Lima/Divulgação

A operadora de saúde se prepara ainda para inaugurar em breve duas novas unidades na Grande Vitória: uma em Cariacica e outra em Vila Velha. No município de Vila Velha irá funcionar um Pronto-Socorro Avançado 24 horas, um Pronto-Socorro Oftalmológico e um Centro de Diagnóstico. Já em Cariacica, os usuários contarão com um Centro de Diagnóstico e poderão realizar exames oftalmológicos e consultas eletivas nas especialidades de oftalmologia, clínica geral e geriatria.

PREVENÇÃO

Focada na medicina preventiva, a empresa aposta na implantação de programas que fazem um acompanhamento periódico da saúde do paciente. O atendimento é personalizado e multidisciplinar, que não contempla somente a assistência ambulatorial e hospitalar. Dentro do Programa de Medicina Preventiva, por exemplo, estão as Oficinas de Saúde, que têm objetivos terapêuticos e buscam minimizar agravos de doenças comuns do envelhecimento ou retardar o seu aparecimento.

Em 2020, a MedSênior inaugurou o primeiro hospital geriátrico privado do Brasil, que fica na avenida Leitão da Silva, em Vitória. A abertura do hospital foi um marco na promoção à saúde de excelência para a terceira idade. Moderno, possui 105 leitos, três centros cirúrgicos e pronto-socorro clínico e ortopédico 24 horas com capacidade para realizar 8 mil consultas médicas por mês.