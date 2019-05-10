Novidade

Maruípe: unindo qualidade de vida e bom custo-benefício

Excelente localização, opções de lazer e tranquilidade são características que têm atraído empreendimentos para o bairro

Com cerca de 3.859 habitantes, conforme censo do IBGE (2010 e 2011), o bairro Maruípe está no coração da ilha capixaba e oferece qualidade de vida aos moradores por ter opções de lazer, ser um bairro tranquilo e com excelente localização.

Morar em Maruípe significa estar perto de dois parques da capital: Parque Horto de Maruípe, um local familiar e com apresentações culturais, e Parque da Pedra dos Dois Olhos, para quem prefere um lazer com mais aventura.

Outro aspecto que chama a atenção é a ótima localização. O bairro fica exatamente na região central de Vitória, o que significa que os moradores têm acesso às principais vias de deslocamento na Capital em minutos. Além disso, o bairro fica a dez minutos da praia, do centro e próximo ao principal shopping da região.

Contudo, percebe-se nesse bairro que, embora proporcione muita qualidade de vida aos seus moradores, tem uma carência grande de apartamentos. Esse fato vem chamando construtoras para suprir essa demanda. Uma dessas construtoras é a EBS Engenharia.

Para Estevão Barbosa, diretor da empresa, é necessário que as construtoras tenham o olhar atento à localização de seus empreendimentos para oferecer a melhor experiência aos seus clientes.

“Percebemos que havia pouca oportunidade de imóveis para novos moradores, e também para os filhos dos antigos moradores, que hoje já estão se casando. O bairro é predominantemente composto por casas, e a opção de condomínios verticais é uma solução para suprir a crescente demanda por imóveis. Foi por isso que apostamos em Maruípe. Além disso, é um bairro tradicional, tem uma ótima localização, opções de lazer e um excelente custo-benefício para quem prioriza a Capital como moradia”, explica.

O Monte Bianco, empreendimento da EBS localizado em Maruípe, traz todas as características de um residencial completo: lazer, segurança e sustentabilidade.

Ele possui seis opções de plantas com dois quartos – sendo um deles uma suíte – e piso de porcelanato nos quartos, sala e varanda, além de proporcionar opções de coberturas duplex com até 120 m² e 02 vagas de garagem.

A área de lazer é completa para reunir a família e viver momentos únicos. Além disso, a preocupação com a sustentabilidade é uma realidade na EBS: o empreendimento conta com um sistema de microgeração de energia solar para alimentar as áreas comuns e um sistema de captação de água da chuva.

A boa notícia é que a entrega está prevista para final de maio deste ano – o que significa que esta é a última oportunidade de adquirir um apartamento com vantagens pré-entrega.

