Engajamento

Marketing promocional ajuda a estreitar relacionamento com clientes

Com 14 anos de atividade, a Premium é uma das empresas mais atuantes no mercado local e nacional de marketing promocional

Publicado em 14 de fevereiro de 2019 às 18:38 - Atualizado há 6 anos

Em um mundo conectado, com os hábitos das pessoas em constante mudança e o grau de exigência do consumidor cada vez mais alto, o grande desafio para as marcas, empresas e organizações é conseguir se aproximar de seus públicos de interesse e proporcionar a eles experiências que gerem valor e engajamento.

Uma alternativa de ação está no marketing promocional, um conjunto de estratégias que visam levar até as pessoas os valores de uma empresa, proporcionar vendas e fidelizar clientes atuais e potenciais, por meio de ações de interação com seus públicos-alvo.

Crédito: Bruno Lopes

Há 14 anos, uma empresa capixaba que atua no segmento de eventos e ações promocionais vem crescendo e se destacando no mercado local e nacional. Criada em 2005, a Premium Marketing Promocional planeja, cria, executa e entrega ações e eventos nas áreas de conteúdo, entretenimento, esportes e lazer. Uma das pioneiras no mercado, a Premium ajuda a trazer soluções únicas e resultados duradouros para um grupo seleto de clientes.

Na direção executiva da empresa desde a sua fundação, a publicitária Roberta Moura vem observando o crescente aumento do mix de serviços de marketing para além da publicidade e a migração das verbas para outras ferramentas mercadológicas, principalmente o marketing promocional. Para ela, isso comprova a eficácia das ações promocionais como estratégia para as empresas estreitarem seu relacionamento com os públicos de interesse e se tornarem mais competitivas.

Por ser uma forma muito visível de comunicação, o marketing promocional atrai a atenção e motiva os consumidores a experimentar ou adotar determinado produto. Quando empregada de maneira apropriada, a comunicação promocional consegue afetar a demanda de maneira muito diferente da propaganda, que gera efeitos de imagens e preferência a longo prazo em relação a um produto. Por isso, muitas empresas começam a utilizar com sucesso essa forma de comunicação.

Para o diretor de atendimento da Premium, Bruno Bourguignon, o marketing promocional compreende as expectativas do público e as transforma em estratégias de venda e fidelização. Uma boa estratégia de marketing promocional direcionada, independente de qual seja a plataforma, possibilita aumentar consideravelmente as chances das empresas conquistarem os futuros clientes.

Com muita expertise na ativação de marcas, a Premium comemora seus 14 anos exibindo com orgulho uma lista de grandes trabalhos para clientes, como Coca-Cola, Nestlé, Caixa, Unimed, Garoto, ArcelorMittal, Lojas Pernambucanas, Sebrae e Sicoob. São ações e eventos promocionais que vêm fazendo a diferença para marcas e pessoas.

Crédito: Divulgação

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta