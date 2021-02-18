Maratona na cama: 6 dicas para os casais prolongarem a relação sexual

Mude de posição e dê asas à imaginação

Carícias em pontos pouco explorados, vendas para os olhos, massagens que percorrem o corpo... Use-as. “Um gel para sexo oral, por exemplo, já muda a configuração do ato. Traz o elemento surpresa. Muitas vezes homens e mulheres se habituam a um só caminho para “chegarem lá”. Mudando a rota, você sai da zona de conforto. E tudo que prolongue esse tempo antes da penetração é ótimo”, afirma Natália.

É fato: a mulher demora mais tempo para chegar ao orgasmo do que o homem. Para ajustar esses cronômetros até o ápice, que tal o vibrador? “É um recurso que ajuda a estimular a companheira nas prévias. Vale até combinar essa ação com o sexo oral. Depois, quando ele fizer a penetração peniana, ela poderá estar em um estágio mais avançado rumo ao orgasmo.”

Natália cita produtos que atendem bem à proposta do sexo longa vida. Um deles é o anel peniano, usado ao redor do órgão masculino. “Seu uso é para restringir o fluxo de sangue do pênis para produzir uma ereção mais forte ou mantê-la por mais tempo. Dá até para comprá-lo num combo e usá-lo com um vibrador na parceira.”

Esse produto causa um leve, bem leve, amortecimento do pênis para reduzir as sensações. “Proporciona um efeito ligeiramente anestésico, exigindo mais estímulos. É muito procurado, uma ajuda e tanto.” Outro efeito é o prolongador de ereção pós-orgasmo.

Você sabia que até o modo de tocar o pênis influencia? Coloque menos força na manipulação quando o movimento for de baixo para cima. Isso evita que um grande fluxo de sangue seja transferido da base para a glande. “No movimento contrário, faça o inverso. Você pode colocar um pouco de mais força quando a ação for de cima para baixo.”