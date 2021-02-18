Maratona na cama: 6 dicas para os casais prolongarem a relação sexual

Tudo que é bom dura pouco? Nem sempre. Truques e segredos que prolongam a relação sexual estão à disposição dos casais para contrariar o ditado e levar até para a prorrogação o jogo do prazer. É a chance de dar um basta no “mais do mesmo” na cama e, sobretudo, estreitar o afeto e o vínculo.
Quem dá as dicas para a magia acontecer é a especialista Natália Valadão, sócia-proprietária da sex shop Butique Bella. Ela faz um importante comparativo ao informar que a média de tempo de um ato sexual entre casais é de apenas 5,4 minutos, segundo o estudo global da Universidade de Queensland, na Austrália. “É muito pouco, principalmente quando levamos em conta uma outra estatística. Sabe quanto tempo o brasileiro fica na internet diariamente? Nove horas e 29 minutos, em média, aponta um outro levantamento, das empresas Hoopsuite com a We Are Social. Conclusão: os casais precisam se reconectar.”
Para não perder mais tempo e acertar os ponteiros entre os parceiros, veja seis dicas da expert.
Mude de posição e dê asas à imaginação
Carícias em pontos pouco explorados, vendas para os olhos, massagens que percorrem o corpo... Use-as. “Um gel para sexo oral, por exemplo, já muda a configuração do ato. Traz o elemento surpresa. Muitas vezes homens e mulheres se habituam a um só caminho para “chegarem lá”. Mudando a rota, você sai da zona de conforto. E tudo que prolongue esse tempo antes da penetração é ótimo”, afirma Natália.
É fato: a mulher demora mais tempo para chegar ao orgasmo do que o homem. Para ajustar esses cronômetros até o ápice, que tal o vibrador? “É um recurso que ajuda a estimular a companheira nas prévias. Vale até combinar essa ação com o sexo oral. Depois, quando ele fizer a penetração peniana, ela poderá estar em um estágio mais avançado rumo ao orgasmo.”
Natália cita produtos que atendem bem à proposta do sexo longa vida. Um deles é o anel peniano, usado ao redor do órgão masculino. “Seu uso é para restringir o fluxo de sangue do pênis para produzir uma ereção mais forte ou mantê-la por mais tempo. Dá até para comprá-lo num combo e usá-lo com um vibrador na parceira.”
Esse produto causa um leve, bem leve, amortecimento do pênis para reduzir as sensações. “Proporciona um efeito ligeiramente anestésico, exigindo mais estímulos. É muito procurado, uma ajuda e tanto.” Outro efeito é o prolongador de ereção pós-orgasmo.
Você sabia que até o modo de tocar o pênis influencia? Coloque menos força na manipulação quando o movimento for de baixo para cima. Isso evita que um grande fluxo de sangue seja transferido da base para a glande. “No movimento contrário, faça o inverso. Você pode colocar um pouco de mais força quando a ação for de cima para baixo.”
Trocar de posição com mais frequência para mudar o estímulo também dá muito resultado. Se o homem gosta demais de uma posição, que tal deixá-la para o final do ato, para evitar uma excitação extrema que leve ao orgasmo? Para a mulher, vale também a dica. “Todas as orientações ajudam muito. Antes de tudo, mantenha também o diálogo, a paixão acesa. Assim, a companhia do parceiro por mais tempo em um ato tão íntimo sempre será bem-vinda. E prazerosa.”
Produtinhos para o sexo vida longa
SERVIÇO
- Sex Shop Butique Bella
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