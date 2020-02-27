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Maranata investe em sustentabilidade com energia solar

Igreja sai na frente com a captação de energia do sol para abastecer mais de 700 templos e Maanains no Espírito Santo e em Minas Gerais. Serviço será ampliado até o final de 2020

Publicado em 27 de Fevereiro de 2020 às 12:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 fev 2020 às 12:10
Igrejas e Maanains da Maranata são abastecidos com a energia gerada a partir de placas fotovoltaicas. Projeto será expandido para outros Estados Crédito: Divulgação
Aliando tecnologia e ações sustentáveis de preservação dos recursos naturais, a Igreja Cristã Maranata (ICM) já conta com mais de 700 templos e Maanains, no Espírito Santo e em Minas Gerais, abastecidos com energia elétrica gerada a partir de créditos obtidos com a captação da energia do sol.
E tem mais boa notícia! A meta é chegar até o final de 2020 com boa parte das igrejas e templos espalhados pelo país abastecidos com a energia gerada por placas fotovoltaicas que captam a energia do sol e a transformam em elétrica.
Essa energia é enviada à concessionária, no caso do Espírito Santo a EDP, que, por sua vez, gera créditos que podem ser utilizados em até cinco anos. Uma das exigências para que determinado imóvel ligado à ICM possa aderir ao programa é ter um consumo maior que 100 KWH/mês.

Redução na conta

Não bastasse a economia dos recursos naturais, como a água que é utilizada na geração de energia hidrelétrica, o projeto traz uma significativa economia de dinheiro nas contas de luz.
De acordo com o técnico em Eletrotécnica e um dos responsáveis pela implementação do projeto no Espírito Santo e Minas Gerais, Jackson Nascimento, a redução nas contas pode chegar a 95%.
"Por meio de um único Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), conseguimos interligar as contas de energia de quase todos os templos e igrejas. Reduzimos a emissão de papel, produzimos energia limpa e geramos conforto sustentável para nossos irmãos"
Jackson Nascimento -  
Segundo o técnico em Eletrotécnica, Jackson Nascimento, a redução nas contas pode chegar a 95% Crédito: Divulgação
Com a queda nos custos, as igrejas vão poder investir em outras atividades como, por exemplo, de natureza evangelísticas. Dentre outras melhorias, os templos e locais de culto, aos poucos, poderão até ser climatizados.
Responsável pela execução do projeto, o engenheiro eletricista Pablo Rodrigues, faz parte da Igreja Cristã Maranata desde que nasceu. Segundo ele, a instalação de novas placas de captação de energia solar em uma propriedade no município da Serra vai triplicar a capacidade de geração de energia limpa em todo o Espírito Santo.
"Espírito Santo e Minas Gerais saíram na frente e já estão economizando de todas as formas. O projeto prevê como próximos Estados para a implantação do sistema de captação de energia solar Bahia e Rio de Janeiro."
  -  
Para o engenheiro eletricista Pablo Rodrigues, a instalação de novas placas na Serra vai triplicar a capacidade de geração de energia limpa no Estado Crédito: Divulgação

Usina Carapina

Em outubro de 2018, o Presbitério Maranata do Estado iniciou a instalação da Usina de Energia Solar no Maanaim de Carapina, na Serra. Em maio de 2019, a obra foi concluída e já estão sendo gerados créditos para a compensação nas contas em 193 igrejas, quatro Maanains, a sede do Presbitério e a Rádio Maanaim.
A usina já está produzindo e utilizando a energia, e a sobra está sendo injetada na rede para compensação em unidades vinculadas. Existe o propósito de que a mesma instalação aconteça em mais seis Maanains do Estado.
O crédito será compensado nas contas das igrejas cadastradas, gerando economia para todas as Igrejas Cristãs Maranata do Estado, que consomem mais de 100 KWH/mês. Em Minas, o projeto também está avançado, visto que a concessionária local já autorizou a instalação das usinas que atenderão cerca de 700 igrejas que tenham consumo maior que 100 KWH/mês.
Cerca de 500 igrejas e templos da Maranata, no Brasil, são abastecidos com a energia gerada a partir de placas fotovoltaicas Crédito: Divulgação

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