Mais conforto e economia para viajar de ônibus nas férias

Com a chegada das férias, viajar é uma das opções preferidas de muita gente na hora de planejar o que fazer no tempo livre. Seja por puro lazer, vontade de conhecer lugares novos ou para visitar parentes que moram longe  principalmente no Natal e no réveillon, ir para outras cidades e Estados acaba entrando na lista de quem dispõe de alguns diazinhos de folga nessa época.

Águia Branca Crédito: Divulgação

E, na hora do passeio, ir de avião nem sempre é uma alternativa viável, seja pelo preço das passagens ou pela própria localização da cidade. Viajar de ônibus, então, acaba sendo a escolha de muitas pessoas. Ou, às vezes, pegar um avião e depois um ônibus, como é o caso da jornalista Mariana Anselmo, de 29 anos. Ela mora em São Paulo e a família, em Teixeira de Freitas, no Sul da Bahia. Para visitar os parentes quando está de férias, ela pega um voo de São Paulo para Vitória. Da Capital, embarca num ônibus com destino a Teixeira, uma viagem de aproximadamente sete horas durante a noite, podendo chegar a nove durante o dia.

Para Mariana e outros tantos passageiros, conforto para encarar horas e horas de viagem é essencial. Com isso em mente, a Águia Branca , que, neste ano, renovou sua frota e investiu em 104 novos veículos, incluiu os ônibus Double Decker com semi-leito, no trecho Vitória x Teixeira de Freitas e também no trajeto Vitória x Governador Valadares (MG).

Águia Branca Crédito: Divulgação

Águia Branca Crédito: Divulgação

"Já paguei R$ 128 para ir a Teixeira de ônibus Executivo. Esse preço está ótimo! E se tiver manta, eu já fico muito feliz", comenta Mariana.

A cirurgiã-dentista Raquel Morais Rocha, de 31 anos, também busca pelo conforto na hora de viajar a Teixeira de Freitas. Moradora de Vitória, ela vai a cada dois meses visitar a família na cidade baiana. "(No semileito), O conforto é maior, pois as cadeiras inclinam um pouco mais, e tem apoio para os pés, sem falar que passam filme, o que dá uma entretida durante a viagem", diz.

Apesar de ser novidade ainda nos trechos para Teixeira e Valadares, partindo de Vitória, os ônibus Double Decker já são oferecidos em outros trajetos saindo da Capital: para Rio de Janeiro e Porto Seguro, ambos com leito-cama no primeiro andar.

Águia Branca Crédito: Divulgação

Investimento e segurança

A nova frota chegou em novembro à Águia Branca . Além das novidades acima, há mais ônibus também com semileito no piso superior e leito-cama no piso inferior. Nestes, a inclinação das poltronas é de até 180 graus.

Encantar o cliente com um serviço de excelência é uma missão diária de todo o time. Queremos oferecer opções diferenciadas de serviços, trazendo o que há de melhor, mais moderno, seguro e confortável no transporte rodoviário, afirma a diretora Comercial & de Marketing da empresa, Paula Barcellos Tommasi Corrêa.

Além da inovação, a segurança também é um dos pontos a se destacar, e a preocupação com ela começa antes mesmo de a viagem começar. A empresa possui um rigoroso programa de desenvolvimento dos motoristas: a gestão das operações é feita com alta tecnologia, com a utilização de um avançado conceito de telemetria monitorado pelo centro de controle operacional.

Outro projeto é o programa de medicina do sono, voltado para a segurança e qualidade de vida dos motoristas, em que pontos estratégicos de parada possuem salas de estimulação. Nelas, os condutores que fazem longas viagens e, na parte da noite, realizam alongamentos, atividade na bicicleta ergométrica por 15 minutos, comem lanches balanceados e recebem a chamada luminoterapia, que auxilia na atenção.

Números

- 72 anos de história

- Mais de 2.800 colaboradores

- Frota de 800 ônibus

- Mais de 10 milhões de passageiros transportados, anualmente

- Mais de 700 destinos espalhados em nove estados brasileiros: Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco e Rondônia