Maior auto shopping de Cariacica abre as portas com preços acessíveis

Comprar um carro seminovo ou usado nem sempre é uma tarefa fácil. O principal fator para fazer uma aquisição assertiva é a confiança no revendedor e a garantia que ele dá sobre a procedência do veículo. A busca pelo tão desejado automóvel vai se tornar mais fácil em Cariacica. Entre os dias 18 e 21 deste mês, acontece o evento de inauguração do Auto Shopping Cariacica, o maior centro de vendas da cidade no ramo automotivo.

Instalado no Km 3, da BR 262, ao lado do Posto Texas, o empreendimento traz comodidade e agilidade aos consumidores que desejam adquirir automóveis, seminovos ou mesmo zero-quilômetro. O espaço reúne 12 revendedoras, alguns com mais de 10 anos de atividade no mercado, num mesmo espaço, em uma área total de 4 mil metros quadrados.

A ideia do auto shopping surgiu após a produção de diversas edições de um feirão de veículos nessa mesma região. Pela aceitação do público, notaram que seria viável a inauguração de um estabelecimento direcionado a esse mercado, explica Wagner Soares, coordenador de Marketing do Auto Shopping Cariacica.

Auto Shopping Cariacica Crédito: Divulgação

Estrutura

Aberto de forma experimental na última semana, o complexo não é chamado de shopping à toa. Além dos boxes das revendedoras, o local conta ainda com um espaço kids para as crianças se divertirem enquanto os pais escolhem o futuro carro da família.

Para facilitar as negociações, o auto shopping vai contar também com a presença de duas financeiras, a BV e o Bradesco, que terão estandes no local. O espaço vai contar com a exposição de 300 veículos, além da apresentação do catálogo dos lojistas.

site do Auto Shopping Cariacica. Os clientes poderão encontrar mais ofertas nos estoques completos dos revendedores, acessando o

SERVIÇO

Auto Shopping Cariacica

Local: Km 3, BR 262

Horário de funcionamento: durante o período de inauguração (18 a 21), das 8 às 18 horas. Após o evento, de segunda a sábado, mesmo horário citado anteriormente