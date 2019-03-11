Informe Publicitário

Álvaro Moura: "Somente as organizações com alma digital sobreviverão ao mercado"

Publicado em 11 de março de 2019 às 20:39 - Atualizado há 6 anos

Em 2019, a empresa capixaba Premium Marketing Promocional comemora 14 anos de atuação no mercado local e nacional. Diante das mudanças de comportamento do consumidor – e, consequentemente, das organizações – a Premium inicia o ano de olho neste novo momento da comunicação mercadológica. E é dentro dessa nova visão do marketing e da comunicação que está ampliando sua área de atuação e desenvolvendo novas metodologias de trabalho, para fazer frente aos novos desafios do mercado e satisfazer as novas necessidades dos seus clientes.

Roberta Moura, diretora executiva Crédito: Divulgação

De acordo com a diretora executiva Roberta Moura, estamos em um mundo horizontal, inclusivo, social e instantâneo, onde o poder está nas mãos das pessoas conectadas e em redes. Isso implica na criação de novos nichos de mercado, na quase inexistência da privacidade e no crescimento da importância da opinião pública. É nesse novo mundo que a Premium, além de continuar realizando eventos promocionais, passa a oferecer serviços e entregar valor em:

- Reputação e imagem de marcas, empresas e pessoas;

- Competitividade de mercado;

- Conexão e engajamento de pessoas.

Time reforçado para os novos desafios

A ampliação da atuação da Premium no mercado implica na chegada de novos profissionais para reforçar a equipe. Quem está de volta, após 10 anos, é Álvaro Moura, um dos fundadores da Premium. Além de continuar à frente de sua food hall Delli, o publicitário vai liderar as novas áreas de atuação da empresa. Quem também entra no novo formato é outro publicitário, o experiente e premiado profissional de criação Marco Valério Magalhães, que passou por grandes agências como DPZ e fez trabalhos recentes de comunicação para o setor público. Marco Valério será o responsável pela direção de criação.

Álvaro Moura, um dos fundadores da Premium Crédito: Divulgação

Com passagens pela Rede Gazeta e Organizações Globo, além de grande pesquisador e conhecedor das características e comportamento do mercado, Álvaro Moura diz que o momento é de se reaprender o marketing, rever a forma de se fazer comunicação e repensar as mídias: “Agora, o marketing tradicional e o marketing digital interagem, atuam juntos e se complementam. Não existe mais fronteiras entre os mundos digital e real, os serviços serão cada vez mais pessoais e, diante de tudo isso, só uma organização com alma digital criará conexão, engajamento e influência sobre consumidores e grupos sociais. E isso serve tanto para organizações privadas quanto para governos e serviços públicos.”

Estratégia e plano de ação nas novas áreas de atuação

No trabalho de reputação e imagem de marcas, empresas e pessoas, a Premium planeja e implementa ações de natureza estratégica e operacional, com foco na ampliação do reconhecimento, admiração e confiança dos clientes; trabalha na criação de um sistema de normas, procedimentos, rituais e comportamentos para a construção de valor de longo prazo; estabelece processos para evitar sinistros e cria uma política de atuação para a gestão de crises.

Para aumentar a competitividade de mercado dos seus clientes, a Premium trabalha com estratégias de marketing; ações de comunicação e propaganda; implementação e desenvolvimento de produtos e projetos. E para entregar valor em conexão e engajamento, a Premium utiliza metodologia própria para desenvolvimento do marketing de conteúdo e de engajamento, o que permite aos seus clientes falar com as pessoas e guiá-las para serem defensoras de suas marcas.

Respeito à tradição e olhar no futuro

A Premium entende que a estratégia é um processo estruturado e contínuo, e que todo plano de ação implementado precisa apresentar soluções únicas e gerar resultados duradouros para os seus clientes. Com grande expertise na ativação de marcas e na condução de ações de diferentes tamanhos e formatos, a Premium passa a ampliar sua oferta de serviços apoiada em diferenciais como qualidade, experiência, criatividade, ética, seletividade e a construção de uma grande rede de parcerias. Esses ingredientes vêm fazendo a receita de sucesso da empresa que, desde 2005, nunca para de se renovar.

