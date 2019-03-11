Álvaro Moura: "Somente as organizações com alma digital sobreviverão ao mercado"

De acordo com a diretora executiva Roberta Moura, estamos em um mundo horizontal, inclusivo, social e instantâneo, onde o poder está nas mãos das pessoas conectadas e em redes. Isso implica na criação de novos nichos de mercado, na quase inexistência da privacidade e no crescimento da importância da opinião pública. É nesse novo mundo que a Premium, além de continuar realizando eventos promocionais, passa a oferecer serviços e entregar valor em:

Com passagens pela Rede Gazeta e Organizações Globo, além de grande pesquisador e conhecedor das características e comportamento do mercado, Álvaro Moura diz que o momento é de se reaprender o marketing, rever a forma de se fazer comunicação e repensar as mídias: “Agora, o marketing tradicional e o marketing digital interagem, atuam juntos e se complementam. Não existe mais fronteiras entre os mundos digital e real, os serviços serão cada vez mais pessoais e, diante de tudo isso, só uma organização com alma digital criará conexão, engajamento e influência sobre consumidores e grupos sociais. E isso serve tanto para organizações privadas quanto para governos e serviços públicos.”