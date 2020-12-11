Live discute sobre cafés especiais e premia melhores produtores do ES

Com o tema O novo normal dos cafés especiais, um encontro virtual vai reunir nomes importantes do segmento neste sábado (12), às 10 horas. A live, transmitida nesta página, vai ser conduzida pela jornalista e apresentadora do Tá na hora do café, do canal Mais Globosat, Paula Varejão. Além de discutir sobre as tendências do setor de forma descontraída, o encontro on-line também vai reconhecer os melhores produtores do Espírito Santo.