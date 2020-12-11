Live discute sobre cafés especiais e premia melhores produtores do ES

Com o tema O novo normal dos cafés especiais, um encontro virtual vai reunir nomes importantes do segmento neste sábado (12), às 10 horas. A live, transmitida nesta página, vai ser conduzida pela jornalista e apresentadora do Tá na hora do café, do canal Mais Globosat, Paula Varejão. Além de discutir sobre as tendências do setor de forma descontraída, o encontro on-line também vai reconhecer os melhores produtores do Espírito Santo.
O primeiro, segundo e terceiro colocados do Prêmio de Qualidade Realcafé Reserva receberão R$ 20 mil, R$ 15 mil e R$ 10 mil, respectivamente. Além disso, os lotes finalistas terão as sacas compradas por mil reais.
PROGRAMAÇÃO
- Mesa-redonda: O novo normal dos cafés especiais
- Temas e palestrantes:
- Lucas Venturin, fazenda Venturin: O novo café especial do ES
- Prof. Lucas Louzada, Ifes de Venda Nova: Fermentação do café, um novo processo de preparação
- Wagner Wakayama, UCC Japão: Café especial, uma nova commodity?
- Jonathan Piazarolo, campeão brasileiro de torra: Tendência de consumo de cafés especiais nas cafeterias do ES