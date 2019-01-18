Diversão

Leve seu filho para uma aventura no Jurassic World nessas férias

O fantástico mundo dos dinossauros desembarcou no Shopping Vitória e fica até o dia 17 de fevereiro

Publicado em 18 de janeiro de 2019 às 22:55 - Atualizado há 6 anos

Um dos filmes mais vistos em todo mundo e que desperta o interesse pelo universo dos dinossauros é tema da atração especial de férias escolares do Shopping Vitória. Até o dia 17 de fevereiro, o público infantil poderá curtir as aventuras na floresta do filme Jurassic Park na Praça Central do centro de compras. O espaço conta com um cenário especial, onde as famosas criaturas da Universal Studios Hollywood prometem entreter e proporcionar muita diversão e adrenalina para os participantes.

O evento, licenciado Jurassic World, está em terras capixabas pela primeira vez e é inspirado no filme “Jurassic World: Reino Ameaçado”. A atração dispõe de ambientes bem realistas, com diversos brinquedos para crianças, com idade a partir de 3 anos, que poderão brincar com a supervisão dos pais.

O evento, licenciado Jurassic World, está em terras capixabas pela primeira vez e é inspirado no filme "Jurassic World: Reino Ameaçado" Crédito: Divulgação/Shopping Vitória

Quem for ao local vai se aventurar no vulcão para escaladas, escorregador em formato de dinossauro, piscina de lavas, escalada em pontes de corda. Também há um espaço dedicado para registrar a visita com sessão de fotos em ovo de dinossauro, entre outros ambientes.

Quem for ao local vai se aventurar no vulcão para escaladas, escorregador em formato de dinossauro, piscina de lavas, escalada em pontes de corda Crédito: Divulgação/Shopping Vitória

A atração fica aberta ao público de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 14h às 21h. O ingresso custa R$ 8 reais, para cada 20 minutos de brincadeira. Toda bilheteria do espaço será solidária, com valor arrecadado integralmente revertido para o Instituto Marcos Daniel.

Serviço:

Jurassic World

Onde: na praça central do Shopping Vitória

Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h; e domingos, das 13h às 21h.

Quando: até dia 17 de fevereiro

Valor: R$ 8,00. Bilheteria Solidária será revertida para o Instituto Marcos Daniel.

Idade: crianças a partir de 3 anos até os 6 precisam estar acompanhadas de um responsável maior de idade. Acompanhante não paga. A partir de 7 anos, podem estar desacompanhadas.

Até o dia 17 de fevereiro, o público infantil poderá curtir as aventuras na floresta do filme Jurassic Park na Praça Central do centro de compras Crédito: Divulgação/Shopping Vitória

Sobre o Instituto Marcos Daniel

O Instituto Marcos Daniel (IMD) é uma associação civil sem fins lucrativos, reconhecida pelo Ministério da Justiça como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP). Foi fundado em 2004 pelo Dr. Marcos Daniel Santos e situa-se em Vitória. É responsável por desenvolver projetos de conservação de biodiversidade, monitoramento da saúde da fauna selvagem e educação ambiental, por meio do ecoturismo.

O IMD trabalha na expectativa de contribuir com a sociedade para a construção de um futuro mais justo e saudável para o homem e as demais espécies. Acredita que o restabelecimento das funções ecológicas da biodiversidade é o melhor caminho para garantir uma sociedade sustentável. Para isso, é preciso encontrar o caminho da coexistência e da tolerância entre o homem e a biodiversidade. Saiba mais aqui: www.imd.org.br.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta