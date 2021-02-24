Leonardo da Vinci retoma aulas presenciais para 100% dos alunos

Coordenadores pedagógicos vão acompanhar o desenvolvimento das aulas para garantir a assistência e o bom funcionamento. Crédito: Leonardo Da Vinci/Divulgação

Após o acompanhamento das duas primeiras semanas de aula deste ano letivo, um intenso trabalho de reorganização interna e o investimento em novas tecnologias, o Centro Educacional Leonardo Da Vinci elimina o rodízio semanal e acolhe 100% dos seus alunos presencialmente. Nesta semana, os estudantes do horário Integral que desejam já estão todos na escola, enquanto os das turmas do Semi-integral retornam, possivelmente, na primeira ou segunda semana de março. Já o ensino remoto será mantido apenas para aquelas famílias que, por motivos pessoais, preferirem permanecer desta forma.

De acordo com o diretor pedagógico da escola, Mário Broetto, a iniciativa contempla a necessidade dos pais, visto que a maioria já retomou a rotina normal de trabalho, e considera a importância da interação social direta entre os estudantes, respeitando rigorosamente a legislação vigente e o protocolo sanitário de segurança em saúde interno elaborado pela Consultoria Einstein, que assiste a escola.

Para viabilizar a mudança, as turmas que começaram o ano realizando o rodízio semanal, ou seja, as do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental e a da 2ª série do Ensino Médio, terão durante o dia parte da aula com o professor presente na sala e parte com som e imagem transmitidos diretamente da sala ao lado, onde o professor estará ministrando a aula. “Dessa forma mantemos o distanciamento necessário e também as chamadas ‘bolhas’, garantindo assim a redução dos riscos de transmissão da Covid-19”, esclarece.

O retorno no Leonardo da Vinci respeita rigorosamente a legislação vigente e o protocolo sanitário de segurança em saúde interno elaborado pela Consultoria Einstein Crédito: Leonardo Da Vinci/Divulgação

Mário explica que as dúvidas dos alunos poderão ser tiradas por meio do sistema de áudio instalado nas salas, assim como acontecia no estudo remoto. Todo esse movimento ainda será acompanhado por dois coordenadores em cada andar para garantir a assistência e o bom funcionamento das aulas.

“Entendemos que esse é o modelo viável mais adequado para o momento que vivemos, pois contribui com a organização das dinâmicas familiares e o aprendizado propriamente dito, visto que o ambiente escolar é o mais propício para a aplicação das metodologias, a manutenção do foco nos estudos e a socialização, ainda que com restrições sanitárias”, pontua o diretor.

Planejar os estudos é fundamental

Nesse contexto de início do ano letivo e retomada da rotina de estudos, um aspecto é importante: saber planejar os estudos para ter maior produtividade e autonomia. A solução do Centro Educacional Leonardo Da Vinci para apoiar seus alunos também nesse ponto é oferecer aulas de metodologias de planejamento e execução do estudo semanal.

Esse conteúdo é trabalhado já a partir do 6º ano do Ensino Fundamental, ou seja, com alunos em torno dos 10 a 11 anos, na disciplina chamada Horário de Estudo (HE) ou Organização de Estudo (OE). É nesse período que os estudantes passam a lidar com mais matérias, professores e livros, tornando-se essencial organizar a própria rotina e consolidar o hábito de estudo diário.

De acordo com a orientadora pedagógica do Ensino Fundamental II da escola, Valéria Assad, o objetivo é formar um cidadão autônomo, disciplinado e autorresponsável pelo próprio desenvolvimento. Contudo, primeiro é preciso mostrar a importância de planejar as atividades dentro de um período.

O retorno presencial no Leonardo da Vinci contempla a necessidade dos pais, visto que a maioria já retomou a rotina normal de trabalho, e considera a importância da interação social direta entre os estudantes. Crédito: Leonardo Da Vinci/Divulgação

“Mostramos que quando a gente planeja, o número de decisões diárias é menor. Isso otimiza o tempo, permite focar nos pontos mais importantes, mostra espaços vagos na agenda e reduz ansiedades. É um norteador personalizado, sem a rigidez de uma agenda única para toda a turma”, explica.

Conscientes disso, os alunos são orientados quanto a opções de metodologias de estudos e aprendem a identificar qual delas favorece mais o aprendizado dele, visto que isso pode variar de um aluno para o outro. “Falamos de mapa mental, pesquisa, fichamento, resumos eficientes. Dotamos o estudante de instrumentos e dinâmicas para ele se conhecer e aplicar os métodos, buscando mais eficiência nos estudos”, observa.

Nesse contexto, o professor não trabalha um conteúdo específico, mas observa o aluno para identificar o seu perfil, apoia na construção dos planejamentos, indica os pontos a serem trabalhados, aponta caminhos de aprofundamento. “Às vezes, o aluno é bom nas disciplinas, mas tem problema de organização e por isso dificuldade de avançar. Outras vezes, o foco é uma disciplina específica que precisa de mais dedicação. Outros avançam em organização e nas disciplinas e são incentivados a ter uma ampliação cultural com leituras literárias, de jornais e revistas, pesquisas, etc. Em resumo, é mais um espaço da escola de personalização, suporte e construção das bases para a formação de um aluno autônomo e protagonista no mundo”, conclui Valéria.

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