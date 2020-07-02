Leonardo da Vinci é 1º lugar geral no ES e 17º no Brasil no Enem 2019

"Focamos o desenvolvimento de habilidades e competências para tornar o nosso aluno um cidadão do mundo, capaz de entender o seu entorno e desvendar fenômenos sociais, artísticos, históricos, naturais e tecnológicos com olhar crítico e suporte científico. O mundo é plural e trabalhamos para que eles o enxerguem dessa forma, estando preparados para todas as oportunidades. Acreditamos que isso nos diferencia também no Enem por ser este um exame que avalia não apenas a terceira série do Ensino Médio, mas também a história educacional desde o Ensino Fundamental."