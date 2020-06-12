Lançamento on-line de imóvel da Morar terá show e recreação infantil

Projeto do condomínio-clube Vista do Balneário: lançamento imobiliário ocorrerá no próximo sábado e é parte de uma série de atrações da #LiveMorarBem Crédito: Morar/Divulgação

Shows, sorteio de prêmios, arrecadação solidária e recreação para a criançada são algumas das atrações de uma ação inédita da Morar Construtora e Incorporadora que ocorrerá no próximo sábado (20), a partir das 10 horas. A festa será virtual e interativa e conectará o público com uma programação pra lá de especial.

É a #LiveMorarBem , que vai oferecer a toda a família uma série de dinâmicas e os shows de dois capixabas de peso no cenário musical: os cantores Alemão do Forró Jeremias Reis , este último vencedor da última edição do The Voice Kids, da TV Globo.

A diversão infantil está garantida com a Cora , a mascote da Morar , conhecida como a corujinha mais amada do Espírito Santo, e a turma do Macakids , que vão brindar os pequenos com danças e práticas educacionais, ensinando-os a lavar as mãos.

Um outro quadro que promete entreter quem estará ligado em casa será conduzido pelo influenciador digital Wallace Aranha . Diretamente da cozinha do apartamento decorado do condomínio-clube, ele mostrará seus dotes culinários ao colocar a mão na massa e preparar uma receita especial.

E neste momento difícil na vida de muita gente por causa principalmente da pandemia do novo coronavírus, exercer a empatia é fundamental. Por isso, a programação promoverá, ainda, uma arrecadação solidária destinada a beneficiar instituições capixabas. Mais uma vez, a tecnologia entrará em campo para ajudar: na tela aparecerá um QR Code, que dará acesso a um link para as contribuições.

É bom lembrar que todas as ações da #LiveMorarBem seguirão as recomendações das autoridades de saúde para proteger a equipe que atuará nesse trabalho contra o contágio da Covid-19.

Projeto do condomínio-clube Vista do Balneário Crédito: Morar/Divulgação

Inovação entra no ar

As surpresas não param por aí, pois a #LiveMorarBem , em seu formato inovador e inédito, fará o primeiro lançamento de um empreendimento imobiliário por transmissão on-line no Estado. O evento vai trazer as informações, ao vivo, sobre o condomínio-clube Vista do Balneário , em Balneário Carapebus, Serra.

Durante a live do próximo sábado, o público poderá tirar dúvidas com os corretores da Morar , que estarão à disposição para passar todas as informações sobre o Vista do Balneário , localizado a dois quilômetros da praia.

O empreendimento se destaca pela sustentabilidade, uma marca presente sobretudo nos últimos lançamentos da empresa. Tem em seu projeto itens como instalação de estação para recarga de veículos elétricos e sistema de geração de energia fotovoltaica para as áreas de lazer.

As unidades, de dois quartos, vêm com opção de quintais privativos de até 79 metros quadrados. Os interessados poderão garantir o seu apartamento a partir de R$ 138 mil. Para pessoas com renda familiar de até R$ 2.600,00, que se enquadram na faixa 1,5 do programa Minha Casa Minha Vida, existe a possibilidade de desconto exclusivo no valor de R$ 10 mil. Há, ainda, acesso ao subsídio federal que pode chegar a R$ 36.945,00.

Com o lançamento on-line do Vista do Balneário , a Morar garante ao mercado e aos consumidores que a hora de conquistar o seu primeiro imóvel é agora, com as melhores condições e a garantia de que será entregue no prazo, como foi com 100% dos nossos empreendimentos. Afinal de contas, nada melhor do que estar na sua casa própria com segurança, afirma Filippe Vieira.

O gerente comercial da Morar, Filippe Vieira, vai comandar a transmissão ao vivo Crédito: Morar/Divulgação

Serviço

Data: próximo sábado, 20 de junho.