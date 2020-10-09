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Lançamento em Jardim Camburi traz até 3 suítes e lazer na cobertura

O Uniplace Easy Life foi pensado aliando modernidade e apartamentos com plantas inteligentes, funcionais e versáteis
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 out 2020 às 15:52

Publicado em 09 de Outubro de 2020 às 15:52

Fachada com estilo contemporâneo do Uniplace Easy Life, lançamento em Jardim Camburi
Fachada com estilo contemporâneo do Uniplace Easy Life, lançamento em Jardim Camburi Crédito: Sagrilo e Metron/Divulgação
Localização privilegiada, no quadrilátero mais badalado de Jardim Camburi, fachada com estilo contemporâneo, lazer completo na cobertura e opções de apartamentos com plantas inteligentes, com aproveitamento de todos os espaços. O Uniplace Easy Life, lançamento da MZI Incorporadora com a Metron Engenharia, é a chance de adquirir um apartamento na região mais valorizada do bairro.
São 61 unidades com dois e três quartos, com opção de até três suítes, com até 88 metros quadrados. Os apartamentos têm sala com varanda e cozinha integrada, em um projeto que valoriza esses ambientes, permitindo ao morador ganhos em amplitude e funcionalidade.
Bairro Jardim Camburi conta com áreas verdes para as pessoas se exercitarem ao ar livre
Bairro Jardim Camburi conta com áreas verdes para as pessoas se exercitarem ao ar livre Crédito: Sagrilo e Metron/Divulgação
"Conseguimos desenvolver plantas bem inteligentes. Algumas suítes têm closet e os banheiros têm excelente área de bancada. A integração sala, varanda e cozinha traz um conceito mais atual ao apartamento, entre os demais diferenciais de fachada e área de lazer completa na cobertura, entregue mobiliada e decorada."
Rachel Menezes - Diretora da MZI Incorporadora
O lançamento da MZI traz propostas diferenciadas de espaços comuns com uso compartilhado pelos moradores como um guarda-entrega para armazenamento de compras on-line e local de ferramentas compartilhadas.
O destaque do Uniplace está na área de lazer completa na cobertura, com piscina com borda elevada e deck molhado, churrasqueira, salão de festas gourmet, bar da piscina, brinquedoteca, espaço fitness, play baby e music Garden. São vários itens que foram pensados para proporcionar ao morador momentos em família, em ambientes totalmente integrados. As unidades estão sendo comercializadas a partir de R$ 431.752,00.
Com localização privilegiada, Uniplace Easy Life fica no quadrilátero mais badalado de Jardim Camburi
Com localização privilegiada, Uniplace Easy Life fica no quadrilátero mais badalado de Jardim Camburi Crédito: Sagrilo e Metron/Divulgação
Quem adquirir um apartamento no Uniplace também contará com uma mini-horta e paisagismo completo em todas as áreas comuns, além de um pic nic park, evidenciando a proposta do prédio em oferecer espaços ao ar livre.
"O Uniplace é, por seus atributos, a melhor proposta de lançamento em Jardim Camburi neste momento. O futuro morador conta com opções de lazer no entorno, mas também dentro do empreendimento. Além da área de lazer completa, os espaços integrados de sala, cozinha e varanda tornam o apartamento mais aconchegante e ideal para reunir a família e os amigos."
Rachel Menezes - Diretora da MZI Incorporadora
Uniplace Easy Life possui área de lazer completa na cobertura, com piscina com borda elevada e deck molhado, churrasqueira, salão de festas gourmet, bar da piscina, dentre outros
Uniplace Easy Life possui área de lazer completa na cobertura, com piscina com borda elevada e deck molhado, churrasqueira, salão de festas gourmet, bar da piscina, dentre outros Crédito: Sagrilo e Metron/Divulgação
Ficha técnica
Uniplace Easy Life
Quem adquirir um apartamento no Uniplace também contará com uma mini-horta e paisagismo completo em todas as áreas comuns, além de um pic nic park. Crédito: Sagrilo e Metron/Divulgação
Incorporação: MZI Incorporadora
Construção: Metron Engenharia
Localização: Rua Desembargador Eurípedes Queiroz do Valle, nº 620, Jardim Camburi
Número de pavimentos: 09 pavimentos (incluindo subsolo)
Número de apartamentos: 61 unidades, de dois e três quartos
Número de lojas: 08 lojas, com frente para a Rua Ranulpho Barbosa dos Santos
Valor: a partir de R$ 622.028,00 (3 quartos) 
R$ 431.752,00 (2 quartos)

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