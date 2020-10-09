Lançamento em Jardim Camburi traz até 3 suítes e lazer na cobertura

Fachada com estilo contemporâneo do Uniplace Easy Life, lançamento em Jardim Camburi Crédito: Sagrilo e Metron/Divulgação

Localização privilegiada, no quadrilátero mais badalado de Jardim Camburi, fachada com estilo contemporâneo, lazer completo na cobertura e opções de apartamentos com plantas inteligentes, com aproveitamento de todos os espaços. O Uniplace Easy Life, lançamento da MZI Incorporadora com a Metron Engenharia, é a chance de adquirir um apartamento na região mais valorizada do bairro.

São 61 unidades com dois e três quartos, com opção de até três suítes, com até 88 metros quadrados. Os apartamentos têm sala com varanda e cozinha integrada, em um projeto que valoriza esses ambientes, permitindo ao morador ganhos em amplitude e funcionalidade.

Bairro Jardim Camburi conta com áreas verdes para as pessoas se exercitarem ao ar livre Crédito: Sagrilo e Metron/Divulgação

"Conseguimos desenvolver plantas bem inteligentes. Algumas suítes têm closet e os banheiros têm excelente área de bancada. A integração sala, varanda e cozinha traz um conceito mais atual ao apartamento, entre os demais diferenciais de fachada e área de lazer completa na cobertura, entregue mobiliada e decorada." Rachel Menezes - Diretora da MZI Incorporadora

O lançamento da MZI traz propostas diferenciadas de espaços comuns com uso compartilhado pelos moradores como um guarda-entrega para armazenamento de compras on-line e local de ferramentas compartilhadas.

O destaque do Uniplace está na área de lazer completa na cobertura, com piscina com borda elevada e deck molhado, churrasqueira, salão de festas gourmet, bar da piscina, brinquedoteca, espaço fitness, play baby e music Garden. São vários itens que foram pensados para proporcionar ao morador momentos em família, em ambientes totalmente integrados. As unidades estão sendo comercializadas a partir de R$ 431.752,00.

Com localização privilegiada, Uniplace Easy Life fica no quadrilátero mais badalado de Jardim Camburi Crédito: Sagrilo e Metron/Divulgação

Quem adquirir um apartamento no Uniplace também contará com uma mini-horta e paisagismo completo em todas as áreas comuns, além de um pic nic park, evidenciando a proposta do prédio em oferecer espaços ao ar livre.

"O Uniplace é, por seus atributos, a melhor proposta de lançamento em Jardim Camburi neste momento. O futuro morador conta com opções de lazer no entorno, mas também dentro do empreendimento. Além da área de lazer completa, os espaços integrados de sala, cozinha e varanda tornam o apartamento mais aconchegante e ideal para reunir a família e os amigos." Rachel Menezes - Diretora da MZI Incorporadora

Uniplace Easy Life possui área de lazer completa na cobertura, com piscina com borda elevada e deck molhado, churrasqueira, salão de festas gourmet, bar da piscina, dentre outros Crédito: Sagrilo e Metron/Divulgação

Ficha técnica

Uniplace Easy Life

Quem adquirir um apartamento no Uniplace também contará com uma mini-horta e paisagismo completo em todas as áreas comuns, além de um pic nic park. Crédito: Sagrilo e Metron/Divulgação

Incorporação: MZI Incorporadora

Construção: Metron Engenharia

Localização: Rua Desembargador Eurípedes Queiroz do Valle, nº 620, Jardim Camburi

Número de pavimentos: 09 pavimentos (incluindo subsolo)

Número de apartamentos: 61 unidades, de dois e três quartos

Número de lojas: 08 lojas, com frente para a Rua Ranulpho Barbosa dos Santos

Valor: a partir de R$ 622.028,00 (3 quartos)