Jaklayne Joias investe em autoatacado e vendas on-line

Loja da Jaklayne Joias, empresa que vem inovando em suas operações para manter o protagonismo no segmento Crédito: Divulgação/Jaklayne Joias

Elos fortes para formar correntes de negócios resistentes e renovar a aliança com o público são as peças em alta na gestão da Jaklayne Joias. A abertura de um autoatacado, o investimento estratégico no comércio eletrônico e treinamentos exclusivos para as revendedoras adornam a vitrine de novidades da empresa capixaba, que fabrica e comercializa joias e semijoias.

Nosso e-commerce é um sucesso de vendas neste ano, com crescimento de até 98%. No Dia das Mães e no Dia dos Namorados, o resultado nos surpreendeu positivamente. Minha turma de mulheres guerreiras teve a capacidade de se renovar muito rapidamente em meio à pandemia. O centro de distribuição pulsava!, celebra a proprietária da Jaklayne, Etania Lira, ex-sacoleira que há mais de uma década e meia decidiu abrir o empreendimento.

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Por já ter vivenciado os vários ciclos de tormentas e bonanças no cenário econômico, a empresária reconhece a importância de ter seu negócio sempre presente na lembrança do público, um feito alcançado pela Jaklayne no prêmio Recall de Marcas da Rede Gazeta. A vitória, na categoria Joalheria, foi garantida com 26,38% dos votos.

"É uma felicidade muito grande recebermos esta notícia. Os nossos clientes realmente têm a Jaklayne na mente. E vamos fortalecer ainda mais a nossa marca. Um orgulho poder ganhar pela quarta vez consecutiva este prêmio. Nós, que trabalhamos no comércio, sabemos como é difícil obter este reconhecimento. Gratificante!" Etania Lira - Proprietária da Jaklayne Joias

Para manter o protagonismo, a atuação passa pela relação próxima com os parceiros de vendas. Vamos inaugurar um local próprio para atender o cliente do autoatacado (revendedores e lojistas). Até o início de setembro, mês do 27º aniversário da Jaklayne, esse escritório e suas salas estarão funcionando, em Vila Velha, com toda a estrutura, inclusive estacionamento, acrescentou Etania.

E se reinvenção é o termo da moda, o melhor é dar contornos ainda mais resolutivos a esse conceito e abraçar a inovação como palavra de ordem, com o impulsionamento do e-commerce. Contratamos um profissional de tecnologia da informação (TI) para articular as mudanças necessárias para incrementar as vendas on-line.

Etania Lira, que começou no ramo como sacoleira, é a proprietária da Jaklayne Joias Crédito: Divulgação/Jaklayne Joias

Para as revendedoras, mais uma novidade: a Jaklayne vai promover um dia de coaching, com capacitação, integração e confraternização. Dou muito valor à minha mulherada que sai vendendo de porta em porta. A cada semana, vamos dar um treinamento, oferecendo dicas de moda e de motivação e mostrando as tendências. As vendedoras nas sete unidades físicas (em Cariacica, Serra, Vila Velha e Vitória) já são treinadas mensalmente.