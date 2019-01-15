Ensino a Distância

Já pensou em fazer um curso de produção cervejeira?

Instituição lança formação a distância em Vitória, que possui a duração de dois anos

Publicado em 15 de janeiro de 2019 às 13:10 - Atualizado há 6 anos

A paixão por cerveja pode ir além de tomar uma geladinha. Algumas pessoas despertam a curiosidade de aprofundar os conhecimentos acerca da bebida milenar, e o estudo do universo das Ales e Lagers torna-se uma forma de investimento na carreira. A boa notícia para os amantes da bebida é que a capital capixaba recebe o curso superior em tecnólogo de produção cervejeira a distância (EAD), organizado pelo Centro Universitário de Maringá (Unicesumar). O início das aulas está marcado para o mês de fevereiro.

O mercado de cerveja artesanal segue em crescimento no Brasil e a atuação na área de produção de cerveja pode ser uma alternativa. Dados do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) indicam que houve crescimento de 23% do número de cervejarias artesanais, entre dezembro de 2017 e setembro de 2018. Segundo a Associação Brasileira de Cerveja Artesanal (Abracerva), em dez anos, o aumento de cervejarias no país foi de 70 para 700.

De acordo com o coordenador do curso da Unicesumar, Diogo Henrique Hendges, a expansão do mercado cervejeiro é favorável para quem trabalha no ramo. “A especialização torna-se indispensável para quem deseja apostar na área. O curso proporciona as ferramentas de domínio das questões gerenciais e da produção de cervejas”, ressalta.

Entre os diversos conteúdos a serem vistos durante a graduação, os alunos terão atividades de planejamento, implantação, execução e avaliação dos processos de produção de cerveja. “Eles poderão acessar o que há de mais atual e inovador nesta área, sendo capacitados a atenderem a variadas demandas. O curso é de enorme importância para o desenvolvimento do mercado no país”, acrescenta Hendges.

Sobre o curso

Ao logo de dois anos, os estudantes têm a carga de 1840 horas, divididas em oito módulos. O estudo a distância envolve a descoberta de novos sabores por meio das pesquisas. Na conjuntura da matriz curricular, as disciplinas ofertadas abordam empreendedorismo, mercado cervejeiro, fomento financeiro para micro e pequenas empresas, química cervejeira, além de gestão de compras, estoques e custos e aspectos legais para cervejarias, entre outras temáticas.

Segundo Flávio Moraes, gestor do polo de Vitória da Unicesumar, o curso à distância é uma opção que ajuda a viabilizar o tempo e a incluir o estudo na rotina. “Cada aluno se organiza como preferir. Além disso, ganha tempo e não enfrenta deslocamento e congestionamento no trânsito”, aponta. Para ele, o ingresso no curso gera aprendizado para fazer a própria cerveja em casa, abrir um negócio ou trabalhar em uma indústria cervejeira. “Tudo isso é possível ao unir os conhecimentos de empreendedorismo e cervejas propostos”, finaliza.

Sobre a Unicesumar

Idealizada em 1990 para oferecer ensino de qualidade, a Unicesumar vem ampliando a estrutura física e aperfeiçoando a qualidade no atendimento. Possui quatro campi de ensino presencial nas cidades de Maringá, Curitiba, Londrina e Ponta Grossa/PR, mais de 500 polos de educação à distância por todo o Brasil e 120 mil alunos. O corpo docente é formado por mais de 800 professores, sendo 80% mestres e doutores. A Unicesumar obteve nota 4 no Índice Geral de Cursos (IGC) pelo oitavo ano consecutivo, em uma escala de avaliação de 1 a 5, o que a coloca em posição de excelência em educação. A instituição também está entre os dez maiores grupos educacionais privados do país.

Mais informações:

Unicesumar

Endereço: Praça Philogomiro Lannes, 200, Jardim da Penha, Vitória/ES

Telefones: (27) 3376-4376 / 0800 600 6360

