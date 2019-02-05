Desenvolvimento Pessoal

Já desistiu das metas de 2019? Descubra como é possível retomar

Confira as cinco dicas do especialista em Desenvolvimento Humano Geronimo Theml de como colocar as metas em prática sem desanimar

Publicado em 5 de fevereiro de 2019 às 13:53 - Atualizado há 6 anos

Virada a primeira página do calendário. O mês de fevereiro entra em cena. E, sem força, as metas de ano novo tornam-se rabiscos dentro da gaveta. Ocupam espaço ali e, ao mesmo tempo, deixam a sensação de vazio. Ainda dá tempo de cumpri-las? Ou é mais cômodo brincar de esquecê-las? Pode ser que o desânimo tenha dilatado, com aparência invisível e assustadora. Em busca de uma saída, nem sempre surge a claridade no labirinto interior. Como fazer para que a motivação transforme a dinâmica diária?

É possível que a desistência tenha sido uma resposta quase imediata para as metas feitas no final do ano. Por que algumas pessoas não conseguem colocá-las em prática? O problema se inicia antes da preparação dos propósitos, durante e depois da definição. É o que diz o coach especialista em Desenvolvimento Humano Geronimo Theml, palestrante internacional e escritor do best-seller “Produtividade Para Quem Quer Tempo”.

Coach especialista em Desenvolvimento Humano Geronimo Theml, palestrante internacional e escritor do best-seller "Produtividade Para Quem Quer Tempo" Crédito: Divulgação/IGT

Segundo ele, para que a persistência esteja em primeiro plano, é fundamental vencer a batalha da distração. “Quando o foco e a disciplina ocupam o protagonismo da cena, é possível priorizar as próprias necessidades. É mais fácil caminhar em direção ao que se quer. Hoje em dia, é comum as pessoas serem engolidas pelas distrações do mundo digital. É preciso ter em mente que a realização das metas envolve o ganho ou a perda da batalha entre o foco e a distração.”

As incertezas compõem o percurso, mas, ao colocar as determinações em prática, aumenta-se a probabilidade de conseguir realizar as programações do ano. “Para que a motivação não se perca, é necessário saber os porquês de cada meta. Por meio da clareza das ideias, as intenções ganham sentido. Definindo os propósitos inabaláveis, há motivação para seguir adiante”, ressalta Geronimo Theml.

Geronimo Theml afirma que quando o foco e a disciplina ocupam o protagonismo da cena, é possível priorizar as próprias necessidades Crédito: Divulgação/IGT

Outro fator que influencia no processo é o peso das aspirações. “Se o sonho é grande demais, sem que a própria pessoa acredite, torna-se uma palavra ao vento, sem força magnética para impulsioná-lo. Deve possuir um tamanho ideal que gere confiança. Caso não acredite nele, é possível que não consiga conquistá-lo”, acrescenta o profissional.

Para quem quer desenvolver um plano de vida, a boa notícia é que haverá o treinamento WA | Wide Awake, em Vitória, com essa finalidade. O evento acontece nos dias 15, 16 e 17 de março e será comandado pelo próprio Geronimo Theml, que possui mais de 19 anos de experiência. “O treinamento consiste em ajudar as pessoas a terem clareza do que é sucesso, com base na neurociência e em pesquisas. É grande a expectativa para encontrar o público capixaba. Esperamos que o povo prestigie”, completa Geronimo.

Nos dias 15, 16 e 17 de março acontece o treinamento WA | Wide Awake, em Vitória e será comandado pelo próprio Geronimo Theml, Crédito: Divulgação/IGT





Confira 5 dicas para manter as metas de 2019:

1- Menos e melhor: Faça uma lista de dez coisas que você quer realizar neste ano. Na sequência, pense em três que você ficará feliz se conseguir realizar. Não transforme as suas metas em distrações!

2- A meta deve ser clara: Nada de definir planos abstratos. Afinal, o cérebro humano tem dificuldade para identificá-los. É melhor escolher metas específicas. Se você quer emagrecer, por exemplo, estabeleça quantos quilos quer perder. Também defina o prazo para cumprir.

3- Divida para conquistar: Caso você escolha metas desafiadoras, divida-as em partes menores para conseguir cumpri-las. Nada de desmotivar!

4- Celebre cada conquista verdadeiramente: Comemore cada vitória conquistada no processo. Lembre-se de fracionar o propósito. A celebração gera dopamina, conhecida como o neurotransmissor do prazer.

5- Escreva as metas em local visível: Coloque-as em um lugar que, estrategicamente, você consiga vê-las com frequência. Tudo isso ajuda a relembrar o que estabeleceu para o ano.

