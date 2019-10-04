Conteúdo Patrocinado

Já bebeu água hoje? Saiba como ela influencia sua saúde e qualidade de vida

Busca por vida saudável leva ao aumento do consumo de água mineral, que ajuda a combater a insônia, fortalece os ossos e melhora das atividades cerebrais

Publicado em 4 de outubro de 2019 às 09:52 - Atualizado há 6 anos

A água mineral é retirada de fontes naturais, envasada e levada direto ao consumidor, sem processos químicos Crédito: Água Pedra Azul/ Divulgação

Basta andar pelo calçadão ou ver a quantidade de academias nos bairros para perceber que, na contramão da correria diária, cada vez mais pessoas têm buscado adotar um modo de vida mais saudável, com a prática de atividades físicas. O mesmo vale para a alimentação: opções mais naturais são cada vez mais difundidas e adotadas pelas famílias. Nesse contexto, um aspecto merece atenção: a quantidade e, principalmente, a qualidade da água consumida também interfere diretamente na saúde e na qualidade de vida.

Uma opção que ganha cada vez mais espaço é a água mineral. Isso porque, além de ser pura, ela contém sais minerais que trazem benefícios, como o fortalecimento dos ossos e dos dentes, melhora da digestão, auxílio no controle da hipertensão, fortalecimento da musculatura e melhoria nas funções do sistema nervoso, favorecendo as atividades do cérebro e reduzindo a insônia, entre outros.

Os números comprovam que a consciência dos consumidores nesse sentido tem aumentado. Tanto que no Brasil o mercado de água mineral envasada cresce nos patamares de 20% ao ano. O país é hoje o oitavo maior produtor e detém 7% de participação no mercado global, segundo dados da Associação Brasileira da Indústria de Águas Minerais (Abinam).

“As pessoas estão buscando opções mais saudáveis e a água é muito importante. Além de regular as funções do corpo, como a temperatura, ela transporta os nutrientes, sendo essencial para os processos fisiológicos e bioquímicos do organismo. O brasileiro está consciente desses benefícios para a saúde. Cresceu muito também o consumo de água mineral com gás, em substituição aos refrigerantes e outras bebidas açucaradas”, afirma Angela Rambalducci, diretora comercial da Água Pedra Azul.

Ela destaca que a água mineral é retirada de fontes naturais, envasada e levada direto ao consumidor, sem processos químicos, a partir de procedimentos que garantem a segurança e a qualidade do produto, seguindo rigorosos padrões nacionais e internacionais de higiene.

Extraída na região de montanhas do Espírito Santo, em um santuário protegido de Mata Atlântica a 1.000 metros de altitude, a Água Pedra Azul foi a primeira do país a ter certificação do Inmetro e a única capixaba a receber a certificação internacional NSF (National Sanitation Foundation). “É uma água extremamente leve, com baixo teor de sódio”, destaca.

Sais minerais

A química Rosana Alves Pessanha explica que os elementos presentes na água mineral, como flúor, sódio, potássio, magnésio e bicarbonato, auxiliam em diferentes funções do organismo, como a melhoria da digestão e o combate aos radicais livres.

“A Água Mineral Pedra Azul, por exemplo, possui em sua composição baixíssimo teor de sódio, sendo extremamente leve ao paladar e benéfica para a saúde. A água funciona como um condutor no organismo, e a mineral distribui melhor os nutrientes por todo o corpo”, diz ela, que é responsável técnica pela Água Pedra Azul.

O recomendado, segundo a especialista, é que um ser humano consuma, no mínimo, dois litros de água por dia, já que ela representa de 50% a 70% do corpo e precisa ser reposta, para que seja mantido o equilíbrio dos fluidos no organismo. Para se ter ideia, a perda chega a 0,8 litro por

hora em dias muito quentes ou quando se está praticando exercícios físicos. Não repor essa perda pode levar a quadros de desidratação, que tem entre os sintomas dor de cabeça e até dificuldade de concentração.

Saiba mais

Benefícios da água mineral

Além de hidratar e equilibrar os fluidos do corpo, a água mineral é 100% natural e possui em sua composição sais minerais e outros elementos em concentrações que trazem benefícios para o organismo. Confira alguns deles:

- Flúor: contribui para a saúde dos ossos e dentes, ajudando na prevenção de cáries

- Brometo: sedativo e tranquilizante, ajuda a combater a insônia e o nervosismo

- Sulfato: atua como anti-inflamatório e antitóxico e contribui para a digestão

- Bicarbonato: equilibra o nível de acidez no estômago, contribuindo para a digestão

- Sódio: auxilia no funcionamento do sistema nervoso, contribuindo para as funções cerebrais

- Potássio: melhora a disposição, reduzindo a fadiga

- Magnésio: previne a hipertensão e fortalece os músculos

- Cromo: ajuda a regular as taxas de açúcar no sangue

- Cobre: absorve ferro na forma de hemoglobina

- Manganês: atua no sistema reprodutivo

- Zinco: fortalece o sistema imunológico

- Cálcio: previne a osteoporose

Fonte: Água Pedra Azul e Abinam.

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta