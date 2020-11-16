Inscrições abertas para 1º Congresso On-line da Jovem Advocacia

As inscrições para o 1º Congresso On-line da Comissão da Jovem Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Espírito Santo (OAB-ES) estão abertas. O evento será uma realização inédita da OAB Jovem, com apoio da Escola Superior de Advocacia (ESA-ES).
Os advogados e advogadas interessados em participar podem se inscrever gratuitamente no link: https://jacredenciei.com.br/e/congressojovemadvocacia
Profissionais renomados participarão de debates nos dias do evento, que acontecerá entre 17 e 20 de novembro. Nomes como Camila Masera, André Ubaldino, Cristiano Sobral, Raphael Lima, Gabriel Habib, Alberto Nemer, Rafaela Lima, Maria Eduarda Vieira, Patrícia Sanches, Durval Salge Júnior, Cézar Brito estão confirmados.
A coordenadora do projeto e membro da Comissão da Jovem Advocacia, Tainá Coutinho, fala da importância desse congresso para os jovens advogados capixabas. "O evento será importante para a aproximação da Jovem Advocacia junto à Ordem e, principalmente, neste período de pandemia, quando toda a classe precisou se adaptar e modernizar sua atuação, será uma oportunidade de a Advocacia ter acesso a conteúdo atual e de grande relevância, compartilhado por profissionais gabaritados. A programação está imperdível, e o que mais chama atenção é a variedade de temas que serão abordados. Entre eles estão a Advocacia Extrajudicial, Marketing Jurídico, Direito Homoafetivo, Prática Trabalhista, entre outros", explicou a coordenadora.
O presidente da Comissão da Jovem Advocacia, Baltazar Moreira Bittencourt, agradece o apoio da OAB e da ESA. Organizamos esse congresso com muito carinho para a Jovem Advocacia. São temas maravilhosos, com palestrantes supercompetentes. Agradecemos a toda gestão da OAB e à ESA pelo apoio. Aguardamos todos.