Inscrições abertas para 1º Congresso On-line da Jovem Advocacia

As inscrições para o 1º Congresso On-line da Comissão da Jovem Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Espírito Santo (OAB-ES) estão abertas. O evento será uma realização inédita da OAB Jovem, com apoio da Escola Superior de Advocacia (ESA-ES).

A coordenadora do projeto e membro da Comissão da Jovem Advocacia, Tainá Coutinho, fala da importância desse congresso para os jovens advogados capixabas. "O evento será importante para a aproximação da Jovem Advocacia junto à Ordem e, principalmente, neste período de pandemia, quando toda a classe precisou se adaptar e modernizar sua atuação, será uma oportunidade de a Advocacia ter acesso a conteúdo atual e de grande relevância, compartilhado por profissionais gabaritados. A programação está imperdível, e o que mais chama atenção é a variedade de temas que serão abordados. Entre eles estão a Advocacia Extrajudicial, Marketing Jurídico, Direito Homoafetivo, Prática Trabalhista, entre outros", explicou a coordenadora.