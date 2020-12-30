Igreja Cristã Maranata fica ainda mais próxima dos fiéis

Para levar conforto àqueles que servem ao seu país em locais distantes mesmo na pandemia, a Maranata realizou um culto no Quartel do Tiro de Guerra de Breves, no Pará. Crédito: Igreja Cristã Maranata/Divulgação

É na tribulação que Deus testa a fé do homem, forçando-o a enxergar uma vida completamente comprometida com os ensinamentos do próprio Deus e a certeza de que só a palavra e o amor do Senhor Jesus Cristo podem nos levar para junto Dele no dia do arrebatamento.

É com essa clareza de que todo o trabalho humano na Terra está voltado para preparar nosso encontro com o Pai, que a direção da Igreja Cristã Maranata viu em 2020 não um ano perdido por causa da pandemia. Muito pelo contrário.

Nestes últimos 12 meses tanto nossos irmãos quanto a própria ICM expandiram seus conhecimentos, tendo nas profecias do evangelho o entendimento necessário para colocar a obra de Deus verdadeiramente em prática.

Mesmo diante de uma ameaça real à saúde da raça humana, todos os membros da Igreja Cristã Maranata cumpriram seu papel de comunhão com Deus, utilizando os mais variados meios de propagação da palavra divina.

TECNOLOGIA E FÉ

Por meio das plataformas digitais da ICM, milhões de pessoas em todo o mundo puderam acompanhar as celebrações, amplificando uma rede de fé e também de ajuda em todo o planeta.

A tecnologia, aliada ao amor de Deus, possibilitou que, mesmo distante fisicamente, os membros da Igreja pudessem estar juntos em oração e confiantes no cumprimento das profecias.

Com uma programação toda especial, preparada com carinho e atenção pela equipe da Central de Comunicação da Igreja, foi possível continuar tocando mentes e corações, através dos portais da ICM e da Rádio Maanaim, de seus aplicativos, redes sociais e pelo canal da Instituição no YouTube.

Logo após a suspensão dos cultos presenciais por determinação do Governo, a direção da ICM efetivou a comunicação com os fiéis por meio eletrônico e digitais. A prevenção e os cuidados foram as primeiras preocupações dos membros da Igreja Cristã Maranata, que providenciou cartilhas, cartazes e panfletos digitais sobre medidas de prevenção ao contágio do novo coronavírus, além de campanhas indicando o uso obrigatório de máscara facial.

Missão Amazônia em 2019: trabalho desenvolvido pela Maranata leva atendimento médico à população ribeirinha. Crédito: Igreja Cristã Maranata/Divulgação

Os membros da Maranata se mobilizaram ainda por meio da Fundação Manoel dos Passos Barros. Nesse grave período de pandemia causada pelo coronavírus, que tem gerado sérias consequências econômicas e sociais, eles adquiriram inúmeras cestas básicas que foram doadas para famílias de baixa renda. Mais de 200 cestas foram doadas ao Instituto Esperança, em Vila Velha.

Já o ambulatório da Fundação Manoel dos Passos Barros oferece atendimento a todo cidadão necessitado de consulta para diagnóstico e tratamento de câncer de pele, exercendo um papel complementar à rede SUS, tendo em vista que a demanda deste projeto advém também de unidades básicas de saúde de municípios da Grande Vitória e interior do Estado.

NO PARÁ

Para levar conforto àqueles que servem ao seu país em locais distantes mesmo na pandemia, a Igreja Cristã Maranata realizou um culto no Quartel do Tiro de Guerra de Breves, no Pará. Seguindo as orientações de segurança contra a Covid-19 participaram, dando apoio ao evento, cerca de 10 membros da ICM de Breves e Macapá (AP) e o pastor Edvan Ferreira de Oliveira da ICM de Barcarena, localizada na Vila dos Cabanos (PA).

Com o tema Jesus, Verdade que Liberta, o evento, em glorificação a Deus, marcou o ano de instrução dos soldados.

COMUNIDADES RIBEIRINHAS

A Missão Cristã Maranata (MICM) assiste às comunidades ribeirinhas dos municípios de Bagre, Breves, Melgaço e São Sebastião da Boa Vista, localizados na ilha de Marajó, no Pará.

Além do auxílio evangelístico e social através das edições semestrais da Missão Amazônia, a região também é atendida mensalmente por pastores da Igreja Cristã Maranata (ICM).

No entanto, desde março deste ano os cultos e assistências presenciais foram suspensos em atendimento ao isolamento social. Atualmente, os pastores Danilo Israel, Antonino Magno e Edvan Ferreira de Oliveira estão auxiliando a distância, enviando recursos e orando com as famílias por telefone.

Conforme informações do pastor Antonino Magno, referente às igrejas dos municípios de Melgaço, Bagre e Breves, a ICM possui aproximadamente 130 membros.

Em Melgaço e Bagre, o sinal de internet é extremamente baixo para acessarem aos cultos diários. No entanto, mesmo assim o pastor envia os links às famílias e aqueles irmãos que não conseguem acesso são assistidos por telefone.

PESQUISA E AJUDA

A importância do trabalho da Igreja Cristã Maranata é tão grande, que já ultrapassou os muros das faculdades e agora é reconhecida por órgãos de pesquisa nacionais.

É o caso do trabalho científico desenvolvido pela graduanda de fonoaudiologia da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo (FCMSCSP) e voluntária da Missão Amazônia, Thais Rezende, sob a orientação da Prof. Dra. Rosane Lowenthal. O objetivo do estudo é identificar problemas emocionais e comportamentais das crianças e adolescentes que vivem na região da Ilha de Marajó.

Thaiz Rezende estudou os problemas emocionais e comportamentais de crianças e adolescentes que vivem na Ilha de Marajó; a pesquisadora foi voluntária de três edições da Missão Amazônia. Crédito: Igreja Cristã Maranata/Divulgação

O trabalho foi submetido e aceito em congresso de psiquiatria no Brasil, Congress on Brain, Behavior and Emotions 2020, apresentado em forma de pôster, no dia 28 de novembro. No dia 07 de dezembro, o relatório dessa pesquisa científica foi apresentado ao Fórum Científico da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo.

Thais Rezende já tinha participado como voluntária de outras três edições da Missão Amazônia e, como tinha iniciado a faculdade de fonoaudiologia, teve curiosidade sobre o desenvolvimento das crianças que vivem nas cidades ribeirinhas.

Com muitas ideias de estudo para a região da Amazônia, a pesquisadora conseguiu o apoio de uma professora que tinha projetos semelhantes em vários locais do Brasil, a professora doutora Rosane Lowenthal, que aceitou orientar essa pesquisa científica.

E foi a curiosidade sobre a região que me motivou e também o papel que fazemos, além de assistência social, médica, evangelística, a inclusão social junto com a Igreja Cristã Maranata, comenta Thais Rezende.

MISSÃO AMAZÔNIA

Suspensa por conta da pandemia, a Missão Amazônia é outra importante iniciativa da Maranata que aproxima ainda mais a Igreja dos seus irmãos. A primeira edição aconteceu em 2016 e o trabalho evangelístico e social tem como o objetivo atender às comunidades ribeirinhas situadas na Amazônia Oriental.

Este trabalho pioneiro da igreja teve início quando a equipe da Rádio e TV Maanaim, junto aos pastores e irmãos voluntários, partiram para a cidade de Marabá, no Estado do Pará e, daí para a capital Belém, de onde navegaram em direção às comunidades ribeirinhas. Os atendimentos à população ribeirinha são realizados por médicos, dentistas, enfermeiros, farmacêuticos, auxiliares de farmácia e de enfermagem, que atendem à população nas especialidades médicas de clínica geral, cardiologia, ginecologia, pediatria, ortopedia, radiologia e odontologia.