Hyundai Creta: líder do segmento de SUVs traz conforto, tecnologia e inovação

Com cinco versões, o modelo atende todos os públicos com qualidade, segurança e eficiência

Publicado em 29 de março de 2019 às 21:05 - Atualizado há 6 anos

O Hyundai Creta é líder do segmento de SUVs do país, sendo o modelo mais vendido da categoria no ano passado, com 48,9 mil unidades comercializadas de janeiro a dezembro. Os números preliminares da Anfavea – Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores apontam uma participação de mercado da ordem de 14,3% para o modelo, superando o segundo colocado, líder desde 2015, por aproximadamente mil unidades.

A linha 2019 do Creta chegou às lojas Prime Hyundai de todo o Espirito Santo com novidades tecnológicas e visuais pontuais para a mudança de ano-modelo. O SUV compacto está disponível nas versões Attitude, Smart, Pulse Plus, Sport e Prestige.

Com garantia de fábrica de 5 anos, Hyundai Creta possui equipamentos de segurança ativa e passiva para garantir a segurança da sua família. Além de muita tecnologia e inovação do modelo.

As diferentes versões do modelo reúnem o que há de mais completo para cada faixa de preço, seja no espaço generoso do porta-malas, muito valorizado pelo público PcD, seja nos recursos exclusivos, como a ventilação no banco do motorista da linha Prestige ou a pulseira Smart Key, que funciona como a chave do veículo.

Entre os SUVs compactos mais vendidos dentro do limite de R$ 70 mil, a versão Attitude 1.6 Automática do Creta reúne um dos maiores espaços internos (entre-eixos de 2.590 mm) e de porta-malas (431 litros), custo de manutenção altamente competitivo (cerca de R$ 1.440,00 para os primeiros 30 mil km), elevado valor de revenda (depreciação de -8,9% em um ano, segundo Autoinforme/Molicar) e a exclusiva garantia de 5 anos.

A linha Prestige, a segunda versão mais vendida do Creta em 2018, possui o mais completo pacote de itens de conforto e segurança da categoria. Ela vem equipada com motor 2.0 de 166 cv, seis airbags, controle de estabilidade, bancos de couro na cor marrom com ventilação para o motorista, ar-condicionado automático digital, saída de ar para os bancos traseiros, chave presencial “smart key” com partida do motor por botão, sistema Stop & Go de parada do motor, luzes diurnas de LED e faróis direcionais “cornering lamp”, piloto automático com controles no volante, central multimídia com GPS e TV digital, conectividade com celular e tela de 7 polegadas sensível ao toque, além de câmera de ré com linhas dinâmicas.

Durante 2018, uma nova versão de entrada foi introduzida, e nas lojas Prime Hyundai do Estado é a mais vendida que é a versão Smart, com motor 1.6 e câmbio automático, ampliando a gama de opções dentro da família Creta, e o recurso da TV digital tornou-se de série nas centrais multimídia.

Comparativo

Em um comparativo feito por uma revista especializada para saber qual o SUV automático de até R$ 85 mil tem melhor custo/benefício, o Creta Smart foi o ganhador, deixando para trás os concorrentes: Citroën Cactus, o Ford EcoSport, o Jeep Renegade e o Nissan Kicks.





As vantagens do Hyundai se revelaram em vários aspectos, como maior garantia, seguro barato, bom porta-malas, melhor espaço interno e estilo. O Creta acabou se mostrando a opção mais completa.

Com rendimento na média dos demais concorrentes, o Creta alcança em 12,6 segundos os 100 km/h e o consumo no ciclo urbano é de 10,3 km/l e no rodoviário 13,7 km/l.

Outro item destacado foi o tempo de garantia de cinco anos, quando o costume da indústria é oferecer coberturas de três anos, como nos seus rivais. Outro quesito em que o Hyundai é campeão é no porta-malas de 431 litros, bem acima da capacidade dos outros modelos.

No espaço interno da cabine em geral, o Creta ficou em segundo lugar. Ainda assim, é o que oferece a maior distância para as pernas de quem vai no banco traseiro.

No acabamento, o Hyundai usa matérias simples, mas com design bem executado e peças bem confeccionadas.

Por último, vem o baixo valor do seguro. Segundo a Tex/Teleport, a apólice do Creta sai por R$ 3.081, a mais barata entre os SUVs pesquisados, apesar do preço de tabela de R$ 83.490, na média do grupo. Bom para o bolso, espaçoso e bem construído, o Creta venceu fácil.

Hyundai Facilita volta a comercializar o Creta PCD

O Hyundai Facilita é o programa que auxilia pessoas com deficiência em todo o processo de aquisição de um carro zero-quilômetro, desde a documentação até a indicação do modelo mais adequado da linha HB20 ou Creta Automático, com a isenção de impostos como IPI, ICMS, IOF e IPVA.

A Hyundai voltou a vender o Creta na versão PCD. A configuração, destinada às pessoas com deficiência estava com a venda suspensa desde agosto do ano passado devido a alta demanda de pedidos já feitos.

O Creta PCD custa R$ 69.990. Com as isenções de IPI e ICMS, o preço cai para R$ 54.662,19. O modelo traz motor 1.6 de 130 cavalos e câmbio automático de 6 marchas. Entre os equipamentos, há direção elétrica, controles de tração e estabilidade, ar-condicionado e controle de velocidade de cruzeiro.

