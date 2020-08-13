Humanas, Exatas ou Saúde? Qual área tem mais a ver com você?

UniSales MOB possui atividades online. O aluno administra o seu tempo e atividades de forma mais flexível Crédito: UniSales/Divulgação

Para escolher uma profissão, é preciso saber com qual área a pessoa se identifica. Quando você conhece seus interesses, aumentam as chances de escolher o melhor caminho a seguir, e não se basear apenas na profissão dos sonhos dos pais ou porque algo é mais fácil de concluir. Para ajudar nessa dúvida, o Centro Universitário Salesiano (UniSales) elaborou um teste de aptidão que ajuda o aluno a decidir qual área de estudos ele tem mais afinidade: Humanas, Exatas ou Saúde. Afinal, ao ingressar em um curso superior, o aluno está dando um passo rumo a sua futura profissão.

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A educação também tem buscado novas soluções para que seus alunos possam continuar a aprender em todos os lugares sem perder a qualidade. O UniSales lançou, recentemente, o MOB, graduação semipresencial que une aulas online e presenciais. A modalidade oferece uma formação mais completa e flexível, onde o aluno encontra características tanto de um curso presencial quanto os benefícios de curso um feito no ensino a distância (EAD), unindo qualidade, agilidade e segurança.

"É uma nova modalidade, mas com o mesmo perfil do modelo presencial, onde o aluno é o protagonista de sua formação. Esse é um dos diferenciais do MOB UniSales, que terá aulas online, por meio de uma plataforma que já utilizamos. O aluno tem contato telepresencial com o professor durante a aula, que responderá suas dúvidas. E nos encontros presenciais, o estudante e seu grupo de trabalho poderá colocar em prática o que aprendeu com a orientação direta do professor." Marcelo Schuster - Coordenador do Núcleo de Ensino a Distância (Nead) do UniSales

Isso porque a metodologia mescla atividades em tempo real com interação presencial de professores e colegas, aproveitando toda a estrutura física dos laboratórios e possibilitando a vivência do campus. E também possui atividades online, em que o estudante administra o seu tempo e atividades de uma forma mais flexível. Vale ressaltar que um dos diferenciais do semipresencial para o EAD é que o aluno mantém a vivência e a experiência do campus universitário, já que mantém encontros presenciais semanais com seus professores e colegas.

Nos encontros presenciais, aluno e seu grupo de trabalho colocam em prática o que aprenderam com orientação do professor Crédito: UniSales/Divulgação

O método de ensino com desafios e competências atrelado à metodologia ativa foi introduzido pela Instituição de Ensino em 2019, pioneiro no Estado ao transformar o aluno em protagonista do seu próprio aprendizado. E esse método também está presente no MOB UniSales, que faz uso de diferentes ferramentas tecnológicas, ambientes simulados, proporcionando desafios reais e competências atreladas à metodologia ativa.

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Há uma ênfase na importância da experiência para o aprendizado, de modo que a vivência traga a eficiência de aprender na prática. Além do conhecimento, o estudante também desenvolve suas habilidades cognitivas e emocionais para otimizar seu aprendizado, obtendo um desempenho muito acima da média tanto na qualidade do que aprende, quanto no tempo que leva para aprender.

Dentro dessa metodologia, o aluno passa a ter uma visão empreendedora. A cada semestre, ele precisa entregar um projeto, e dentro do curso, ele já começa a ter um portfólio. E tem ainda a consultoria e mentoria de professores com experiência, o que faz com que produzam projetos inovadores e comecem a pensar fora da sua zona de conforto, observa Schuster, que também é coordenador da Engenharia da Computação, Sistemas de Informação e Tecnologia em Análise em Desenvolvimento de Sistemas.

A cada desafio/projeto completado, o aluno recebe uma certificação intermediária, incluindo mais competências para o currículo pessoal de cada estudante. Além disso, o estudante do MOB UniSales tem livre acesso à biblioteca, laboratórios e espaços prático da instituição. Parte dos Projetos realizados nos cursos é de escolha do aluno, de modo a atender as suas preferências individuais, ao seu projeto de vida e também possibilitar que cada estudante tenha um currículo diferenciado, especializado na área de maior interesse individual.

O aluno tem contato telepresencial com o professor durante a aula, que responderá suas dúvidas. Crédito: UniSales/Divulgação

A cada desafio/projeto completado, o aluno recebe uma certificação intermediária, incluindo mais competências para o currículo pessoal de cada estudante. Além disso, o estudante do MOB UniSales tem livre acesso à biblioteca, laboratórios e espaços prático da instituição. Parte dos Projetos realizados nos cursos é de escolha do aluno, de modo a atender as suas preferências individuais, ao seu projeto de vida e também possibilitar que cada estudante tenha um currículo diferenciado, especializado na área de maior interesse individual. As inscrições do vestibular estão abertas no site www.unisales.br/mob , e todos os cursos do MOB UniSales possuem valores mais em conta para a realidade econômica atual. Ao todo, são mais de 20 cursos com prática desde o primeiro período e mensalidades a partir de R$ 290,00.

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