Há 7 anos levando fé pelas ondas do rádio

Fundada em julho de 2012, a Rádio Manaain já atingiu internautas em mais de 170 países Crédito: Divulgação/Maranata

Nascida para permear os princípios da integração, unidade e rapidez na comunicação entre os membros da Igreja Cristã Maranata (ICM), a Rádio Maanaim (RM) comemora sete anos no ar neste mês de julho. Inaugurada em 2012, a RM chegou com a missão de atender aos fiéis da ICM em todas as partes do mundo, por isso, a web foi escolhida como plataforma difusora das mensagens que já atingiu internautas em mais de 170 países.

São 24 horas no ar, nos sete dias da semana, com uma vasta programação que passa por quatro locutores que se dividem das 6h às 19h com a grade ao vivo. Há ainda programas educativos, relacionados à saúde, conhecimentos gerais e, claro, da parte doutrinária da igreja Maranata com espaços destinados aos pastores, que se fazem presente sete vezes ao dia, por meio de mensagens bíblicas gravadas.

Desde o início das operações,a RM se manteve no topo da audiência no Brasil, no segmento web Crédito: Divulgação/Maranata

Programas em horários especiais, realizados ao vivo, como o Momento Com a Família, todas as sextas-feiras as 21h, são campeões de audiência, reunindo irmãos e famílias.

O gerente da Rádio Maanaim , Josias Júnior, comenta sobre a importância do meio de comunicação na difusão da mensagem passada pela instituição religiosa.

“A Rádio Maanaim foi pensada na web justamente para ter essa missão de atender à comunidade Maranata onde quer que ela esteja. Nossos equipamentos servem também para uma rádio FM, mas preferimos criar, inicialmente, esse meio de comunicação na web justamente para difundir para todos que desejam escutar e interagir com a rádio de forma instantânea, pelo celular, computador ou tablet.”

Josias Júnior, Gerente da Rádio Maanaim Crédito: Divulgação/Maranata

Além da internet, no ano de 2017 foi fundada a Rádio Maanaim FM 100,3 , da Fundação Manoel dos Passos Barros, no município de Dionísio, Minas Gerais.

Nos três primeiros anos da RM, foram feitas dezenas de viagens pelo país e até pelo exterior, o que reflete a vocação de estar perto da igreja e de repercutir o desenvolvimento da Obra de Deus em todas as partes do mundo.

Desde o início de suas atividades, a RM se manteve no topo da audiência no Brasil, no segmento web, alcançando o primeiro lugar já no primeiro ano de operação.

Crédito: Divulgação/Maranata

Interação

A plataforma de comunicação da Rádio Maanaim dá ao internauta várias possibilidades de interação. O usuário tem à disposição texto escrito e ilustrado com fotografias, rádio e TV, com conteúdo em Libras e legendas em sete idiomas.

Uma das marcas da Rádio Maanaim é o modelo de interação que o ouvinte/internauta tem à disposição para não apenas contatar a RM, mas também interagir com outros ouvintes. “A nossa mensagem se espalha rapidamente e universalmente”, reforça o pastor Josias Júnior.

Crédito: Divulgação/Maranata

As redes sociais da RM também contribuem para os resultados obtidos de engajamento, reações e compartilhamentos de conteúdo, completando o notável alcance da Rádio Maanaim