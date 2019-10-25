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Governo do ES abre mais de 400 vagas para profissionais de saúde

Oportunidades são ofertadas pela Secretaria de Saúde, por meio do ICEPi. Além do emprego, os profissionais poderão participar de cursos de pós-graduação

Publicado em 25 de Outubro de 2019 às 11:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 out 2019 às 11:54
Crédito: iStock
Para quem está buscando um emprego na área de saúde, há boas notícias: a Secretaria de Estado da Saúde, por meio do Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação (ICEPi), anunciou a abertura de 462 vagas destinadas a médicos, enfermeiros e cirurgiões-dentistas. Os cargos são para o Componente de Formação em Saúde do Programa Estadual de Qualificação da Atenção Primária à Saúde (QUALIFICA-APS), e os profissionais vão atuar nas equipes estratégicas da Saúde da Família no Espírito Santo.
O anúncio foi feito por meio do Edital 007/2019, publicado no dia 3 de outubro, com informações sobre o processo seletivo simplificado. Das 462 vagas, 239 são destinadas a médicos, 120 a enfermeiros e 103 a cirurgiões-dentistas, que vão atender aos 76 municípios capixabas que aderiram à proposta do programa. O programa vai proporcionar aos profissionais a participação em cursos de pós-graduação nas suas áreas, para o desenvolvimento de atividades de práticas assistenciais nos municípios. De acordo com a diretora-geral do ICEPi, Quelen da Silva, a iniciativa vai ajudar a reduzir as desigualdades regionais e ampliar a cobertura e a resolutividade da Atenção Primária à Saúde. Para ela, a adesão de quase a totalidade dos municípios capixabas mostra o apoio ao programa, que terá como um de seus objetivos reverter a constante queda na cobertura da Estratégia de Saúde da Família.
"Com isso, teremos, consequentemente, a melhoria dos indicadores de saúde no Espírito Santo e a soma positiva na melhoria da prestação de serviços à população"
afirmou Quelen da Silva. -   
Crédito: iStock

Como acessar o edital

Acesse o edital em https://saude.es.gov.br/icepi e vá na aba Programa de Qualificação da Atenção Primária à Saúde. Em seguida, identifique o item
Crédito: iStock
Seleção para Participação nos processos de formação e clique em EDITAL ICEPI Nº 007 /2019.
Informações pelos telefones: (27) 3347-5672 / (27) 3347-5678

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