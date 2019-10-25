Governo do ES abre mais de 400 vagas para profissionais de saúde

Para quem está buscando um emprego na área de saúde, há boas notícias: a Secretaria de Estado da Saúde, por meio do Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação (ICEPi), anunciou a abertura de 462 vagas destinadas a médicos, enfermeiros e cirurgiões-dentistas. Os cargos são para o Componente de Formação em Saúde do Programa Estadual de Qualificação da Atenção Primária à Saúde (QUALIFICA-APS), e os profissionais vão atuar nas equipes estratégicas da Saúde da Família no Espírito Santo.

O anúncio foi feito por meio do Edital 007/2019, publicado no dia 3 de outubro, com informações sobre o processo seletivo simplificado. Das 462 vagas, 239 são destinadas a médicos, 120 a enfermeiros e 103 a cirurgiões-dentistas, que vão atender aos 76 municípios capixabas que aderiram à proposta do programa. O programa vai proporcionar aos profissionais a participação em cursos de pós-graduação nas suas áreas, para o desenvolvimento de atividades de práticas assistenciais nos municípios. De acordo com a diretora-geral do ICEPi, Quelen da Silva, a iniciativa vai ajudar a reduzir as desigualdades regionais e ampliar a cobertura e a resolutividade da Atenção Primária à Saúde. Para ela, a adesão de quase a totalidade dos municípios capixabas mostra o apoio ao programa, que terá como um de seus objetivos reverter a constante queda na cobertura da Estratégia de Saúde da Família.