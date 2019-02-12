Economia

Geração de oportunidades e negócios é o lema da Vitoria Stone Fair

Feira do setor de rochas ornamentais acontece de 12 a 15 de fevereiro no Pavilhão de Carapina, na Serra

Publicado em 12 de fevereiro de 2019

Oportunidade. Se existe uma palavra capaz de definir a Vitoria Stone Fair é essa. Mais importante feira do setor de rochas ornamentais das Américas, o evento, que acontece de 12 a 15 de fevereiro, tem como objetivo principal gerar negócios, criando oportunidades para os expositores e os clientes que vêm do mundo inteiro. Só em 2018, o Brasil ficou em 4º na lista de maiores exportadores mundiais de pedras naturais, segundo ranking da Associação Brasileira da Indústria de Rochas Ornamentais (ABIROCHAS).

"É um momento muito especial para os expositores, que têm chance de apresentar as novidades, os lançamentos. E também para os clientes, que sempre chegam com grandes expectativas de conseguir coisas novas", explica Tales Machado, presidente do Sindicato da Indústria de Rochas Ornamentais, Cal e Calcários do Espírito Santo (Sindirochas).

Ainda falando de oportunidade, a feira também é o momento certo de influenciar os clientes do setor a virem para o Espírito Santo e movimentarem o nosso mercado. São compradores que vêm de mais de 46 países, como Estados Unidos, China, Itália, México, Canadá, Colômbia, Alemanha e Polônia. "É uma oportunidade de trazer o cliente e conquistar novos mercados", reforça Tales, que também é presidente da Cooperativa de Crédito dos Proprietários da Indústria de Rochas Ornamentais, Cal e Calcário do Estado do Espírito Santo (Sicoob Credirochas).

Após uma grande conversa entre organização e expositores – que, neste ano, são 300 –, ficou decidido que a Vitoria Stone Fair mudaria de data em 2019: agora, ela é realizada em fevereiro, iniciando o calendário internacional de grandes feiras de rochas ornamentais. Uma forma de antecipar, em primeira mão, as principais tendências de pedras naturais e as novas tecnologias e design para o mercado mundial, com mais de 40 lançamentos confirmados.

"A feira está muito bonita, é uma grande oportunidade de divulgar os materiais e gerar demanda", comenta Tales.

Como a feira é focada na geração de negócios e oportunidades, o Sicoob estará presente para dar suporte aos associados que precisarem de ajuda nas intermediações financeiras e com decisões de investimento.

Sicoob estara presente para dar suporte aos associados durante o evento Crédito: Divulgação

Nailson Dalla Bernadina, diretor-executivo do Sicoob ES, ressalta que a instituição financeira cooperativa tem como um de seus objetivos contribuir para o desenvolvimento do Estado. “A nossa participação em iniciativas como a Vitoria Stone Fair nos aproxima dos principais setores da economia capixaba e facilita a geração de novos negócios durante a feira”, afirma.

Expectativa

A expectativa é que neste ano o evento atraia mais de 15 mil visitantes ao Pavilhão de Carapina, na Serra. Serão quatro dias para conferir as pedras naturais desde sua forma bruta ao potencial desses materiais em peças de design. As novidades tecnológicas também vão chamar a atenção, com inovações voltadas a atender às necessidades do mercado.

Feira reune o que ha de mais moderno no setor Crédito: Divulgação

