Garota Vip com desconto e sorteio de ingressos, além de novos parceiros do Clube

As novidades não param no Clube do Assinante. Você pode curtir shows de música sertaneja, concorrer a ingressos e aproveitar benefícios em parceiros como Extraplus Supermercados.
Wesley Safadão, Leo Santana, Gusttavo Lima e Marcia Fellipe terão um encontro com os capixabas no dia 11 de agosto, no Garota Vip, que acontece no Parque de Exposições de Carapina, na Serra. Além dos grandes nomes nacionais, o capixaba Filipe Fantin, que foi apadrinhado por Wesley e ganhou o apelido de Safadin em referência ao amigo. Assinantes de A Gazeta ou do Gazeta Online têm 5% de desconto nas melhores áreas do evento: Backstage e Open Bar Prime. Saiba mais nesse link. E não é só isso: no site do Clube tem promoção para concorrer a pares de ingressos para Open Bar Prime, Camarote Vip e Arena. Clique aqui e participe.
Curtir um cineminha sem gastar nada com os ingressos é uma vantagem bem bacana, não é mesmo? Assinantes do Clube podem aproveitar toda semana a promoção no site. Para concorrer, clique aqui.
Novo parceiro
Fazer compras com praticidade, comodidade e com desconto parece um sonho? O Clube realiza! O Extraplus Supermercados é o mais novo parceiro, oferecendo 10% de desconto nas compras realizadas pelo site ou app. Para utilizar o benefício, basta acessar www.extraplus.com.br e realizar o cadastro com o mesmo CPF da sua assinatura de A Gazeta ou Gazeta Online (exceto Plano Digital AG, que não contempla os benefícios do Clube do Assinante). O desconto já é aplicado automaticamente à medida que você insere os produtos no carrinho virtual. E o parceiro ainda dá a opção de retirada das compras em uma loja de sua escolha. Confira as áreas de entrega e o regulamento completo no site do Clube.
Quer ter descontos mas ainda não faz parte do Clube? Aproveite o valor promocional de R$ 1,00/mês* no Plano Digital Clube e tenha benefícios em shows, peças de teatro, cursos, treinamentos, feiras, eventos em geral e em mais de 80 parceiros. Clique aqui e assine.
*Preço promocional do Plano Digital Clube por tempo limitado: R$ 1,00 por mês durante os 3 (três) primeiros meses. A partir do 4º mês de assinatura, o valor passa a ser R$ 15,90. O cancelamento é de responsabilidade do assinante e pode ser feito a qualquer momento pelo site de vendas de assinatura: assine.gazetaonline.com.br. Assinantes do jornal impresso que adquirirem o Plano Digital Clube não terão a assinatura vigente alterada e o valor do plano digital será acrescido ao valor da assinatura impressa.