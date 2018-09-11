Ford Ka reforçado para ser o carro mais vendido do país

Deixar o pé esquerdo livre e não se preocupar com a troca de marchas. Uma praticidade que a cada dia conquista mais admiradores, o câmbio automático agora está presente em um dos carros mais vendidos do país, o Ka. A versão 2019 do queridinho da Ford se apresenta no mercado com esta e muitas outras inovações.

A nova transmissão automática de seis velocidades, com conversor de torque integrado, conta com recursos avançados, incluindo a opção de trocas manuais na alavanca. A transmissão manual que equipa outras versões da linha também é nova. Mais leve e compacta, se caracteriza pela alta precisão, economia e baixo nível de ruído.

A nova transmissão automática de seis velocidades tem opção de trocas manuais na alavanca. Crédito: Divulgação

A novidade já está à disposição dos clientes na Viafor, nova concessionária da Ford que chegou em Vitória há quatro meses após anos de sucesso no interior do Estado, em Linhares e Colatina. A loja conta com toda linha de veículos Zero Km da montadora, com taxas de financiamento subsidiadas pelo Banco Ford, trabalha também com consórcio e Seguros Ford.

Temos também o setor de veículos seminovos multimarcas com garantia, e temos oficina completa para as revisões programadas da fábrica e revisões corretivas para toda linha Ford. Com equipe treinada e experiente, contamos também com venda de peças originais Ford, afirma o diretor da Viafor, José Guido Damiani.

Conforto e segurança

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Além do novo câmbio, que será opção em toda a linha Ka, o vice-líder de vendas no Brasil com os modelos hatch e sedã vai entrar de vez na briga pelo topo trazendo novidades no estilo, desempenho, segurança, conforto e conectividade, ampliando a oferta de versões e equipamentos.

As mudanças de designer, que ficou mais encorpado, foram sutis. O carro ganhou novas grades, para-choques com grafismo em C e outros aprimoramentos que aumentaram a sua eficiência aerodinâmica.

Mas as principais novidades estão em partes em que os olhos não veem, mas que são perceptíveis ao pegar no volante. O novo Ka tem agora a opção do motor 1.5 Ti-VCT Flex de três cilindros  com 136 cv, o mais potente do segmento , ao lado do avançado 1.0 Ti-VCT de três cilindros.

Para deixar o Ka ainda mais atualizado, agora ele vem com inovações de conectividade, como a Central Multimídia SYNC® 3 com tela flutuante de 6.5 sensível ao toque e compatível com Android Auto e Apple CarPlay.

Preços

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Estarão à disposição dos clientes 18 versões diferentes do Ka. A versão de entrada, o Ka Hatch S 1.0, já vem com ar-condicionado, direção elétrica, trava elétrica das portas por R$ 45.490.