Festa da Penha ganha brilho especial com o Convento mais iluminado

Ponto turístico mais importante do Estado recebe iluminação em LED, mais econômica, que valoriza sua arquitetura e possibilita missas noturnas. A expectativa é que atraia mais visitantes

Publicado em 26 de abril de 2019 às 20:51 - Atualizado há 6 anos

Quem contempla a paisagem de Vila Velha já deve ter notado que os contornos do principal ponto turístico e símbolo histórico e religioso do Estado, o Convento da Penha, estão mais claros e nítidos durante a noite, compondo de forma ainda mais marcante o visual da cidade. É possível conferir também o brilho extra na programação noturna da Festa da Penha, que termina nesta segunda-feira (29). O motivo é que o monumento recebeu uma nova iluminação, com sistema mais moderno, todo em LED, o que também permite uma economia no consumo de energia, mesmo ampliando a luminosidade.

Antes, a iluminação era focada apenas nos muros do santuário. Com a instalação do novo sistema, inaugurado em setembro, é possível apreciar de longe os detalhes de sua arquitetura e o visual do entorno, como as pedras e a mata. Outro recurso com a nova iluminação é a possibilidade de o Convento ganhar cores especiais, relacionadas a datas como o Outubro Rosa, o Maio Amarelo e a Festa da Penha. Além disso, os postes agora emitem sinal de internet Wifi, que está disponível gratuitamente para todos os visitantes.

Crédito: Divulgação

“O Convento da Penha é o ponto turístico mais visitado do Espírito Santo, o que faz de Vila Velha uma cidade com grande potencial para o turismo. É um patrimônio histórico e cultural dos mais importantes do país. Isso o torna objeto de proteção do Estado brasileiro e do município. Fizemos não somente a iluminação do monumento, mas também do campinho e da estrada que dá acesso a ele”, afirma o prefeito de Vila Velha, Max Filho.

Ele acrescenta que, com a novidade, neste verão já foi possível a realização de missas noturnas, o que agradou bastante aos visitantes. “A vista noturna do monumento também é algo estonteante. Isso foi possível com o uso de uma tecnologia moderna, econômica e sustentável. Comparável ao Convento da Penha, hoje, somente o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, tem esse tipo de iluminação monumental”, ressalta o prefeito.

Mais segurança para os visitantes

A nova iluminação contemplou tanto a ladeira da penitência, a mais antiga estrada de acesso ao santuário, como o trajeto de veículos. O guardião do Convento, frei Paulo Roberto Pereira, observa que essa melhoria já está contribuindo para que o município e visitantes desfrutem de maior segurança nesta edição da Festa da Penha.





“Anualmente, tínhamos de fazer uma ‘gambiarra’ durante o evento, mas neste ano temos uma iluminação harmoniosa e segura em todo o trajeto. O campinho também ficou muito mais claro, inclusive na parte dos deques, que foram estendidos. Recebemos com muita satisfação esse investimento da prefeitura, que demonstra um olhar zeloso para o maior ponto turístico do Estado. O Convento foi eleito por um site de viagens como um dos 10 monumentos mais queridos por turistas no Brasil”, ressalta.

Frei Paulo destaca os benefícios do Wifi. “Já tínhamos esse recurso no Campinho, mas foi ampliado e está disponível também em mais áreas. Hoje, desde o portal de entrada os romeiros podem ter acesso à internet. Desta forma, divulga-se muito mais o Convento, e já sentimos o reflexo disso. Recebemos mais de 1,5 milhão de visitantes todos os anos, mas a tendência é aumentar, com o Convento sendo cada vez mais divulgado e reconhecido”, afirma.

Crédito: Divulgação

Tecnologia sustentável e econômica

O projeto da nova iluminação monumental do Convento da Penha foi orçado em R$ 2,4 milhões e realizado com recursos da Prefeitura de Vila Velha. A obra é considerada um marco na história do santuário, cuja construção teve início na segunda metade do século XVI (1558).





A subsecretária de Turismo de Vila Velha, Neymara Carvalho, destaca que, além de maior eficiência, o novo sistema em LED proporciona uma economia de aproximadamente 50% no consumo de energia elétrica do convento, trazendo mais modernidade e beleza para o santuário.

“Além de valorizar ainda mais o monumento, tivemos também o cuidado com a sustentabilidade e o meio ambiente. Para a instalação de cada poste, não foi suprimida nenhuma árvore. Além da economia de energia, as luminárias de LED são frias e não prejudicam as aves, que antes sofriam queimaduras nas lâmpadas comuns. Com o Wifi liberado também há maior interatividade, o monumento é exposto e divulgado para o mundo inteiro, em tempo real”, destaca.

Contratado por meio de licitação, o Instituto Modus Vivendi criou o projeto da nova iluminação tendo por meta a oferta de maior sustentabilidade, segurança, conforto e preservação de todo o monumento, o que inclui a estrada de acesso e o campinho.

A presidente do instituto, Érika Varejão, destacou que a iluminação foi projetada para valorizar a arquitetura do monumento, destacando a volumetria e elementos da construção, como a cúpula, telhado e muros. “Ele passa também a ser um relógio para os residentes e visitantes, marcando a hora com a criação de diferentes cenários. Na mudança das horas (hora cheia), o muro fica colorido marcando a temática do momento, como Outubro Rosa, Novembro Azul e Natal. Agora, na semana da Festa, o monumento é iluminado com as cores azul e rosa, que representam o manto de Nossa Senhora”, explica.





