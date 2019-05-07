Diversão

Fenômeno do reggae, SOJA retorna ao Espírito Santo dia 12 de maio

Evento acontece no Ginásio Álvares Cabral, em Vitória, e recebe também show da banda mineira Lagum e abertura com os capixabas do Zé Maholics

Publicado em 7 de maio de 2019 às 17:29 - Atualizado há 6 anos

Bobby Lee, Ryan Berty, Hellman Escorcia, Jacob Hemphill, Patrick O’Shea, Rafael Rodriguez, Kenny Bongos e Trevor Young. Estes são os nomes dos "soldados" que formam o SOJA (Soldiers of Jah Army), fenômeno que volta ao Espírito Santo no dia 12 de maio. A banda de reggae norte-americana, sucesso absoluto no Brasil para quem curte o estilo musical, é presença constante no país. Porém, no Espírito Santo, não realiza shows há quatro anos, e já passava da hora dos capixabas matarem saudade dos "soldiers". Vitória é uma das três cidades escolhidas pelo grupo para a turnê brasileira de 2019.

Antes da Capital, o SOJA toca em Florianópolis no dia 10 de maio e em São Paulo no dia 11. No dia seguinte, chega a vez do Espírito Santo receber a turnê, que acontece no Ginásio Álvares Cabral, em Bento Ferreira. A apresentação deve reunir não só o público capixaba, mas também fãs dos Estados próximos, como Minas Gerais, Rio de Janeiro e Bahia, que não estão na rota da turnê brasileira. A abertura dos portões será às 17h e o evento também receberá shows de Lagum, Zé Maholics e DJ Mr. Dedus.

A banda de reggae norte-americana, sucesso absoluto no Brasil para quem curte o estilo musical, é presença constante no país. Crédito: Divulgação

No show, o SOJA deve tocar seus principais sucessos, como "Rest of My Life", "True Life" e "I Don't Wanna Wait", e incluir músicas do último disco da banda, "Poetry in Motion" (2017) – que, na semana de lançamento, estreou em primeiro lugar no Billboard Reggae Charts. Na carreira de mais de 20 anos, o grupo já lançou sete álbuns de estúdio, três EP's e dois DVD's. Um dos trabalhos mais recentes é a regravação do single “Morning”, que conta com participação da banda brasileira Natiruts, um dos principais nomes do reggae nacional, e do grupo Gomba Jahbari, de Porto Rico. Na faixa, além do inglês, há vocais em português e espanhol, que ficaram a cargo de cada participação, respectivamente.

PÚBLICO DIVERSIFICADO

O retorno do SOJA ao Estado marca também o lançamento da Rádio Mix Vitória (106.3), a mais nova rádio da Rede Gazeta. Após promover o show da banda Los Hermanos, no dia 30 de abril, agora chega a vez de fazer a promoção exclusiva da turnê do SOJA na Capital.

"A Mix Vitória está de volta num momento muito especial. Logo depois do Los Hermanos, já estamos promovendo com exclusividade um show internacional com a banda SOJA, mostrando a força da marca e a possibilidade de agradar com qualidade e interação esse público jovem e diversificado”, explica o Gerente de Rádios da Rede Gazeta, Renan Faé.

O retorno do SOJA ao Estado marca também o lançamento da Rádio Mix Vitória (106.3), a mais nova rádio da Rede Gazeta. Crédito: Divulgação

Falando em momento especial, uma promessa da música nacional também estará no line-up do próximo dia 12. Trata-se da banda mineira Lagum, que vem fazendo sucesso estrondoso nas plataformas digitais com seu reggae com pegada pop. Com novo álbum previsto para junho, o grupo, que está em plena ascensão, acaba de lançar a faixa “Chegou de Manso”, que chega logo após “Detesto Despedidas”, single de estreia do próximo disco.

Após vencerem o Festival Nacional de Bandas de Linhares, os capixabas do Zé Maholics também vão se apresentar no evento. Com dois anos de trajetória, a banda acaba de lançar o álbum "Macaco Politizado" e será a responsável pela abertura dos shows no Ginásio Álvares Cabral.

Serviço:

Atrações: SOJA, Lagum, Zé Maholics e DJ Mr Dedus

Local: Ginásio Álvares Cabral, Vitória/ES

Data: 12 de maio de 2019 - 17h

Ingressos:

- Arquibancada: R$ 80 (meia-entrada)

Promocional duplo: R$ 70 (por pessoa)

Promocional triplo: R$ 60 (por pessoa)

- Área VIP: R$ 125 (meia-entrada)

Promocional duplo: R$ 100 (por pessoa)

Promocional triplo: R$ 90 (por pessoa)

- Open Bar: R$ 230 (meia-entrada)*

Promocional duplo: R$ 200 (por pessoa)

Promocional triplo: R$ 180 (por pessoa)

Apenas para maiores de 18 anos.

Pontos de Venda:

Lojas Magia do Perfume (Shopping Vitória e Masterplace)

Mundo do iPhone (Shopping Vila Velha, Moxuara e Mestre Álvaro)

Green Station (Jardim Camburi, Praia do Canto e Jardim da Penha)

Sktmafia (Em frente ao Shopping Vila Velha)

TabaCoffee/Espressolab (Av. Central, Laranjeiras)

Mais informações: no site www.onticket.com.br

Dúvidas: pelo telefone (27) 99859-0420

Crédito: Divulgação

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta