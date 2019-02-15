Fé e assistência social em missão na Amazônia

Publicado em 15 de fevereiro de 2019 às 19:02
- Atualizado há 6 anos
Imagina morar em uma das regiões menos desenvolvidas do Brasil, em condições extremas, devido ao clima bem marcado pelas cheias e chuvas, sem estradas pavimentadas, sem médicos, dentistas, remédios ou laboratórios de análise clínica.
É justamente para levar dignidade, respeito e atendimento qualificado de saúde para as pessoas que vivem nestas áreas que a direção da Igreja Cristã Maranata realiza, periodicamente, visitas a municípios e vilarejos escondidos no meio da densa mata, às margens do Rio Amazonas. É a Missão Amazônia, que une ação social e evangelização.
Para vencer as centenas de quilômetros rio a dentro, partindo de Belém, capital do Pará, os voluntários contam com um barco especialmente montado para receber os profissionais, além de equipamentos, alimento e suprimentos para que a equipe possa ficar entre 10 e 12 dias a bordo. Todos os custos dos voluntários, a partir de Belém, são pagos pela Missão Internacional Cristã Maranata (MICM).
Atendimento
Os atendimentos à população ribeirinha são realizados por médicos, dentistas, enfermeiros, farmacêuticos, auxiliares de farmácia e de enfermagem, que atendem à população nas especialidades médicas de clínica geral, cardiologia, ginecologia, pediatria, ortopedia, radiologia e odontologia.
Após a consulta, é feita a distribuição gratuita de medicamentos prescritos pelos médicos do projeto. Simultaneamente aos atendimentos médicos e odontológicos, dentistas se revezam para ministrar palestras para as crianças e adolescentes da comunidade sobre como fazer uma boa higiene bucal. Nessas palestras, são distribuídos, de graça, kits de higiene bucal.
“Paralelamente ao atendimento médico, são realizadas ações socioeducativas e de evangelização nas ruas, casas, comércios, praças em ginásios. Tudo para que a população local possa ouvir a Palavra de Deus. Em todas as atividades, são entregues convites (Uma Palavra de Esperança para o seu Coração), o Novo Testamento e é anunciada a Salvação em Jesus Cristo”, informa o presidente da Missão Internacional Cristã Maranata, pastor João Cidade.
Ao longo das seis edições da Missão, foram atendidos mais de 8 mil pacientes. Cerca de 30 mil procedimentos de enfermagem foram realizados, e quase 16 mil unidades de medicamentos distribuídos gratuitamente para os ribeirinhos que foram atendidos pelos médicos e dentistas da Missão Amazônia.
“Igreja é comunidade de fé. O cristianismo tem um dom espiritual que engloba todas as coisas”, afirma o presidente da insituição, pastor Gedelti Gueiros.
Os moradores recebem ainda atividades socioeducativas, de saúde e de beleza, com cortes de cabelo e oficinas de higiene bucal. Em cada edição da Missão, foram distribuídos cerca de 900 kits para as crianças e adolescentes.
Entre os integrantes da Missão, há uma equipe de pesquisadores, professores doutores de universidades federais do país que coletam amostras da água e do solo em vários pontos da comunidade para a realização de pesquisas e apresentação de soluções para o tratamento da água e do manejo do solo.
A ideia agora é formar parcerias com as prefeituras e Estado, a Igreja Cristã Maranata e as universidades federais de Viçosa (UFV) e de Lavras (UFLA), ambas no Estado de Minas Gerais, para ampliar o projeto de sustentabilidade ambiental.
Saiba
As seis edições da Missão Amazônia foram realizadas nas seguintes datas:
1ª Missão Amazônia – 11 de abril a 20 de abril de 2016;
2ª Missão Amazônia – 17 de outubro a 23 de outubro de 2016;
3ª Missão Amazônia – 07 de abril a 15 de abril de 2017;
4ª Missão Amazônia – 23 de outubro a 30 de outubro de 2017;
5ª Missão Amazônia – 20 de maio a 28 de maio de 2018;
6ª Missão Amazônia – 18 de novembro a 26 de novembro de 2018
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o