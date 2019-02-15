Evangelização

Fé e assistência social em missão na Amazônia

Igreja Maranata leva atendimento médico e odontológico a regiões remotas

Publicado em 15 de fevereiro de 2019 às 19:02 - Atualizado há 6 anos

Imagina morar em uma das regiões menos desenvolvidas do Brasil, em condições extremas, devido ao clima bem marcado pelas cheias e chuvas, sem estradas pavimentadas, sem médicos, dentistas, remédios ou laboratórios de análise clínica.

É justamente para levar dignidade, respeito e atendimento qualificado de saúde para as pessoas que vivem nestas áreas que a direção da Igreja Cristã Maranata realiza, periodicamente, visitas a municípios e vilarejos escondidos no meio da densa mata, às margens do Rio Amazonas. É a Missão Amazônia, que une ação social e evangelização.

Para vencer as centenas de quilômetros rio a dentro, partindo de Belém, capital do Pará, os voluntários contam com um barco especialmente montado para receber os profissionais, além de equipamentos, alimento e suprimentos para que a equipe possa ficar entre 10 e 12 dias a bordo. Todos os custos dos voluntários, a partir de Belém, são pagos pela Missão Internacional Cristã Maranata (MICM).

Atendimento

Os atendimentos à população ribeirinha são realizados por médicos, dentistas, enfermeiros, farmacêuticos, auxiliares de farmácia e de enfermagem, que atendem à população nas especialidades médicas de clínica geral, cardiologia, ginecologia, pediatria, ortopedia, radiologia e odontologia.

Após a consulta, é feita a distribuição gratuita de medicamentos prescritos pelos médicos do projeto. Simultaneamente aos atendimentos médicos e odontológicos, dentistas se revezam para ministrar palestras para as crianças e adolescentes da comunidade sobre como fazer uma boa higiene bucal. Nessas palestras, são distribuídos, de graça, kits de higiene bucal.

“Paralelamente ao atendimento médico, são realizadas ações socioeducativas e de evangelização nas ruas, casas, comércios, praças em ginásios. Tudo para que a população local possa ouvir a Palavra de Deus. Em todas as atividades, são entregues convites (Uma Palavra de Esperança para o seu Coração), o Novo Testamento e é anunciada a Salvação em Jesus Cristo”, informa o presidente da Missão Internacional Cristã Maranata, pastor João Cidade.

Ao longo das seis edições da Missão, foram atendidos mais de 8 mil pacientes. Cerca de 30 mil procedimentos de enfermagem foram realizados, e quase 16 mil unidades de medicamentos distribuídos gratuitamente para os ribeirinhos que foram atendidos pelos médicos e dentistas da Missão Amazônia.

“Igreja é comunidade de fé. O cristianismo tem um dom espiritual que engloba todas as coisas”, afirma o presidente da insituição, pastor Gedelti Gueiros.

Os moradores recebem ainda atividades socioeducativas, de saúde e de beleza, com cortes de cabelo e oficinas de higiene bucal. Em cada edição da Missão, foram distribuídos cerca de 900 kits para as crianças e adolescentes.

Entre os integrantes da Missão, há uma equipe de pesquisadores, professores doutores de universidades federais do país que coletam amostras da água e do solo em vários pontos da comunidade para a realização de pesquisas e apresentação de soluções para o tratamento da água e do manejo do solo.

A ideia agora é formar parcerias com as prefeituras e Estado, a Igreja Cristã Maranata e as universidades federais de Viçosa (UFV) e de Lavras (UFLA), ambas no Estado de Minas Gerais, para ampliar o projeto de sustentabilidade ambiental.

Saiba

As seis edições da Missão Amazônia foram realizadas nas seguintes datas:

1ª Missão Amazônia – 11 de abril a 20 de abril de 2016;

2ª Missão Amazônia – 17 de outubro a 23 de outubro de 2016;

3ª Missão Amazônia – 07 de abril a 15 de abril de 2017;

4ª Missão Amazônia – 23 de outubro a 30 de outubro de 2017;

5ª Missão Amazônia – 20 de maio a 28 de maio de 2018;

6ª Missão Amazônia – 18 de novembro a 26 de novembro de 2018





