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Farmácia de manipulação

Farmácia Mônica adota novos protocolos e se destaca em produtividade

Vencedora na pesquisa do Recall de Marcas, a rede se mantém atuante na pandemia com todos os cuidados para atender os clientes com excelência
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 ago 2020 às 02:37

Publicado em 19 de Agosto de 2020 às 02:37

Farmácia Mônica
Na Farmácia Mônica, todas as etapas relacionadas ao processo de produção são feitas com muita cautela Crédito: Divulgação/Farmácia Mônica
Todo mundo sabe que cuidar da saúde é essencial e, quando se trata de produtos de manipulação, a Farmácia Mônica é referência. Tanto que foi a mais lembrada pelo público capixaba neste segmento, e conquistou a 28ª edição do prêmio Recall de Marcas Rede Gazeta.
Para a farmacêutica e gerente de manipulação do grupo, Olga Vanessa Barbosa Martins, o reconhecimento indica que a empresa caminha na direção certa. A rede Mônica não mede esforços para cada vez mais investir em treinamento dos colaboradores, expandir a rede com novas lojas, e tudo alinhado ao nosso objetivo de sempre entregar um produto de qualidade com preço justo para o cliente."
Olga avalia que a escolha do público é fruto do trabalho de toda a equipe, além de alinhamento de estratégias empresariais e de marketing. Sempre buscamos entregar o melhor produto manipulado. A seleção de matérias-primas, embalagens e todas as etapas relacionadas ao processo de produção são feitas com muita cautela. Acreditamos que a associação de tudo isso nos levou a esse reconhecimento."

MAIS PRODUTIVIDADE

Ser um serviço essencial no meio da crise do novo coronavírus é um grande desafio que exige organização e produtividade. De acordo com a gerente de manipulação, vários processos foram repensados durante a pandemia, em diversos setores da empresa.
Tivemos que, literalmente, alterar totalmente a forma de pensar e trabalhar. Está sendo um grande aprendizado. Foi preciso ser ainda mais produtivo e eficiente, e alguns processos foram ajustados para manter a qualidade no serviço prestado. Desde a alta gestão até a equipe de base, todos tivemos processos alterados e otimizados, relata.
Para garantir a segurança dos colaboradores e clientes, a empresa fez investimentos em tecnologia e equipamentos de proteção individual para a equipe. Aplicamos mais acertadamente a tecnologia em setores que ela ainda não era tão efetiva. Como estamos na linha de frente, não paramos sequer um dia. Pelo contrário, estamos trabalhando e crescendo mais e, para isso, contamos com o RH e a equipe de gerentes que, rotineiramente, nos dão suporte com orientações e equipamentos de proteção individual para todos continuarmos a desempenhar com maestria as nossas funções e servir a população com segurança e qualidade, diz Olga.
Farmacêutica e gerente de manipulação da Farmácia Mônica, Olga Vanessa Barbosa Martins
A gerente de manipulação da rede, Olga Vanessa Barbosa Martins, destaca que, devido à pandemia,  processos foram ajustados para manter a qualidade no serviço prestado Crédito: Divulgação/Farmácia Mônica
A meta para os próximos anos, segundo a gerente, é seguir com o investimento nas pessoas e nos processos efetivos de qualidade. Tendo o crescimento como medida de desempenho, levando ao conhecimento dos prescritores, clientes e formadores de opinião a seriedade com que a Rede Mônica produz e comercializa as fórmulas manipuladas, pois prezamos pela garantia da qualidade e acuidade nos produtos comercializados, finaliza.

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