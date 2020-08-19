Farmácia Mônica adota novos protocolos e se destaca em produtividade

Na Farmácia Mônica, todas as etapas relacionadas ao processo de produção são feitas com muita cautela Crédito: Divulgação/Farmácia Mônica

Todo mundo sabe que cuidar da saúde é essencial e, quando se trata de produtos de manipulação, a Farmácia Mônica é referência. Tanto que foi a mais lembrada pelo público capixaba neste segmento, e conquistou a 28ª edição do prêmio Recall de Marcas Rede Gazeta.

Para a farmacêutica e gerente de manipulação do grupo, Olga Vanessa Barbosa Martins, o reconhecimento indica que a empresa caminha na direção certa. A rede Mônica não mede esforços para cada vez mais investir em treinamento dos colaboradores, expandir a rede com novas lojas, e tudo alinhado ao nosso objetivo de sempre entregar um produto de qualidade com preço justo para o cliente."

Olga avalia que a escolha do público é fruto do trabalho de toda a equipe, além de alinhamento de estratégias empresariais e de marketing. Sempre buscamos entregar o melhor produto manipulado. A seleção de matérias-primas, embalagens e todas as etapas relacionadas ao processo de produção são feitas com muita cautela. Acreditamos que a associação de tudo isso nos levou a esse reconhecimento."

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MAIS PRODUTIVIDADE

Ser um serviço essencial no meio da crise do novo coronavírus é um grande desafio que exige organização e produtividade. De acordo com a gerente de manipulação, vários processos foram repensados durante a pandemia, em diversos setores da empresa.

Tivemos que, literalmente, alterar totalmente a forma de pensar e trabalhar. Está sendo um grande aprendizado. Foi preciso ser ainda mais produtivo e eficiente, e alguns processos foram ajustados para manter a qualidade no serviço prestado. Desde a alta gestão até a equipe de base, todos tivemos processos alterados e otimizados, relata.

Para garantir a segurança dos colaboradores e clientes, a empresa fez investimentos em tecnologia e equipamentos de proteção individual para a equipe. Aplicamos mais acertadamente a tecnologia em setores que ela ainda não era tão efetiva. Como estamos na linha de frente, não paramos sequer um dia. Pelo contrário, estamos trabalhando e crescendo mais e, para isso, contamos com o RH e a equipe de gerentes que, rotineiramente, nos dão suporte com orientações e equipamentos de proteção individual para todos continuarmos a desempenhar com maestria as nossas funções e servir a população com segurança e qualidade, diz Olga.

A gerente de manipulação da rede, Olga Vanessa Barbosa Martins, destaca que, devido à pandemia, processos foram ajustados para manter a qualidade no serviço prestado Crédito: Divulgação/Farmácia Mônica