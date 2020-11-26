Faculdade do ES cria 15 novos cursos de olho no pós-pandemia

Desde a fundação em 1901 pelos Frades Menores Capuchinhos, a ESFA mantém seus serviços atrelados às demandas locais Crédito: ESFA/Divulgação

Com inscrições abertas para o vestibular 2021, a Escola Superior São Francisco de Assis (ESFA), localizada em Santa Teresa, anuncia a expansão de suas atividades com a oferta de mais 15 cursos para o próximo ano. De olho nos desafios que a pandemia do novo coronavírus impôs para a educação, a faculdade busca oferecer novas carreiras, acompanhando as transformações do mercado profissional.

A instituição já é consolidada na área da saúde, oferecendo cursos presenciais em Biomedicina, Educação Física, Medicina Veterinária, Odontologia e Psicologia. E agora entra de vez no formato de ensino remoto e está credenciada no Ministério da Educação (MEC) para oferta de ensino a distância. Seu desempenho tem excelente conceito, obtendo nota 4, em uma escala que vai de 1 a 5 na avaliação.

Entre os novos cursos estão Administração, Contabilidade, Gestão do Agronegócio, Gestão Financeira, Gestão de Recursos Humanos e Gestão de Marketing, Sistema de Informação e Análise e Desenvolvimento de Sistemas (confira a lista completa no fim desta matéria). Todos eles foram planejados levando em consideração as atividades econômicas em expansão na Região Centro-Serrana do Espírito Santo, onde a ESFA está inserida.

O contexto pós-pandemia exigirá um novo perfil profissional, com competências que favoreçam, em especial, o trabalho colaborativo. O modelo acadêmico da ESFA de Aprendizagem baseada em Projetos, possibilita ao acadêmico construir um portfólio de projetos profissionais, conhecendo novas formas de ver e pensar as realidades. Um grande diferencial para a empregabilidade e trabalhabilidade dos egressos da ESFA, destaca o diretor-geral Frei José William Corrêa de Araújo.

A ESFA entrou de vez no formato de ensino remoto e está credenciada no Ministério da Educação (MEC) para oferta de ensino a distância Crédito: ESFA/Divulgação

Ainda, segundo o diretor-geral, a oferta de uma educação humanizadora é outro ponto forte. "Os acadêmicos da ESFA resolvem problemas reais da comunidade e desenvolvem a solidariedade, compartilhando experiências, o que agrega valor ao processo educativo", acrescenta.

O processo seletivo 2021 está com inscrições abertas. O candidato pode concorrer a uma vaga realizando a prova de redação no formato on-line ou apresentando a nota obtida na prova de redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), realizada nos últimos cinco anos.

HISTÓRIA

Desde a sua fundação em 1901 pelos Frades Menores Capuchinhos, a ESFA mantém seus serviços atrelados às demandas locais. Isso porque Santa Teresa é reconhecida como primeira cidade de imigração italiana do Brasil e referenciada pela rica e variada gastronomia italiana. Atualmente, a cultura de uvas e a produção de vinhos estão em expansão. A riqueza cultural regional também é ponto favorável e propício para a produção de conhecimento nos diversos cursos ministrados pela instituição. No ano que vem, por exemplo, haverá o curso de Tecnologia em Viticultura e Enologia, Engenharia de Alimentos e Agroindústria, entre outros, para reforçar essa identidade com o município.

OS 15 NOVOS CURSOS (EAD)

ÁREA DE ALIMENTOS E ALIMENTAÇÃO

Nutrição

Engenharia de Alimentos

Curso Superior de Tecnologia em Viticultura e Enologia

Curso Superior de Tecnologia em Produção de Alimentos



Curso Superior de Tecnologia em Laticínios



Curso Superior de Tecnologia em Agroindústria



ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

Administração

Contabilidade



Gestão do Agronegócio



Gestão Financeira



Gestão de Recursos Humanos



Gestão de Marketing



ÁREA DE TECNOLOGIA

Sistemas de Informação



Análise e Desenvolvimento de Sistemas



ÁREA DE EDUCAÇÃO

Pedagogia



CURSOS PRESENCIAIS (JÁ OFERECIDOS)