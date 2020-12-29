Escola Americana de Vitória amplia espaço e adota programa da Apple

Laboratório de tecnologia e inovação foi montado com equipamentos de ponta da Apple Crédito: Escola Americana de Vitória/Divulgação

Em um mundo onde as tecnologias estão cada vez mais velozes, estar por dentro das inovações que surgem a todo momento é uma forma de se manter um passo à frente, diante das transformações da sociedade. Pensando em formar alunos antenados e preparados para lidar com o universo tecnológico, a Escola Americana de Vitória (EAV) adotou o programa Apple Education, o que torna a instituição a única do Estado que se prepara para a certificação internacional "Apple Distinguished School".

Para alcançar esse reconhecimento inédito no Espírito Santo é preciso dois anos de projeto e a inserção de Programação e Criatividade na grade curricular da escola, além da implementação técnica dos dispositivos da Apple para garantir a segurança e efetividade do programa. Com investimento de R$ 6 milhões, já em 2021, os alunos da EAV vão contar com todas essas novidades, além de um laboratório de tecnologia e inovação com aparelhos de ponta. Outras mudanças para 2021 são que o Ensino Fundamental II também vai ser ofertado na instituição com imersão total na língua inglesa e o espaço da escola foi expandido para 11 mil metros quadrados.

Lançado em 2010, o programa da Apple está presente em escolas de diversos países, proporcionando o uso de ferramentas que possibilitam aos professores criarem uma experiência de aprendizado de forma atrativa e diferente. Na EAV, o projeto será integrado ao espaço Innovation Lab, um ambiente equipado com todos os recursos da Apple para que o aluno tenha ensinamentos de colaboração, empreendedorismo, inovação e programação. A iniciativa tem a parceria da empresa certificada Sejunta Tecnologia.

Somos a primeira escola a ter um processo organizado na região com o foco na certificação do projeto. Vamos oferecer aos alunos um programa com metodologia de ensino avançada e com os melhores equipamentos de informática do mercado, com suporte em programas e ferramentas modernas para o ensino de diversas competências, incluindo conteúdos acadêmicos e atividades adicionais, oferecendo o que há de mais atual em um ambiente no qual os alunos ficam curiosos e animados para aprender, explica o diretor-executivo da EAV, Luciano Gani.

Em 2021, a Escola Americana de Vitória vai receber os alunos com muitas novidades, entre as mudanças está a ampliação do campus Crédito: Escola Americana de Vitória/Divulgação

TECNOLOGIAS

O espaço do laboratório vai oferecer várias soluções para capacitação dos estudantes em todos os níveis escolares. Os alunos terão liberdade de expressão e mobilidade, usufruindo de tecnologia e aplicativos modernos para editar vídeos em 4K, construir modelo em 3D de uma máquina a vapor ou conduzir uma orquestra virtual para criar a trilha sonora de uma apresentação sobre música clássica, entre outras tarefas ministradas pelos professores.

Para a diretora pedagógica da EAV, Andrea Buffara, o novo programa da Apple complementa as ferramentas da instituição para o desenvolvimento da fluência na linguagem da computação e codificação.

Na disciplina de Pensamento Computacional, os alunos aprendem sobre os conceitos básicos de programação. Um simpático robô ajuda a ensinar o básico da programação de computadores por meio de exercícios práticos, desenvolvendo com alunos os conceitos de matemática e lógica, estratégias para resolução de problemas, elaboração de projetos e comunicação, pontua.

EXPANSÃO DA ESCOLA

Em nova sede desde fevereiro deste ano, no antigo Ginásio Álvares Cabral, em Bento Ferreira, Vitória, a EAV ocupa uma área total de 11 mil metros quadrados, sendo a expansão uma área de 1.285,50 metros quadrados, ampliando o primeiro pavimento da escola e proporcionando diversos ambientes. O projeto de toda a unidade é assinado pelo arquiteto Kennedy Vianna e contempla todos os requisitos de acessibilidade, com elevador e escadas.

A nova estrutura integra espaços de aprendizado, como a Área Tech, inspirada nos escritórios das maiores multinacionais, com mesas colaborativas para a troca de ideias, realização de trabalhos e debates sobre temas e desafios globais. Os alunos também terão à disposição a Área Zen, um local voltado para o relaxamento, com música ambiente e estrutura para a leitura de livros.

Em nova sede desde fevereiro de 2020, no antigo Ginásio Álvares Cabral, em Bento Ferreira, Vitória, a Escola Americana ocupa uma área total de 11 mil metros quadrados Crédito: Escola Americana de Vitória/Divulgação

A unidade oferece um ambiente escolar em que habilidades de pensamento de ordem superior (síntese, análise, pensamento sistêmico, aplicação e raciocínio divergente) são adequadamente estimuladas e cultivadas. Com uma abordagem de ensino completamente inovadora, o aluno se torna o protagonista do seu próprio aprendizado.

"Ser fluente numa das línguas mais faladas no mundo, claro, é um importante diferencial, mas a EAV vai muito além de uma escola bilíngue. Buscamos formar cidadãos do mundo, aptos a viver, trabalhar e empreender, com capacidade para exercer críticas, criar hipóteses e conclusões" Andrea Buffara - Diretora pedagógica da EAV

DIFERENCIAIS

Entre os diferenciais do campus estão os espaços Maker, onde os alunos desenvolvem sua criatividade e espírito empreendedor, assumindo o comando de suas vidas, criando e executando soluções. Já o Learning Commons é um ambiente colaborativo e de busca pelo conhecimento. O espaço tem área de trabalho, rede wi-fi para atividades e navegabilidade e mais de quatro mil títulos em inglês e português.

Learning Commons é um ambiente colaborativo que possui rede Wi-fi para atividades e mais de quatro mil títulos em inglês e português Crédito: Escola Americana de Vitória/Divulgação

O Studio de Movimento complementa a estrutura. O espaço é operado em parceria com a Duetto Arte e Movimento e dispõe de infraestrutura completa com piso apropriado, barras e espelho. Também tem tatame para aulas de judô e jiu-jítsu.

Ainda na área cultural, a EAV possui uma Sala de Música equipada com diversos instrumentos musicais e com aulas de canto e instrumentalização ministradas pela escola Dinâmica. Outro diferencial é o Estúdio de Artes, onde os alunos têm todas as ferramentas necessárias para criarem e desenvolverem habilidades artísticas com argila, pinturas, trabalhos artesanais, colagem, entre outros.

A Área Zen é um local para o relaxamento dos estudantes, com música ambiente e estrutura para a leitura de livros Crédito: Escola Americana de Vitória/Divulgação

Todos os matriculados são sócios-atletas do Clube Álvares Cabral, complementando as atividades esportivas do After School. A grade curricular da EAV inclui, ainda, a oferta de modalidades olímpicas para o estímulo da prática de exercícios físicos em todas as idades e etapas do ensino, com atividades esportivas como futebol, balé, judô, jiu-jítsu, tênis, além de aulas de yoga.