Em tempos de pandemia, público quer mais estabilidade da internet

Com 15 anos de experiência e ampla atuação no mercado local de telecomunicações, a empresa capixaba RN Telecom atende atualmente diversos bairros do município de Cariacica. Crédito: Divulgação/RN Telecom

Com o isolamento social, em meio às diversas transformações no dia a dia, os moradores se deparam com a necessidade constante de adaptação. Neste processo de mudança, a internet torna-se uma grande aliada para deixar a distância mais leve entre os amigos e familiares. Em tempos de home office, a estabilidade do serviço e a velocidade impactam diretamente nas participações em lives e reuniões à distância, além influenciar na rotina das crianças, adolescentes e universitários, que precisam acompanhar de videoaulas e outras atividades online.

Para garantir velocidade rápida e estável aos clientes, a RN Telecom aposta na internet de fibra ótica. "Essa tecnologia tem área de cobertura maior e está ligada à alta performance para conexões. Anteriormente, trabalhávamos com a internet via rádio e cabo metálico, mas a fibra ótica é a opção mais avançada do mercado atual", ressalta Audair Batista de Paula, consultor da RN Telecom.

Com 15 anos de experiência e ampla atuação no mercado local de telecomunicações, a empresa capixaba RN Telecom atende atualmente diversos bairros do município de Cariacica e se empenha para prestar um serviço de qualidade, atendimento personalizado e tecnologia de ponta. Em fase de expansão, a empresa passa atender também o público do bairro de Campo Grande.

"A procura por instalações triplicou nos últimos meses nos bairros que atendemos. Estamos inclusive em fase de contratação. Buscamos o aumento de nosso quantitativo de funcionários para suprir nossas demandas de forma ainda mais qualitativas buscando cada vez mais a qualidade nos nossos serviços prestados", comenta Audair.

De olho na velocidade

A empresa indica que não adianta ter velocidade sem estabilidade. Dessa forma, os equipamentos mais antigos nem sempre alcançam altas velocidades, o que impossibilita o uso total da internet. Por isso, é importante verificar se os equipamentos possuem suporte para essas conexões.

Ao atender os mercados corporativo e residencial, a RN Telecom oferece diversos pacotes promocionais, com velocidades de 10, 20, 50, 100, 220 e 500 mega. A partir de R$ 60, os valores dos planos podem chegar a R$ 159, aproximadamente, com prazo de instalação que varia de três a cinco dias úteis. Segundo o profissional, um dos principais diferenciais da empresa é a proximidade com os clientes, que facilita a dinâmica de atendimento.

"Todo o nosso ciclo empresarial se concentra em um só lugar. Dessa forma, conseguimos oferecer um suporte técnico super ágil. Se as pessoas precisam solucionar alguma questão relacionada ao nosso serviço, elas também conseguem ir diretamente à empresa, além de contarem com o atendimento via telefone e site." Audair Batista - Consultor da RN Telecom

De acordo com a empresa, há a previsão de ampliação do serviço para Vila Velha e para Vitória, ainda sem data definida. "É a nossa grande meta. Queremos ainda atender toda a Grande Vitória. Até agora, já conseguimos alcançar um bom crescimento e concentraremos todos os esforços para isso", acrescenta Audair.

Para garantir velocidade rápida e estável aos clientes, a RN Telecom aposta na internet de fibra ótica. Crédito: Divulgação/RN Telecom

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