Educação de excelência reconhecida pelo mercado de trabalho

Com o mundo cada vez mais tecnológico, a Rede Sesi de Educação foi pioneira na implementação da Robótica Educacional e do Empreendedorismo em sua grade curricular

Publicado em 5 de novembro de 2018 às 16:11 - Atualizado há 6 anos

Metodologias de ensino que possibilitem desenvolver habilidades, como o raciocínio lógico, a criatividade e o trabalho colaborativo, têm sido priorizadas nas grades curriculares das instituições de ensino, preocupadas com as demandas ocasionadas pelas transformações do mercado de trabalho.

As instituições de ensino do Sistema Findes (Sesi e Senai) têm se destacado pelo pioneirismo. A Rede Sesi foi a primeira a implementar a Robótica Educacional e o Empreendedorismo em sua grade curricular. Já o Senai, focado no ensino profissional e tecnológico, também está em consonância com as transformações do mercado de trabalho ocasionadas pela Indústria 4.0.

“O Sesi é parceiro da indústria e trabalha para fortalecê-la, tornando os resultados do setor produtivo cada vez mais inovadores e competitivos. Entretanto, essa parceria não anula as competências transversais da instituição: nós temos 86% aprovação no vestibular nos últimos três anos”, aponta a diretora de Educação Sesi-ES e Senai-ES, Priscilla Carneiro.

Conquistas

A instituição tem alcançado reconhecimento através dessas iniciativas. O Sesi-ES é primeiro lugar no ranking do simulado Prova Brasil, entre as escolas com mais de 500 alunos. A avaliação foi aplicada no final do ano passado em 54 unidades do país.

Ainda neste ano, 120 alunos das unidades Sesi-ES conquistaram medalhas no evento internacional “Canguru de Matemática”, sendo 4 de ouro, 12 de prata, 38 de bronze e 65 de honra ao mérito.

Em Brasília, durante a Olimpíada do Conhecimento 2018, no mês de julho deste ano, as equipes do Espírito Santo, representadas por alunos das unidades de Civit (Serra), Maruípe (Vitória) e Porto de Santana (Cariacica) alcançaram o primeiro lugar no Desafio de Robótica na Indústria.

Em agosto, os alunos do Sesi foram destaque, mais uma vez, ao vencerem a etapa regional da Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR). Em novembro, vão representar o Espírito Santo na etapa nacional da competição em João Pessoa, na Paraíba.

Futuro

Para preparar ainda mais seus alunos para o futuro, a instituição conta com três novos projetos. Um deles será o Programa de Orientação Profissional (POP), já em desenvolvimento como piloto no Sesi Jardim da Penha, e será ampliado em 2019 para todas as unidades do Estado, sendo aplicado a alunos do fundamental II e ensino médio.

Outro projeto será o Educação Maker, que utiliza o conceito do “Faça Você Mesmo”, presente em startups, indústrias e empresas ligadas à tecnologia, além dos espaços abertos de incentivo à inovação.

A terceira aposta será o programa Bilíngue. “É importante para nós, que trabalhamos com a área tecnológica, que nossos alunos tenham essa competência de língua estrangeira, sobretudo o inglês, desenvolvida”, frisou Priscilla Carneiro.

Oportunidades

Os alunos do Senai-ES são reconhecidos pelo mercado de trabalho. Estatísticas mostram que, no Espírito Santo, 95% dos empresários da indústria preferem contratar egressos na instituição e 64% dos concluintes conseguem emprego.

Em 2017, na avaliação de desempenho de estudantes dos cursos técnicos de nível médio, os alunos do Senai Espírito Santo atingiram a marca de 82,5% considerados como adequado e avançado. O Senai é a única instituição do país que tem avaliação de saída do aluno.

Ao longo dos seus 70 anos de atuação no Espírito Santo, já passaram pelo Senai mais de 1,5 milhão de alunos em seus cursos de Iniciação Profissional, de Qualificação Profissional, de Habilitação Técnica, de Aperfeiçoamento Profissional e no Programa de Aprendizagem Industrial.

