Educação ambiental é destaque dentro das salas de aula

Crédito: Divulgação/São Camilo

Sala de aula é, sim, lugar de se falar sobre educação ambiental. E não tem idade para se aprender sobre a importância de preservar o meio ambiente e usar com racionalidade os recursos naturais, principalmente a água. Um elemento indispensável no nosso dia a dia e necessária para praticamente tudo que consumimos.

E tem instituição de ensino, que prega a educação ambiental há anos. É o caso da São Camilo, que chegou ao Espírito Santo em 1989. Um marco para a educação da região Sul Capixaba. Hoje em dia, estamos presentes em 28 municípios ofertando um leque de opções para a população, desde a educação básica até a pós-graduação, pontua o reitor, Pe. Francisco de Lélis Maciel.

Todos os alunos da instituição participam das ações de preservação desenvolvidas pela escola. A São Camilo Espírito Santo atua ativamente em projetos sustentáveis, desenvolvendo e conscientizando seus alunos em todos os segmentos, por meio de ações que contribuam para o bem-estar da população de nossa cidade e região, observa o reitor.

E essas ações não se limitam apenas dentro da sala de aula. A instituição também tem projetos funcionais, como o reaproveitamento da água de chuva, reutilização de materiais  sobras da construção civil, horta orgânica, entre outras. Devido a iniciativas como essas, a São Camilo se tornou uma das parceiras do Prêmio Biguá de Sustentabilidade, desenvolvido pela TV Gazeta Sul.

"Apoiamos o Prêmio Biguá de Sustentabilidade desde 2018, cujo objetivo é o incentivo à preservação e à manutenção de todos os recursos inseridos no meio ambiente, por meio de atitudes cidadãs e no intuito de que a sociedade possa recidivar em boas práticas ambientais e de sustentabilidade." Pe.Francisco de Lélis Maciel - Reitor

Premiações

O incentivo e o apoio da São Camilo, junto aos professores orientados pelos docentes, resultaram em duas premiações em 2019 nos seguintes projetos: Vidro Sodo Cálcico produzido pela utilização integral de resíduos de rochas ornamentais em baixa temperatura de fusão e Resíduos de Crustáceos como mecanismo de despoluição da água e garantia de sustentabilidade ambiental e social do Centro Universitário São Camilo.

"Apoiar iniciativas sustentáveis, como o Prêmio Biguá de Sustentabilidade, é uma das formas que a São Camilo encontrou para incentivar que discentes e colaboradores desenvolvam ações que visam ao respeito ao meio ambiente e à promoção do desenvolvimento sustentável em nossa cidade, ancorado no desenvolvimento social, ambiental, econômico e empresarial." Pe. Francisco de Lélis Maciel - Reitor

Ainda de acordo com ele, a parceria firmada entre a instituição, os discentes, os professores e a sociedade, torna-se um modelo eficaz de sustentabilidade e possibilita multiplicar ações práticas e simples que transformam a comunidade, respeitando o ambiente como protagonista da nossa sobrevivência e as conectividades ambientais que garantem o equilíbrio da vida no planeta.

Escola sustentável