Turismo

Diário de bordo: Cesinha conta como foi sua viagem à Europa

O jornalista passou 6 dias em Amsterdã, na Holanda, pagando suas despesas com um cartão capixaba

Publicado em 18 de março de 2019 às 20:00 - Atualizado há 6 anos

Com 6 dias de folga, um roteiro rápido e um cartão de crédito e débito capixaba, o jornalista e Creator da Rede Gazeta, Cesinha Fernandes, viajou pra Holanda e compartilha um diário de bordo com dicas e soluções pra quem tem pouco tempo pra se divertir e não quer se preocupar.

Europa!

Na mala, algumas roupas de frio, uma bota, duas calças, alguns euros e um cartão de crédito e débito capixaba, o PAG. Uma das principais dicas de segurança pra uma viagem internacional é ter cuidado com o dinheiro (em papel). Algumas agências indicam dividir o montante em locais diferentes, outros indicam escolher hotéis com cofre seguro e sempre que for andar na rua usar o “porta dólar”, aquela “pochete” fininha que fica guardada dentro da roupa.





Todas essas dicas eu anotei e guardei, mas, pra não me preocupar tanto, decidi apostar no dinheiro em plástico, o cartão. Além dessa dica, nesse texto vou compartilhar algumas experiências da encantadora Amsterdã, incluindo hospedagem, passeios, transporte e cerveja!

Forma de Pagamento

O PAG é um cartão todo feito na maneira virtual, não tem banco físico, não tem anuidade e outras taxas Crédito: Divulgação

Como já contei no início desse relato, decidi levar pra viagem menos dinheiro em papel e usar mais o cartão de crédito. Cerca de um mês antes de embarcar conheci e solicitei um cartão da empresa capixaba PAG. É um cartão todo feito na maneira virtual, não tem banco físico, não tem anuidade e outras taxas. Baixei o App e, de forma simples, coloquei dados, algumas informações, enviei uma foto e pronto! Dentro de uns dias o cartão estava na minha casa. A primeira diferença que senti foi pra desbloquear: sem ligações. Com um botão no aplicativo o cartão estava pronto para uso!

Seja qual for o seu cartão, não esqueça de fazer o desbloqueio internacional alguns dias antes da sua viagem. Algumas operadoras pedem os detalhes do destino, algumas confirmações, as datas e uns bons minutos na linha ouvindo musiquinha, se prepare e tenha paciência. Mas, ao fazer isso com o meu PAG, tive uma surpresa maravilhosa. Assim como tudo, o desbloqueio internacional também é feito com o aplicativo e dura, no máximo, 5 segundos.

Escala Turística

Com o cartão desbloqueado e passagens compradas segui para São Paulo e depois Barcelona, Espanha. Meu destino final era Amsterdã, mas como iria passar por Barcelona decidi pegar voos bem distantes um do outro. Essa dica é boa, pois mesmo viajando pra um destino único é possível fazer uma parada e conhecer outra cultura. Cheguei na Espanha às 8 h e marquei a saída pra 20 h, assim, consegui tomar café, passear, almoçar, visitar, conhecer um pouco da arquitetura e sabores, jantar e seguir. Foi um dia espanhol! Fiz o Parque Guell, capitaneado pelo arquiteto Gaudí, depois segui por um passei por toda a cidade e uma visita ao marcante Templo da Sagrada Família até dar fome e chegar no Mercado da Cidade. Também visitei o Arco do Triunfo e bati perna em Las Ramblas.





O detalhe é que em todos esses lugares, lá estava meu PAG, seja no táxi ou no restaurante o cartão azulzinho capixaba estava pocando na Espanha!

Amsterdã

A primeira surpresa boa foi descobrir que poderia ignorar táxi, transporte por aplicativo ou aluguel de carro. Amsterdã é um lugar de transporte público e transporte limpo!! Saindo do meu desembarque já entrei direto em uma estação pra pegar uma espécie de trem e ir até perto de casa. Lá, peguei um metrô e por volta de 1 hora da manhã estava andando com malas nas estações, ruas e calçadas. Pra tudo isso (e pra todo restante dos dias) comprei um bilhete de 5 dias de transporte que me libera entrada em tudo, menos nas bicicletas. Mesmo de madrugada percebi que realmente não era uma cidade de carros, mas sim uma cidade de pessoas e ciclistas.





Acordei com o cheiro do canal, barulho de pássaros, e friozinho preguiçoso. Na época que fui (início de março), a temperatura ficava entre -1 e +9 graus, porém, com o vento que fazia, a temperatura era de congelar mesmo. Decidir ficar 6 dias na cidade e conhecer tudo que ela tem! Não quis ir pra outro lugar, vilarejos, outras cidades e nem outros países: uma semana vivendo e entendendo um pouco de Amsterdã.

Em resumo é um lugar lindo, com arquitetura de tijolinhos que me encanta, liberdade, amor, limpeza e organização.

Casa-Barco

Uma das experiências de Amsterdã é se hospedar dentro de um dos seus charmosos canais. Eles são lindos, com aquelas pontezinhas que vemos nas fotos, patos e tudo mais. Em alguns canais existem as Casas-Barco, que ficam ancoradas e trazem um pouco da cultura local. Vários sites fazem um cadastro das casas e você pode escolher dependendo do gosto, estilo, localização e valores. Elas não balançam como um barco, mas não são estáticas como uma casa. São pequenas, adaptadas, mas confortáveis. Confesso que foi uma experiência muito bacana. A sensação de saber que “estou dormindo dentro de um canal de Amsterdã” e acordar com cisne, ganso ou algum bicho de penas na janela no quarto é realmente única. Na pesquisa que fiz, para os dias que fiquei, encontrei valores entre R$4 mil e R$ 12 mil.





Além de estar dentro do canal, ficar em uma casa assim traz um pouco da sensação de “ser local”. Acordar e tomar café em casa (o café deles), fazer compras no mercado, preparar a comida, escolher um vinho, uma cerveja e levar pro jantar… tudo isso faz você viver a cidade. Em um mercado de produtos 100% orgânicos, perto do meu barco, fiz todas as compras. Por ser uma empresa sustentável eles não aceitavam dinheiro em papel, não forneciam sacolas e tinham uma política ambiental muito maneira. Durante os meus dias em Amsterdã eles conviveram diariamente com meu PAG, pois o cartão era bem-aceito e não contribui pra poluição.

Cerveja

Crédito: Divulgação

Por mais que Amsterdã seja conhecida pela maconha, foi mesmo na cerveja que viajei na história do local. O uso de maconha não é liberado em qualquer lugar, são lojinhas específicas com produtos legalizados, ervas, bolos, pirulitos, balas, chocolates e tudo mais. Mas a Holanda também tem a fama de boas cervejas, muitas artesanais. Nesses locais existe uma cultura boa de conversa, onde os atendentes passam as informações, explicam a história do local e falam de suas famílias. Há umas 4 décadas uma grande cervejaria fez um acordo com os estabelecimentos de Amsterdã, que passaram a dar prioridade a sua marca, mas esses contratos foram acabando e novos rótulos foram tomando espaço e fortalecendo a cultura do chope e da garrafa holandesa. Portanto, vale a pena fazer os passeios, conhecer moinhos, sentar em uma mesa e conversar. Ah, na hora de “passar a régua” e pagar a conta, pode usar o PAG, é aceito de boa em qualquer cervejaria.





Crédito: Divulgação

Aviso de Retorno

Assim como fiz na ida, na volta também é necessário avisar ao cartão que está em terras brasileiras, com isso, você aumenta a segurança. Chegando em Vitória eu precisei apertar um botão no App : “Cheguei de Viagem”. O cartão foi então bloqueado pra compras no exterior e, na minha frente, estavam todos os gastos listados e separados por grupos pra facilitar as contas de orçamento.





Assim foi minha viagem internacional com um cartão capixaba. Fácil, prática e segura! O mesmo cartão que é aceito em todos os estabelecimentos do Espírito Santo também é muito bem-visto em qualquer lugar do mundo! Que venha a próxima!!

Se sobrou alguma dúvida sobre o PAG, clique aqui

Se sobrou alguma dúvida sobre a viagem, me procure nas redes sociais @cesinha_

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta