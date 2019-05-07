AMOR

Dia das Mães com presente exclusivo no Shopping Vitória

MariaSanz® Kimono vai elaborar três estampas de bolsas para serem sorteadas para as mamães

Publicado em 7 de maio de 2019 às 13:29 - Atualizado há 6 anos

O Dia das Mães, uma das datas mais especiais do calendário brasileiro, será celebrado com muita afetividade pelo Shopping Vitória. A campanha deste ano vai inspirar o público a valorizar ainda mais os laços de amor que unem mães e filhos ao longo de toda a vida. Afinal de contas, a ocasião pede muitos beijos, abraços e um mimo para deixar a mamãe contente.

Quem optar pelo centro de compras para a escolha dos presentes vai ganhar um brinde exclusivo, desenvolvido para tornar a ocasião uma data única, de muito sentimento. Para surpreender o público, o Shopping Vitória convidou a marca MariaSanz® Kimono para elaborar três estampas de bolsas com design contemporâneo, alinhado com a mulher moderna.

O Dia das Mães, uma das datas mais especiais do calendário brasileiro, será celebrado com muita afetividade pelo Shopping Vitória Crédito: Divulgação/Shopping Vitória

A tradicional grife de kimonos, que há seis anos faz sucesso dentro e fora do Espírito Santo, se orgulha de ser uma marca autoral, simples e, ao mesmo tempo, extraordinária com sugestões de kimonos longos e curtos, sempre de tamanho único, e que valoriza o corpo da mulher brasileira. Possui consumidores no Canadá, Estados Unidos, mercados árabes, entre outros países, além de também fazer sucesso em cidades brasileiras, como Recife, Porto Seguro, São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador.

“O conceito da marca é provocar um discurso alternativo, por meio da moda, oferecendo às mulheres uma peça atemporal, de empoderamento feminino e que combina com qualquer ambiente, sem estar presa aos padrões vigentes. Ao longo desses seis anos, desenvolvi mais de 200 estampas. Todas criadas com muito amor e energia, enaltecendo a mulher em todas as suas plenitudes”, destaca Maria Sanz.

A bolsa “MUSA”, cujo desenho é um floral japonês, representa a feminilidade e abundância. Contém um ideograma oriental que significa longevidade ou vida longa. Crédito: Divulgação/Shopping Vitória

Uma das opções é a bolsa “MUSA”, cujo desenho é um floral japonês, representando feminilidade e abundância. Contém um ideograma oriental que significa longevidade ou vida longa. Já a bolsa “FERA” tem como elemento principal uma estampa em animal-print, representando a intuição e a força selvagem feminina. Seu ideograma oriental significa fortuna ou boa sorte. A terceira sugestão é a bolsa “MAGA”, com estamparia repleta de olhos abertos, representando a união e o despertar da consciência feminina. Possui um ideograma oriental que significa companheirismo ou amizade.

Para ganhar um dos gifts da campanha de Dia das Mães do Shopping Vitória, basta realizar R$ 400,00 em compras e trocar os cupons fiscais no Balcão de Troca, localizado na Praça Central. A promoção terá validade no período de 03 a 12 de maio.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta