Dia das Mães com opções de desconto

Dia das Mães já é no domingo (13) e para ajudar na decisão do presente, o Clube selecionou alguns parceiros com ótimas opções de mimos e com desconto.
Para mães antenadas com a moda e para as mais práticas também, não faltam opções de armação e óculos de sol nos parceiros Óticas Londres e Óticas Paris, ambos oferecem 15% de desconto.
Mas se estilo e conforto são tudo de que precisa, uma ótima ideia é aproveitar os 10% de desconto na
Essa dica é para quem está pertinho de Guarapari e vai garantir roupas das melhores marcas com 15% de desconto, na Silvana Daniel.
Em dúvida do que comprar para mãe com estilo mais casual? A Bintang dá 10% de desconto em roupas de ótimas marcas.
Para quem prefere momentos especiais, um almoço ou jantar em família é uma ótima opção. Os melhores restaurantes da região oferecem descontos para assinantes de A Gazeta.
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