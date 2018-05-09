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Dia das Mães com opções de desconto

Está com dúvidas no presente? Confira as opções desconto com o Clube A Gazeta.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 mai 2018 às 18:07

Publicado em 09 de Maio de 2018 às 18:07

Dia das Mães já é no domingo (13) e para ajudar na decisão do presente, o Clube selecionou alguns parceiros com ótimas opções de mimos e com desconto. 
Para mães antenadas com a moda e para as mais práticas também, não faltam opções de armação e óculos de sol nos parceiros Óticas Londres e Óticas Paris, ambos oferecem 15% de desconto. 
Vestido da Cantão Crédito: Instagram Cantão
Mas se estilo e conforto são tudo de que precisa, uma ótima ideia é aproveitar os 10% de desconto na 
Cantão do Shopping Praia da Costa.
Essa dica é para quem está pertinho de Guarapari e vai garantir roupas das melhores marcas com 15% de desconto, na Silvana Daniel
Em dúvida do que comprar para mãe com estilo mais casual? A Bintang dá 10% de desconto em roupas de ótimas marcas. 
Para quem prefere momentos especiais, um almoço ou jantar em família é uma ótima opção. Os melhores restaurantes da região oferecem descontos para assinantes de A Gazeta.
Confira as condições de uso no site do Clube clubedoassinante.agazeta.com.br
 Coco Bambu  ganhe uma sobremesa.
 Argento Parrilla do Shopping Vitória  20% de desconto
 Polé Bar e Restaurante  15% de desconto
 Veja aqui os todos os descontos exclusivos do Clube A Gazeta.
Quer aproveitar todos esses descontos e ainda não é assinante? Aproveite o valor promocional de R$ 1,00/mês* no Plano Digital Clube e tenha benefícios em shows, peças de teatro, cursos, treinamentos, feiras, eventos em geral e em mais de 80 parceiros. Clique aqui e assine
*Preço promocional do Plano Digital Clube por tempo limitado: R$ 1,00 por mês durante os 3 (três) primeiros meses. A partir do 4º mês de assinatura, o valor passa a ser R$ 15,90. O cancelamento é de responsabilidade do assinante e pode ser feito a qualquer momento pelo site de vendas de assinatura: assine.gazetaonline.com.br. Assinantes do jornal impresso que adquirirem o Plano Digital Clube não terão a assinatura vigente alterada e o valor do plano digital será acrescido ao valor da assinatura impressa.

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