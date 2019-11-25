Desenvolvimento dos municípios capixabas entra na pauta de debates

Crédito: Divulgação/AMUNES

Para fomentar o desenvolvimento dos municípios, entra em cena a necessidade de integração entre eles. O resultado do crescimento realmente vem à tona se as cidades estiverem unidas e na mesma direção. Com o objetivo de aprimorar as gestões municipais, a Vila Velha receberá a 8ª Edição do Congresso Gestão das Cidades. Ocorrerá nos dias 27 e 28 de novembro, no Centro de Convenções. As inscrições estão abertas e podem ser feitas no site

Realizado pela Associação dos Municípios do Estado do Espírito Santo (Amunes), o evento tem como objetivo proporcionar a troca de experiências entre os diversos setores das esferas pública e privada, baseado na temática Os desafios dos municípios capixabas. A organização espera que 3 mil participantes marquem presença no congresso, incluindo prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, secretários municipais, servidores e empregados públicos, além de entidades de classe, entidades sem fins lucrativos, instituições financeiras, instituições de ensino e estudantes.

Para o presidente da Amunes e prefeito de Viana, Gilson Daniel, o congresso é fundamental para fortalecer o desenvolvimento dos municípios de todo o Espírito Santo. Retomamos esse encontro por acreditar que os municípios do Estado precisam se conectar, discutir soluções e, assim, crescer juntos. Entendemos que cada município tem sua peculiaridade, mas existem muitos desafios comuns, que quando debatidos em conjunto, podem ter uma solução melhor e mais rápida. Assim também acontecem com as oportunidades. Quando as cidades se unem, o Estado é mais forte e pode avançar muito mais. A Amunes tem se empenhado nessa direção por acreditar no potencial dos municípios, ressalta.

O público poderá conferir a abordagem de quatro eixos temáticos, que nortearão a programação de palestras, cursos, workshops e encontros. São eles: "Governança Municipal", "Cidade Para as Pessoas", "Tecnologia e Inovação" e "Finanças Municipais". A troca de experiências, informações e conhecimentos poderão interferir na elaboração de estratégias que fortalecem o desenvolvimento das cidades.

EIXOS TEMÁTICOS

1- Tecnologia e Inovação

Haverá a apresentação de iniciativas que preparam os municípios para o novo contexto da transformação digital, incentivando o processo criativo e promovendo a inovação na oferta de serviços.

2 - Governança Municipal

Terá a abordagem de temas e debates envolvendo os princípios da boa governança, como legitimidade, equidade, responsabilidade, eficiência, probidade, transparência e prestação de contas.

3- Cidade Para as Pessoas

Haverá destaque para os temas de empreendedorismo; melhoria na organização das Cidades, com planos de desenvolvimento rural e urbano; fomento cultural e turístico, qualidade na política de educação, de gestão pública de saúde e de políticas assistenciais.

Crédito: Divulgação/AMUNES

4- Finanças Municipais

Abordagem das temáticas de aumento de arrecadação, aprimoramento das despesas, controle do gasto público, eficiência nas compras públicas, equilíbrio orçamentário, ampliação de investimentos e de captação de recursos.

EVENTOS PARALELOS

Feira Gestão das Cidades

Crédito: Divulgação/AMUNES

Ao reunir expositores dos setores público e privado, a feira será um espaço de integração entre o mercado inovador e as suas ofertas criativas para o setor público.

Prêmio Boas Práticas Senador Gerson Camata