Da saúde à educação, conheça os projetos solidários no ES na pandemia

Projetos e ações que ajudam vidas vêm mostrando nestes tempos de pandemia as variadas faces da solidariedade. O engajamento é voltado tanto para a saúde área que se tornou ainda mais prioritária em virtude do aumento de demanda no combate à Covid-19 quanto para a educação, a assistência social e a cultura, entre outros segmentos.
A corrente que visa a prestar amparo a esses campos tem como elos os diversos setores socioeconômicos, entre eles os da iniciativa privada e seus colaboradores. Dos 6,9 milhões de brasileiros adeptos ao voluntariado, 90% se envolvem nessas causas por meio de empresas, organizações ou instituições, segundo os dados mais recentes da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua (2019).
São articulações que exercitam a integração, como a Rede Voluntária Vale, que conecta quem precisa de ajuda, os comitês formados por funcionários (responsáveis por inscrever os projetos), pessoas dispostas a participar e a companhia. Uma das 17 campanhas que já alcançaram a meta, entre 34 cadastradas em sete Estados, arrecadou no primeiro semestre recursos para compra de medicamentos, alimentos e materiais de limpeza e higiene pessoal para idosos do Asilo de Vitória. Na plataforma, quando a metade do alvo fixado é alcançada, a empresa garante a contrapartida e complementa o restante.
Esse gesto que vem do coração e esse material foram muito bem-vindos. Há aqui idosos, grupo de risco, de alta vulnerabilidade social que nem família têm. Quando alguém se dispõe a fazer uma ação dessas, sentimos esse conforto, enfatiza Rosemary Costa Quemelli, assistente social da casa, cuja capacidade de atendimento é de até 80 internos.
De acordo com Flavia Constant, gerente executiva de Investimento Social, Cultura e Inovação da Vale, o voluntariado é uma tradição que partiu dos próprios trabalhadores da mineradora. O que procuramos fazer foi apoiar, incentivar, garantindo e priorizando a segurança de todos, tanto dos voluntários quanto das pessoas apoiadas.
EPIs distribuídos
A saúde também encontrou socorro em vários movimentos, como o que distribuiu equipamentos de proteção a quem está na linha de frente no combate ao novo coronavírus. Ao todo, 48 unidades básicas dos municípios de Baixo Guandu, João Neiva, Fundão, Ibiraçu, Serra e Cariacica receberam 2,5 mil itens e equipamentos, por meio do Ciclo Saúde, programa da Fundação Vale, que voltou seu foco para o suporte contra a doença.
É de extrema utilidade esse auxílio. Estávamos completamente sem oxímetros, com dificuldade em adquiri-los. Esse suporte veio em um momento muito importante para o nosso atendimento, destaca a gerente de Assistência Farmacêutica da Prefeitura da Serra, Mariana Meneguelli Dagustinho.
Em Cariacica, a secretária de Saúde local, Bernadete Xavier, aponta a relevância da colaboração: Fica nosso agradecimento, pois foi um apoio primordial para o serviço de saúde da atenção primária oferecido nas unidades beneficiadas com o material.
Quatro hospitais do Espírito Santo que atendem pelo Sistema Único de Saúde (SUS) também receberam da Vale mais de 2 milhões de itens, entre Equipamentos de Proteção Individual e kits de teste rápido.
Dos quatro hospitais beneficiados, dois estão situados na Grande Vitória (Dório Silva e Dr. Jayme Santos Neves, na Serra) e dois no interior do Estado (João dos Santos Neves, em Baixo Guandu, e São José, em Colatina). A distribuição adotou critérios técnicos como número de habitantes, entregas realizadas pelo governo federal e a presença da Vale na região de atendimento das unidades hospitalares.
A empresa, por meio de sua área de investimento privado voluntário, está atenta ao que pode fazer do ponto de vista estruturante. O Ciclo Saúde, que na verdade é projeto de longo prazo, rapidamente se adaptou para estender a mão neste momento emergencial, observa Flavia Constant.
Educação
Sem as aulas presenciais, o desafio imposto pela pandemia exigiu adaptações no ensino. E o Projeto Educação Infantil, em Cariacica, da Fundação Vale, mantém suas atividades a distância, preparando-se ainda para retomada das dinâmicas presenciais, a ser definida pelo poder público.
Cerca de 7,7 mil itens foram doados à Secretaria Municipal de Cariacica, formando kits com livros, blocos construtivos, caixas coloridas, carrinhos, bonecas, entre outros, para serem usados quando os estudantes voltarem a frequentar as 49 unidades de educação infantil da rede municipal contempladas, onde atuam 500 profissionais e estudam 12 mil crianças.
Arte e cuidado
Com os espaços fechados em razão da Covid-19, as manifestações culturais migraram para o ambiente virtual, onde o Festival Up!, criado pelo Instituto Ekloos, dá abrigo a vários artistas. O projeto, patrocinado pela Vale, trouxe apoio financeiro para a classe em todo o Brasil e abriu uma vitrine de amplitude infinita para ao menos 18 mil artistas de diferentes vertentes que já acumularam mais de 600 mil visualizações no site oficial da plataforma e suas mídias digitais.
Um dos representantes do Espírito Santo nesse circuito é o cantor e compositor Carlos Papel, que aos 68 anos ficou cinco meses em distanciamento físico por ser do grupo de risco. Selecionado, ele apresentou na página do festival Minha Princesa, canção que invade o território do afeto.
Tive shows cancelados por causa da pandemia. Não saí de casa. O festival é uma ação da maior importância, não só para mim, mas para todos os músicos. É uma solução genial, pois democratiza o trabalho e leva a pessoas de várias partes do Brasil e do mundo a nossa arte.
Também escolhida, a atriz Daiana Scaramussa, 40, de Vitória, viu aí a possibilidade de mostrar seu talento nestes tempos de angústia, ou melhor, nestes Tempos Incertos, título da sua videoperformance. A Covid-19 paralisou a cultura. Fiz o vídeo especialmente para o festival; é uma obra totalmente autoral. O Up! é uma janela para muita gente trabalhar e divulgar o que faz de melhor, ressalta.