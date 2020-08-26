Da saúde à educação, conheça os projetos solidários no ES na pandemia

Equipe da Prefeitura de Cariacica recebe equipamentos doados pela Fundação Vale no enfrentamento à pandemia. Crédito: Divulgação/Vale

Projetos e ações que ajudam vidas vêm mostrando nestes tempos de pandemia as variadas faces da solidariedade. O engajamento é voltado tanto para a saúde  área que se tornou ainda mais prioritária em virtude do aumento de demanda no combate à Covid-19  quanto para a educação, a assistência social e a cultura, entre outros segmentos.

A corrente que visa a prestar amparo a esses campos tem como elos os diversos setores socioeconômicos, entre eles os da iniciativa privada e seus colaboradores. Dos 6,9 milhões de brasileiros adeptos ao voluntariado, 90% se envolvem nessas causas por meio de empresas, organizações ou instituições, segundo os dados mais recentes da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua (2019).

São articulações que exercitam a integração, como a Rede Voluntária Vale , que conecta quem precisa de ajuda, os comitês formados por funcionários (responsáveis por inscrever os projetos), pessoas dispostas a participar e a companhia. Uma das 17 campanhas que já alcançaram a meta, entre 34 cadastradas em sete Estados, arrecadou no primeiro semestre recursos para compra de medicamentos, alimentos e materiais de limpeza e higiene pessoal para idosos do Asilo de Vitória. Na plataforma, quando a metade do alvo fixado é alcançada, a empresa garante a contrapartida e complementa o restante.

Esse gesto que vem do coração e esse material foram muito bem-vindos. Há aqui idosos, grupo de risco, de alta vulnerabilidade social que nem família têm. Quando alguém se dispõe a fazer uma ação dessas, sentimos esse conforto, enfatiza Rosemary Costa Quemelli, assistente social da casa, cuja capacidade de atendimento é de até 80 internos.

De acordo com Flavia Constant, gerente executiva de Investimento Social, Cultura e Inovação da Vale, o voluntariado é uma tradição que partiu dos próprios trabalhadores da mineradora. O que procuramos fazer foi apoiar, incentivar, garantindo e priorizando a segurança de todos, tanto dos voluntários quanto das pessoas apoiadas.

EPIs distribuídos

A saúde também encontrou socorro em vários movimentos, como o que distribuiu equipamentos de proteção a quem está na linha de frente no combate ao novo coronavírus. Ao todo, 48 unidades básicas dos municípios de Baixo Guandu, João Neiva, Fundão, Ibiraçu, Serra e Cariacica receberam 2,5 mil itens e equipamentos, por meio do Ciclo Saúde, programa da Fundação Vale , que voltou seu foco para o suporte contra a doença.

É de extrema utilidade esse auxílio. Estávamos completamente sem oxímetros, com dificuldade em adquiri-los. Esse suporte veio em um momento muito importante para o nosso atendimento, destaca a gerente de Assistência Farmacêutica da Prefeitura da Serra, Mariana Meneguelli Dagustinho.

A Serra também foi contemplada no Ciclo Saúde, que distribuiu material a unidades de saúde Crédito: Divulgação/Vale

Em Cariacica, a secretária de Saúde local, Bernadete Xavier, aponta a relevância da colaboração: Fica nosso agradecimento, pois foi um apoio primordial para o serviço de saúde da atenção primária oferecido nas unidades beneficiadas com o material.

Quatro hospitais do Espírito Santo que atendem pelo Sistema Único de Saúde (SUS) também receberam da Vale mais de 2 milhões de itens, entre Equipamentos de Proteção Individual e kits de teste rápido.

Dos quatro hospitais beneficiados, dois estão situados na Grande Vitória (Dório Silva e Dr. Jayme Santos Neves, na Serra) e dois no interior do Estado (João dos Santos Neves, em Baixo Guandu, e São José, em Colatina). A distribuição adotou critérios técnicos como número de habitantes, entregas realizadas pelo governo federal e a presença da Vale na região de atendimento das unidades hospitalares.

A empresa, por meio de sua área de investimento privado voluntário, está atenta ao que pode fazer do ponto de vista estruturante. O Ciclo Saúde, que na verdade é projeto de longo prazo, rapidamente se adaptou para estender a mão neste momento emergencial, observa Flavia Constant.

Educação

Sem as aulas presenciais, o desafio imposto pela pandemia exigiu adaptações no ensino. E o Projeto Educação Infantil, em Cariacica, da Fundação Vale , mantém suas atividades a distância, preparando-se ainda para retomada das dinâmicas presenciais, a ser definida pelo poder público.

Cerca de 7,7 mil itens foram doados à Secretaria Municipal de Cariacica, formando kits com livros, blocos construtivos, caixas coloridas, carrinhos, bonecas, entre outros, para serem usados quando os estudantes voltarem a frequentar as 49 unidades de educação infantil da rede municipal contempladas, onde atuam 500 profissionais e estudam 12 mil crianças.

Kits do Projeto Educação Infantil, da Fundação Vale, foram recebidos pela equipe da Prefeitura de Cariacica: 7,7 mil itens doados Crédito: Divulgação/PMC

Arte e cuidado

Com os espaços fechados em razão da Covid-19, as manifestações culturais migraram para o ambiente virtual, onde o Festival Up!, criado pelo Instituto Ekloos, dá abrigo a vários artistas. O projeto, patrocinado pela Vale, trouxe apoio financeiro para a classe em todo o Brasil e abriu uma vitrine de amplitude infinita para ao menos 18 mil artistas de diferentes vertentes que já acumularam mais de 600 mil visualizações no site oficial da plataforma e suas mídias digitais.

Um dos representantes do Espírito Santo nesse circuito é o cantor e compositor Carlos Papel, que aos 68 anos ficou cinco meses em distanciamento físico por ser do grupo de risco. Selecionado, ele apresentou na página do festival Minha Princesa, canção que invade o território do afeto.

Carlos Papel, de 68 anos, se uniu a Dora Dalvi (violão) e Potiguara Menezes (guitarra) para inscrever o vídeo Minha Princesa no Festival Up!. Crédito: Reprodução/YouTube Carlos Papel

Tive shows cancelados por causa da pandemia. Não saí de casa. O festival é uma ação da maior importância, não só para mim, mas para todos os músicos. É uma solução genial, pois democratiza o trabalho e leva a pessoas de várias partes do Brasil e do mundo a nossa arte.

Também escolhida, a atriz Daiana Scaramussa, 40, de Vitória, viu aí a possibilidade de mostrar seu talento nestes tempos de angústia, ou melhor, nestes Tempos Incertos, título da sua videoperformance. A Covid-19 paralisou a cultura. Fiz o vídeo especialmente para o festival; é uma obra totalmente autoral. O Up! é uma janela para muita gente trabalhar e divulgar o que faz de melhor, ressalta.