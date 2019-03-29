Bem-estar

Cuide da sua saúde durante os dias de calor

Para aproveitar os dias mais quentes com muita disposição, é preciso se atentar a alguns cuidados com a saúde

Durante os dias mais quentes, nosso corpo exige um cuidado especial na hidratação. São muitas as opções de entretenimento para os momentos de lazer e, para aguentar o pique, a saúde precisa estar em dia. Entretanto, é comum que, devido à animação, a gente se esqueça de algumas precauções. Confira alguns cuidados para curtir seu dia de sol da melhor forma possível.

Beba bastante água

Durante o calor, o corpo elimina muito mais água do que o normal e a desidratação pode causar tontura, dor de cabeça e pressão baixa. Para evitar os sintomas, tenha sempre uma garrafa de água por perto.

Atividades físicas

Exercícios físicos são muito importantes para o bom funcionamento do organismo e ainda ajudam na eliminação de toxinas. As atividades físicas não devem ser evitadas, mas precisam ser feitas com cautela. Nos dias mais quentes, a melhor opção é se exercitar pela manhã ou no final da tarde, buscar esportes aquáticos ou praticar em algum lugar coberto.

Comidas mais leves

Com o calor, o processo de digestão fica mais lento. Para ajudar seu corpo a sofrer menos os impactos, prefira comidas mais leves. Também é crucial se atentar à conservação dos alimentos quando a temperatura está mais alta. Esse clima facilita a proliferação de bactérias. Boas opções de lanches leves e fáceis de armazenar são frutas, iogurtes e sanduíches.

Proteja a sua pele

Não há nada como um bronzeado para comprovar um dia bem aproveitado na praia, entretanto, é preciso ficar atento ao índice de raios ultravioleta do dia, manter-se um tempo na sombra e nunca esquecer do filtro solar. Use protetor solar sempre que ficar exposto ao sol e evite o horário de 12h as 16h.

Seguindo essas dicas de cuidados com a saúde nos dias de sol, você consegue evitar vários contratempos. São instruções bem simples, mas que fazem toda a diferença.





