Home
>
Conteúdo Patrocinado
>
Cuide da sua saúde durante os dias de calor

Cuide da sua saúde durante os dias de calor

Para aproveitar os dias mais quentes com muita disposição, é preciso se atentar a alguns cuidados com a saúde

Publicado em 29 de março de 2019 às 19:11

 - Atualizado há 6 anos

Crédito: Divulgação

Durante os dias mais quentes, nosso corpo exige um cuidado especial na hidratação. São muitas as opções de entretenimento para os momentos de lazer e, para aguentar o pique, a saúde precisa estar em dia. Entretanto, é comum que, devido à animação, a gente se esqueça de algumas precauções. Confira alguns cuidados para curtir seu dia de sol da melhor forma possível.

Recomendado para você

Empresa que começou como pequena banca já expandiu atuação para negócios como lanchonete e restaurante

Hortifruti Cachoeiro celebra 40 anos de tradição e frescor na mesa cachoeirense

Consultoria do renomado Hcor trará orientação, mentoria e capacitação para aperfeiçoar os serviços prestados pelo Hospital Unimed e pela Maternidade Unimed

Unimed Vitória e Hcor selam parceria com foco em excelência

O espaço é inédito no Carnaval de Vitória e quem garantir o ingresso para o evento vai aproveitar serviços de alimentação, maquiagem e massagem, além de muita música boa

Camarote Absolut estreia no Sambão com open bar e shows exclusivos

Beba bastante água

Durante o calor, o corpo elimina muito mais água do que o normal e a desidratação pode causar tontura, dor de cabeça e pressão baixa. Para evitar os sintomas, tenha sempre uma garrafa de água por perto.

Atividades físicas

Exercícios físicos são muito importantes para o bom funcionamento do organismo e ainda ajudam na eliminação de toxinas. As atividades físicas não devem ser evitadas, mas precisam ser feitas com cautela. Nos dias mais quentes, a melhor opção é se exercitar pela manhã ou no final da tarde, buscar esportes aquáticos ou praticar em algum lugar coberto.

Se precisar de uma força a mais para despertar ou encarar um treino depois do trabalho, conte com o energético Bad Wolf, que possui uma fórmula pensada especialmente para dar mais disposição nas atividades diárias. Além disso, o Bad Wolf conta com vitaminas do complexo B. Elas contribuem para acelerar o metabolismo e na redução do cansaço e da fadiga.

Crédito: Divulgação

Comidas mais leves

Com o calor, o processo de digestão fica mais lento. Para ajudar seu corpo a sofrer menos os impactos, prefira comidas mais leves. Também é crucial se atentar à conservação dos alimentos quando a temperatura está mais alta. Esse clima facilita a proliferação de bactérias. Boas opções de lanches leves e fáceis de armazenar são frutas, iogurtes e sanduíches.

Proteja a sua pele

Não há nada como um bronzeado para comprovar um dia bem aproveitado na praia, entretanto, é preciso ficar atento ao índice de raios ultravioleta do dia, manter-se um tempo na sombra e nunca esquecer do filtro solar. Use protetor solar sempre que ficar exposto ao sol e evite o horário de 12h as 16h.

Seguindo essas dicas de cuidados com a saúde nos dias de sol, você consegue evitar vários contratempos. São instruções bem simples, mas que fazem toda a diferença.

 

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

calor

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais