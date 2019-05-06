Viver bem

Compradores de imóveis buscam mais qualidade de vida

Empreendimento em Vila Velha oferece refúgio, contato com a natureza e liberdade em meio à cidade

Publicado em 6 de maio de 2019 às 20:26 - Atualizado há 6 anos

O Brasil é o país mais ansioso e deprimido da América Latina, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS). O levantamento afirma que cerca de 5,8% dos brasileiros possuem depressão, o que corresponde a mais de 11,5 milhões de casos. Quanto ao Transtorno de Ansiedade Generalizada (TAG), a taxa é ainda maior, 9,3% da população do Brasil possui a desordem. Isso representa 18,6 milhões de pessoas.

Os dois problemas têm como tratamento, além do acompanhamento médico e psicológico, mudanças na rotina. Para garantir qualidade de vida, pacientes desses casos devem manter contato com a natureza, relaxar, praticar atividades físicas, entre outros hábitos. E o local escolhido para viver pode influenciar positivamente esse quadro.

Muitas pessoas já sentiram que suas rotinas precisavam mudar e descobriram o ambiente ideal em Vila Velha: o Riviera Park Residence, um empreendimento fruto da parceria entre as construtoras e incorporadoras Galwan e Ápia. Os moradores desse condomínio fechado podem contar com o privilégio de viver ao lado de uma reserva ambiental sem perder as mordomias da cidade. Além disso, contam com um lazer digno de um resort e que atende a toda a família. O condomínio fica localizado no bairro Santa Paula, em Vila Velha, ao lado da reserva Jacarenema. Os lotes custam a partir de R$ 258,5 mil com metragem a partir de 600 m².

O presidente da construtora Galwan, José Luís Galvêas Loureiro, afirma que área próxima a uma reserva ambiental foi estrategicamente pensado. O empreendimento levou em conta a valorização do contato com a natureza, mas sem tirar os moradores do conforto da cidade grande. “Toda a infraestrutura da cidade está muito próxima. A sensação é de morar numa fazenda, mas com acesso a vários serviços essenciais”, conta.

José Luís afirma ainda que o Riviera Park Residence oferece aos seus moradores um estilo de vida diferenciado. Do lado de fora, existe a cidade grande com todas as suas facilidades, mas do lado de dentro do portão, o morador encontra toda a liberdade de, por exemplo, poder deixar os filhos brincarem sem preocupação com a violência. Espaços para a prática de atividade física também serão um diferencial para quem viver no local, proporcionando ainda mais lazer e saúde.

O coordenador das vendas dos lotes do Riviera Park Residence, Stanley Porpino, conta que os compradores possuem diversos perfis, inclusive jovens casais. “Eles buscam segurança, qualidade de vida e contato com a natureza”, afirma.

Mais sobre o empreendimento

Riviera Park Residence





Localização: Rua Paulo Cesar Vinha, 56, Santa Paula, Vila Velha – ES

Metragem dos lotes: entre 600 e 1000 m²

Preços: a partir de R$ 258,5 mil

Lazer: quadra de tênis, piscina de borda infinita, deck molhado, espaço radical com rampa para skate e patins, quadra poliesportiva, campo de futebol society, praça com pomar, espelho d’água, varanda gourmet com espaço grill e forno para pizza, salão de festas e ciclovia.

Informações: Stanley Porpino – (27) 99942-2784

