Como montar a casa do zero: veja o que você precisa adquirir

Publicado em 30 de janeiro de 2019 às 20:57
- Atualizado há 6 anos
A virada de novos capítulos da vida não é motivo de mesmice. Mudanças compõem o percurso. E, sem elas, o aprendizado não poderia participar da dinâmica de cada passo. Chega o momento de sair da zona de conforto e enfrentar o desafio de montar uma casa do zero. Geladeira, fogão, máquina de lavar e cama são alguns dos itens básicos que entram no radar das compras. E não para aí.
Para evitar contratempos, a preparação de um orçamento torna-se fundamental, inclusive, para quem precisa levantar obra, fase que abrange vários detalhes. “A primeira parte do processo da construção é a escolha dos pisos e dos revestimentos. Na sequência, entram outras definições. São elas: pintura e esquadrias; louças e metais; e a escolha dos itens de decoração”, explica Lais Rocha, arquiteta e urbanista da loja Dalla Bernardina.
Segundo a profissional, é essencial que as pessoas priorizem o gosto pessoal para que o lar não fique sem identidade. “A partir da análise do perfil de cada cliente, aponto algumas dicas relacionadas ao universo estético e também abordo as tendências”, destaca. Ao final da compra, os usuários recebem um projeto em 3D, fornecido pela empresa, para que possam se guiar na hora da execução. “Montamos ambientações que facilitam a visualização dos produtos e das composições”, acrescenta Lais Rocha.
O equilíbrio merece evidência na montagem de qualquer ambiente, sendo clean ou vibrante. “A seleção das cores é um processo delicado, que necessita de harmonia. Se os pisos não forem bem pensados, a escolha das diferentes tonalidades pode estragar o espaço. A boa saída é definir um tom mais vibrante e outro mais claro. Se ambos forem marcantes, não terá destaque para nenhum. A iluminação também não pode ficar de lado”, indica a arquiteta.
Um pouco de história
Natural do município de Colatina/ES, a loja Dalla Bernardina é referência no ramo de construção no Estado, tanto que, no ano passado, alcançou a primeira colocação no prêmio Marcas de Valor, promovido pela Rede Gazeta. Ao longo de duas décadas, a empresa familiar aposta na venda de pisos e revestimentos, sendo reconhecida no mercado capixaba. “Para que a comunidade possa encontrar a diversidade de produtos na mesma loja, disponibilizamos opções que vão além da reforma e da construção. Temos peças para o lar, lazer e camping, além de artigos de presentes e adornos de decoração”, destaca a diretora comercial Julia Dalla Bernardina.
As lojas da rede podem ser encontradas em diferentes localidades, facilitando o acesso ao público. São elas: Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica e São Mateus. A empresa também sugere para os casais uma lista de casamento, que pode ser conferida fisicamente nos estabelecimentos. “Para facilitar o acesso, o material também estará disponível em breve no site”, indica Julia.
Confira as sugestões de compras para a sua casa:
JANTAR
Aparelho de jantar/Chá
Aparelho de foundue
ACESSÓRIOS DE BAR
Champagneira e balde de gelo
Coqueteleira
Copos long drink e whisky
Jogo de copos de refresco
Jogo Cristal 6 peças opção mesa e bar
Copo de chope e cerveja
Porta copos
Taças (água, champagne, licor, vinho tinto e branco)
FAQUEIROS
Faqueiros com 24 a 84 peças
BAIXELAS E ACESSÓRIOS DE MESA
Baixela inox
Petisqueira
Galheteiro
Jogo de chá/café inox
Jarra inox
Bandeja de cama
Jogo de bolo e porta bolo
Jogo de sobremesa e jogo de torta inox
Porta frios
Porta-guardanapos
Jogo de patê
Queijeira
Jarra de água
Jogo americano
Souplast
UTILIDADES DE COZINHA
Chaleira
Espagueteira
Frigideira fritadeira
Assadeiras antiaderentes
Assadeiras polidas
Jogo banho maria
Jogo de panelas inox
Jogo de panelas antiaderentes
Jogo de panelas de alumínio
Panela de pressão
Panela Wok
Cafeteira italiana
Pipoqueira
Fruteira inox
Garrafa térmica
Potes de vidro
Suporte inox pratos e talheres
Balança de cozinha
Jogo de utensílios
Jogo de condimentos
Suporte de papel
Escorredor de pratos
Escorredor de copos
Jogo de mantimentos inox
Porta talher
ORGANIZAÇÃO
Balança banheiro
Jogo de banheiro
Escada
Cesto de roupas
Tábua de passar
Varal de teto e de chão
Banqueta escada
Lixeira inox
Caixa organizadora
Mesas e cadeiras
Poltronas
Banquetas giratórias
ELETROPORTÁTEIS
Aspirador de pó
Batedeira
Cafeteira
Multiprocessador
Ventilador
Espremedor
Faca elétrica
Ferro de passar
Grill
Liquidificador
Mixer
Sanduicheira
Torradeira
DECORAÇÃO
Bombonière de cristal
Castiçal
Centro de mesa
Fruteira de cristal
Prato para bolo de cristal
Saladeira de cristal
Relógio
Vasos
Fonte: Dalla Bernardina
