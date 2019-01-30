Planejamento

Como montar a casa do zero: veja o que você precisa adquirir

É importante colocar na ponta do lápis todos os itens indispensáveis e ter uma ideia do valor que desembolsará

Publicado em 30 de janeiro de 2019 às 20:57 - Atualizado há 6 anos

A virada de novos capítulos da vida não é motivo de mesmice. Mudanças compõem o percurso. E, sem elas, o aprendizado não poderia participar da dinâmica de cada passo. Chega o momento de sair da zona de conforto e enfrentar o desafio de montar uma casa do zero. Geladeira, fogão, máquina de lavar e cama são alguns dos itens básicos que entram no radar das compras. E não para aí.

Para evitar contratempos, a preparação de um orçamento torna-se fundamental, inclusive, para quem precisa levantar obra, fase que abrange vários detalhes. “A primeira parte do processo da construção é a escolha dos pisos e dos revestimentos. Na sequência, entram outras definições. São elas: pintura e esquadrias; louças e metais; e a escolha dos itens de decoração”, explica Lais Rocha, arquiteta e urbanista da loja Dalla Bernardina.

Segundo a arquiteta e urbanista da loja Dalla Bernardina, Lais Rocha, a primeira parte do processo da construção é a escolha dos pisos e dos revestimentos Crédito: Divulgação/Dalla Bernardina

Segundo a profissional, é essencial que as pessoas priorizem o gosto pessoal para que o lar não fique sem identidade. “A partir da análise do perfil de cada cliente, aponto algumas dicas relacionadas ao universo estético e também abordo as tendências”, destaca. Ao final da compra, os usuários recebem um projeto em 3D, fornecido pela empresa, para que possam se guiar na hora da execução. “Montamos ambientações que facilitam a visualização dos produtos e das composições”, acrescenta Lais Rocha.

O equilíbrio merece evidência na montagem de qualquer ambiente, sendo clean ou vibrante. “A seleção das cores é um processo delicado, que necessita de harmonia. Se os pisos não forem bem pensados, a escolha das diferentes tonalidades pode estragar o espaço. A boa saída é definir um tom mais vibrante e outro mais claro. Se ambos forem marcantes, não terá destaque para nenhum. A iluminação também não pode ficar de lado”, indica a arquiteta.

Um pouco de história

Natural do município de Colatina/ES, a loja Dalla Bernardina é referência no ramo de construção no Estado, tanto que, no ano passado, alcançou a primeira colocação no prêmio Marcas de Valor, promovido pela Rede Gazeta. Ao longo de duas décadas, a empresa familiar aposta na venda de pisos e revestimentos, sendo reconhecida no mercado capixaba. “Para que a comunidade possa encontrar a diversidade de produtos na mesma loja, disponibilizamos opções que vão além da reforma e da construção. Temos peças para o lar, lazer e camping, além de artigos de presentes e adornos de decoração”, destaca a diretora comercial Julia Dalla Bernardina.

As lojas da rede podem ser encontradas em diferentes localidades, facilitando o acesso ao público. São elas: Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica e São Mateus. A empresa também sugere para os casais uma lista de casamento, que pode ser conferida fisicamente nos estabelecimentos. “Para facilitar o acesso, o material também estará disponível em breve no site”, indica Julia.

A loja Dalla Bernardina é referência no ramo de construção no Estado, no ano passado, alcançou a primeira colocação no prêmio Marcas de Valor, promovido pela Rede Gazeta Crédito: Divulgação/Dalla Bernardina

Confira as sugestões de compras para a sua casa:

JANTAR

Aparelho de jantar/Chá

Aparelho de foundue

ACESSÓRIOS DE BAR

Champagneira e balde de gelo

Coqueteleira

Copos long drink e whisky

Jogo de copos de refresco

Jogo Cristal 6 peças opção mesa e bar

Copo de chope e cerveja

Porta copos

Taças (água, champagne, licor, vinho tinto e branco)

FAQUEIROS

Faqueiros com 24 a 84 peças

BAIXELAS E ACESSÓRIOS DE MESA

Baixela inox

Petisqueira

Galheteiro

Jogo de chá/café inox

Jarra inox

Bandeja de cama

Jogo de bolo e porta bolo

Jogo de sobremesa e jogo de torta inox

Porta frios

Porta-guardanapos

Jogo de patê

Queijeira

Jarra de água

Jogo americano

Souplast

Crédito: Divulgação/ Dalla Bernardina

UTILIDADES DE COZINHA

Chaleira

Espagueteira

Frigideira fritadeira

Assadeiras antiaderentes

Assadeiras polidas

Jogo banho maria

Jogo de panelas inox

Jogo de panelas antiaderentes

Jogo de panelas de alumínio

Panela de pressão

Panela Wok

Cafeteira italiana

Pipoqueira

Fruteira inox

Garrafa térmica

Potes de vidro

Suporte inox pratos e talheres

Balança de cozinha

Jogo de utensílios

Jogo de condimentos

Suporte de papel

Escorredor de pratos

Escorredor de copos

Jogo de mantimentos inox

Porta talher

ORGANIZAÇÃO

Balança banheiro

Jogo de banheiro

Escada

Cesto de roupas

Tábua de passar

Varal de teto e de chão

Banqueta escada

Lixeira inox

Caixa organizadora

Mesas e cadeiras

Poltronas

Banquetas giratórias

ELETROPORTÁTEIS

Aspirador de pó

Batedeira

Cafeteira

Multiprocessador

Ventilador

Espremedor

Faca elétrica

Ferro de passar

Grill

Liquidificador

Mixer

Sanduicheira

Torradeira

DECORAÇÃO

Bombonière de cristal

Castiçal

Centro de mesa

Fruteira de cristal

Prato para bolo de cristal

Saladeira de cristal

Relógio

Vasos

Crédito: Divulgação/ Dalla Bernardina

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta