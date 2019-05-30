Aniversário

Capixabas comemoram os 15 anos do Parque Botânico da Vale

Com a perspectiva de receber mais de 300 mil pessoas em 2019, espaço planeja práticas lúdicas variadas para os próximos meses

Publicado em 30 de maio de 2019 às 19:46 - Atualizado há 6 anos

Com agenda diversificada, a celebração do aniversário de 15 anos do Parque Botânico da Vale inclui atividades para pessoas de todas as idades. Ao longo de 2019, o público poderá participar da vasta programação no bairro Jardim Camburi, em Vitória. Com o objetivo de agregar qualidade de vida ao dia a dia da comunidade capixaba, o cronograma anual tem atrações voltadas para os pilares de cultura, educação, saúde e entretenimento.

Especial Parque Botânico

“O parque tornou-se uma rica opção de lazer na cidade, bastante frequentado pelas famílias. Nos próximos meses, teremos intervenções recreativas, que podem despertar a conexão saudável e sustentável entre as pessoas”, comenta Vitor Maciel, supervisor de Ativos de Relacionamentos da Vale. Segundo ele, a expectativa é que 300 mil pessoas passem pelo espaço em 2019. Aos finais de semana, cerca de três mil pessoas marcam presença no parque. Nos últimos 15 anos, o local teve cerca de 2,6 milhões visitantes.

De olho na agenda

Os frequentadores podem interagir com sete representações gigantes de animais da fauna brasileira nos passeios. Esses atrativos personalizados, feitos de fibra, possuem mais de um metro de altura e promovem o convívio com a natureza de forma harmônica e divertida.

Para o próximo mês, o parque prepara um programa divertido com temática de festa junina, que ocorrerá nos dias 29 e 30. Haverá comidas típicas, quadrilha e brincadeiras para os frequentadores. No período de recesso escolar, haverá o evento "Bioférias", nos dias 16 a 26 de julho, com o objetivo de estimular a consciência ambiental das crianças, por meio de oficinas e abordagem focada no reaproveitamento de materiais.

Para incentivar o cuidado com a saúde, o público também poderá participar do Workshop Fitness, nos dias 3 e 4 de agosto, que reunirá academias da Grande Vitória com aulas de zumba, ginástica e circuito funcional. O evento contará com a presença de profissionais da área de saúde para darem dicas de alimentação, além de fazerem a avaliação do peso dos participantes e aferição da pressão arterial.

Na estação das flores, o parque receberá a Exposição Estadual de Orquídeas de Primavera, nos dias 28 e 29 de setembro. Para o mês seguinte, a programação do Dia das Crianças está marcada para os dias 5 e 13, com apresentações teatrais e musicais, brincadeiras, shows de mágica e gincanas. O fechamento da agenda do ano terá apresentações natalinas, entre os dias 5 e 22 de dezembro, incluindo a Cantata de Natal com o Coral Infantil do Parque Botânico da Vale e a Orquestra Sinfônica do Espírito Santo.

Especial Parque Botânico

Um pouco de história

Inaugurado em 6 de maio de 2004, o Parque Botânico é considerado a porta de entrada da Vale em Vitória. Atualmente, o espaço possui 33 hectares de área, que equivale a 33 campos de futebol. Considerado parte do Cinturão Verde da Vale, o espaço de lazer é uma unidade de conservação da Mata Atlântica, uma das mais importantes florestas do país.

“Com a instalação do parque, conseguimos estabelecer o contato direto da empresa com a população capixaba. No dia a dia, vemos de perto as necessidades locais, e colaboramos com o estudo de propostas e a inserção de iniciativas variadas. Tudo isso interfere positivamente no bem-estar dos frequentadores”, acrescenta o executivo Vitor Maciel.

Especial Parque Botânico

Cronologia do Parque Botânico:

2004 - O Parque Botânico da Vale é inaugurado no dia 6 de maio de 2004.

2005 - O espaço passa a diversificar as atividades, por meio de atividades com oficinas e teatros lúdicos para o público infantil.

2006 - Lançamento do orquidário e do anfiteatro.

2007 - O parque amplia o relacionamento com as instituições escolares, especialmente do município de Vitória.

2008 - Comemoração de cinco anos de história. Inicia a segunda etapa dos estudos relacionados à fauna do parque.

2009 - Promove ações de conscientização de combate ao mosquito da dengue.

2010 - Lança um encontro de leitura, além de proporcionar iniciativas de conscientização ambiental.

2011 - Inaugura o Jardim Sensorial e o Vagão do Conhecimento.

2012 - Abre exposição de quadros em comemoração ao aniversario de Vitória.

2013 - Lançamento dos projetos “Movimento Livre”, "Ioga no Parque” e "Pilates".

2014 - Promove a apresentação teatral “Sítio do Pica Pau Amarelo no Reino das Águas Claras”.

2015 - Atinge a marca de 1,5 milhão de visitantes.

2016 - Estreia do módulo "Vale nas Escolas", de educação Ambiental.

2017 - Incorpora atividades lúdicas diversificadas, incluindo gincanas, recreação e teatros.

2018 – Chega a marca de 2,5 milhões de visitantes.

SERVIÇO

Endereço: Avenida dos Expedicionários, sem número. Jardim Camburi, Vitória/ES

Funcionamento: Terça-feira a domingo, das 8h às 17h.

Veja mais informações aqui.

