Canhões de névoa: mais um passo para reduzir a poeira

Publicado em 24 de junho de 2019 às 18:47
- Atualizado há 6 anos
A Vale deu mais um passo importante para reduzir a emissão de poeira das suas operações. Os canhões de névoa são parte do Plano Diretor Ambiental (PDA), o maior investimento da Vale em meio ambiente no Estado. Funcionam como turbinas de avião que lançam microbolhas de água sobre o pátio de pelotas, formando uma espécie de neblina.
Junto com as wind fences (barreiras de vento) aumentam a eficiência dos controles ambientais já existentes e reduzem o arraste de poeira.
O conjunto de ações realizadas dentro do Plano Diretor Ambiental da Vale prevê a redução de poeira difusa em 93%, entre 2010 e 2023.
Confira abaixo o vídeo com o equipamento em ação:
