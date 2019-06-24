MEIO AMBIENTE

Canhões de névoa: mais um passo para reduzir a poeira

Equipamentos impedem que partículas sejam levadas pelo vento

Publicado em 24 de junho de 2019 às 18:47 - Atualizado há 6 anos

A Vale deu mais um passo importante para reduzir a emissão de poeira das suas operações. Os canhões de névoa são parte do Plano Diretor Ambiental (PDA), o maior investimento da Vale em meio ambiente no Estado. Funcionam como turbinas de avião que lançam microbolhas de água sobre o pátio de pelotas, formando uma espécie de neblina.

Junto com as wind fences (barreiras de vento) aumentam a eficiência dos controles ambientais já existentes e reduzem o arraste de poeira.

O conjunto de ações realizadas dentro do Plano Diretor Ambiental da Vale prevê a redução de poeira difusa em 93%, entre 2010 e 2023.

Crédito: Divulgação/Vale

Confira abaixo o vídeo com o equipamento em ação:

Crédito: Divulgação/Vale

